Herning (Dánsko) - Kouč Josef Jandač musel na rozloučenou s českou hokejovou reprezentací strávit porážku ve čtvrtfinále mistrovství světa v Herningu s USA 2:3 a končí svou dvouletou misi bez medaile. Cítil zklamání, ale ocenil mužstvo i realizační tým za maximálně odvedenou práci.

"Jsem zklamaný. Chtěl jsem se dostat aspoň mezi čtyři nejlepší. Ale že bychom se hroutili nebo že bychom si mysleli, že jsme odvedli špatnou práci, nebo že jsme tomu nedali dvě stě procent, to si nemyslím," řekl Jandač novinářům.

Tým vedl na dvou mistrovstvích světa, Světovém poháru v roce 2016 a únorových olympijských hrách, z nichž skončil nejlépe čtvrtý pod pěti kruhy v Pchjongčchangu.

"Jsem naprosto přesvědčený, že jsme udělali maximum. Nejenom já a hráči, ale i realizační tým kolem mě. Sluší se mu poděkovat za ty dva roky, makali na mě, dělali dobrou práci," uvedl kouč, který vedl tým s triem asistentů Jiřím Kalousem, Václavem Prospalem a Jaroslavem Špačkem.

Na šampionátu byl podle svých slov žádná svá rozhodnutí neměnil. "Bezprostředně po utkání je to čerstvé. Myšlenky se budou srovnávat. Teď můžu říct, že nevím o ničem, co bych změnil. Myslím, že názor nezměním," řekl Jandač.

"Jsem rád, že kluci bojovali, prali se o úspěch. Vyhráli jsme šest zápasů z osmi. Mužstvo prokázalo velmi dobrý charakter. Nakonec i ve čtvrtfinále se nepoložilo. Jsem hrozně rád, že kluci nezklamali, potvrdili nominaci. Měl jsem plán vzít na olympiádu zkušený tým a na mistrovství mladé. Sehráli velmi slušný turnaj," prohlásil Jandač.

"V žádném případě se nehroutíme. Nemyslím si, že bychom se měli stydět za to, co jsme odvedli na turnaji. Mužstvo si postupně sedalo. Pomohl nám příjezd obou Davidů (Krejčího a Pastrňáka), zkvalitnili hodně tým," podotkl Jandač.

Ve čtvrtfinále na formaci Krejčího a Pastrňáka s Dmitrijem Jaškinem hodně sázel. "Dali jsme jim hodně minut, soupeř si je hlídal. Nebránili jsme se tomu, aby si to rozdali na pětku Kanea, protože on je dobrý do ofenzivy, ale dozadu má sem tam nějaké rezervy. Ale Američani si to hodně hlídali a nasazovali proti nim určenou lajnu. Prosadili se v přesilovce, bojovali, šli za tím, bohužel (gól) pět na pět nepřišel. Udělali maximum," podotkl Jandač.

Dal na turnaji šanci mladým talentům v čele s útočníky Martinem Nečasem, Filipem Chytilem či obráncem Filipem Hronkem. Bral jako realitu, že zápas rozhodlo nešťastné zakopnutí a pád právě dvacetiletého beka Hronka.

"Hokej je hra chyb, my to nikomu nechceme vyčítat. Prostě se to stalo. Kane má určitou rychlost ve hře, patří k nejlepším na světě. Vzal to do svých rukou a rozhodl to. Bránit jeho není až tak jednoduché, to zaškobrtnutí bylo i kvůli jeho rychlosti," podotkl Jandač.

Podle něj mladíci nabrali potřebné zkušenosti, aby byli v budoucnu oporami. "Zmínil bych i kluky z přípravy: Zadina, Kaut nebo Galvas mají budoucnost. Chytil, Nečas odvedli výbornou práci. Hronek byl příjemným překvapením, i když je špatný z té chyby. Nabral zkušenosti a už může být vzadu klíčovým hráčem. Věřím tomu, že to bude bude budoucí kostra a páteř národního týmu."

Připomněl i další hráče, kteří sbírali ostruhy. "Šulák hrál výborně. Plzeňští beci Moravčík se Skleničkou se v turnaji také zlepšovali. Přeju jim, aby v dalších letech nezapomněli, že jim nároďák dal možnost. Určitě se kolem nich budou motat různé kluby. Přál bych českému hokeji, aby to nároďáku zase vrátili," řekl Jandač.

Jandač, který byl u reprezentace v letech 2008 až 2010 asistentem Vladimíra Růžičky a v sezoně 2015/16 i Vladimíra Vůjtka, bral své období na pozici hlavního kouče jako obrovskou zkušenost.

"Je to také velká zodpovědnost. Tlak samozřejmě je, ale kdyby si ho člověk úplně připouštěl, tak by tu práci nemohl dělat. Prostě k tomu patří, tak to je. Ten největší tlak je ten, který si vytvářím sám na sebe. Už jsem naučil s tím pracovat. Jsem hrozně rád, že jsem měl vůbec možnost u nároďáku pracovat," uvedl Jandač.

Teď už se bude soustředit na práci v Magnitogorsku. "Jdu zkusit zahraniční angažmá a vím, že tlak tam bude také obrovský. Je potřeba, aby byly rychle výsledky. Potřebuju mít hlavně zameteno před vlastním prahem, ať to dopadne jakkoli, abych té práci dal maximum. Musím se naučit jejich mentalitu a přehodit výhybku z turnajového stylu na soutěžní," dodal Jandač.

Od sezony 2016/17, kdy tehdejší asistent Jandač převzal tým jako hlavní kouč po Vladimíru Vůjtkovi starším, sehrála reprezentace 63 zápasů, z nichž 39 vyhrála a 24 prohrála. Ze čtyř velkých akcí vyšel Jandač medailově naprázdno - na Světovém poháru 2016 Češi nepostoupili ze skupiny, na loňském MS obsadili sedmé a na letošních OH čtvrté místo.