Praha - Kouč hokejové reprezentace Josef Jandač pozval do přípravy před květnovým mistrovstvím světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem Roberta Kousala z Davosu. K týmu se připojí v neděli stejně jako další útočník Roman Červenka a zadák Tomáš Kundrátek. Již dnes s mužstvem v Praze nově trénovali brankář Plzně Matěj Machovský a jeho spoluhráč z útoku Dominik Kubalík, nejlepší střelec základní části extraligy.

"S většinou hráčů, které chceme, jsme již domluveni, kdy se zapojí. Zítra Michal Birner, Červenka v neděli, Kundrátek v neděli a stejně tak i Kousal. Ještě se nám nepodařilo spojit se Sekáčem, protože mají pohovory v Kazani a měl vypnutý mobil. Dnes by měl přiletět, tak ho snad chytneme," řekl Jandač novinářům.

Obránce bratislavského Slovanu Kundrátek odjel po skončení klubové sezony za těhotnou manželkou do Kanady. Červenka s Birnerem bojovali ještě během minulého týdne s Fribourgem o udržení v nejvyšší švýcarské soutěži, v jejímž play off Kousalův Davos vypadl v semifinále. Sekáč s Kazaní ztroskotal ve stejné fázi vyřazovacích bojů Kontinentální ligy.

Tu hrál v barvách Omsku, s nímž došel do čtvrtfinále, i útočník Vladimír Sobotka, jenž však měl zdravotní potíže. "U něho zatím nic nového," řekl Jandač. "Jsem trpělivý. Mistrovství světa začíná za měsíc, takže relativně nějaký čas je, ale pokud bude ten zdravotní limit příliš velký, nemá smysl dál čekat a natahovat to. Domluvili jsme se, že to rozhodneme tento týden, dál už bychom to nechali být," doplnil Jandač.

Z hráčů, kteří se budou postupně přidávat k týmu, by nejspíš do dvojzápasu proti Norsku, který se odehraje 12. a 13. dubna v Chomutově, mohl podle Jandačových plánů zasáhnout jen Birner.

"U těchto hráčů spíše budeme chtít, abychom je zapracovali po tom vypadnutí, volnu a přesunu z různých lig. Sekáč v Kazani má pohovory a na ledě nebyli, kluci ze Švýcarska se také přemísťují a moc toho nemají. Většina z těch hráčů asi nenastoupí, otázka je Birner. Ta možnost tu je, ale zatím je to hodně předčasné," nastínil Jandač.

Náplní třetího týdne přípravy, který dnes reprezentace načala, bude především obranná fáze. "Máme tam vždy na něco zaměřenou část. Minulý týden jsme se věnovali hodně útočnému pásmu a přechodu středního pásma, teď se budeme hodně věnovat nácviku hry v obranném pásmu a ve středním pásmu z hlediska obrany," přiblížil Jandač.

Nominace české reprezentace v přípravě na MS:

Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Dominik Furch (Omsk/KHL), Matěj Machovský (Plzeň),

obránci: Lukáš Klok (Vítkovice), Milan Doudera (Třinec), David Sklenička (Plzeň), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL), Jan Kolář II (Chabarovsk/KHL), Tomáš Kundrátek (Slovan Bratislava/KHL), Adam Polášek (Novosibirsk/KHL), Libor Šulák (Znojmo/EBEL),

útočníci: Tomáš Hyka, Pavel Musil, Radan Lenc (všichni Mladá Boleslav), Petr Holík, Robert Říčka (oba Zlín), Michal Řepík, Petr Vrána (oba Sparta), Dominik Kubalík, Jakub Lev (oba Plzeň), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg/Švýc.), Robin Hanzl (Litvínov), Roman Horák (Podolsk/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL), Vladimír Sobotka (Omsk/KHL), Lukáš Kašpar (Dynamo Moskva/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.).