Pardubice - Trenér Josef Jandač zahrnul do nominace pro nadcházející turnaj Carlson Hockey Games v Pardubicích, který bude třetím podnikem Euro Hockey Tour v sezoně, celkem 34 hráčů. Nově pozval obránce Martina Pláňka s Filipem Pavlíkem z Hradce Králové. V týmu pro turnaj jsou již i zámořské posily do útoku Dmitrij Jaškin ze St. Louis a Filip Zadina, který oblékal dres Halifaxu v juniorské QMJHL. V úterý se do přípravy mužstva zapojí i brankář David Rittich z Calgary.

Z mužstva, které odehrálo poslední dvě utkání Euro Hockey Challenge ve Francii, chybí kvůli zlomenině prstu útočník David Kaše. Naopak vedle královéhradeckých a zámořských posil přibyli bek Adam Polášek a útočníci Roman Červenka, Roman Horák a Dominik Kubalík, kteří měli volno, zdravotní důvody neumožňují v Pardubicích nastoupit zadákům Vojtěchu Mozíkovi s Ondřejem Vitáskem.

"Avizovali jsme, že budeme držet větší počet hráčů s ohledem na velký počet přípravných utkání, která jsou nyní před námi proti těžkým soupeřům. Chceme rozložit náročnost těch utkání do více hráčů. Trošičku nám dělají problém zranění u některých hráčů, ale zároveň sledujeme i vývoj v zámoří a ve finále extraligy, abychom ten tým případně doplnili," řekl na dnešní tiskové konferenci v Pardubicích Jandač.

Nominace českých hokejistů na Carlson Hockey Games:

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Dominik Furch (Omsk/KHL), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL),

obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Michal Moravčík, David Sklenička (oba Plzeň), Martin Pláněk, Filip Pavlík (oba Hradec Králové), Jakub Galvas (Olomouc), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL),

útočníci: Martin Kaut, David Tomášek (oba Pardubice), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Jan Ordoš (Liberec), Jakub Orsava (Mladá Boleslav), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Martin Frk (Detroit/NHL), Roman Horák (Podolsk/KHL), Filip Chlapík (Ottawa/NHL), Filip Chytil (NY Rangers/NHL), Dmitrij Jaškin (St. Louis/NHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL), Filip Zadina (Halifax/QMJHL).