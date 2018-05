Kodaň - Pomalu za zázrak považoval kouč českých hokejistů Josef Jandač zisk dvou bodů proti Švýcarsku ve třetím vystoupení na mistrovství světa v Kodani. Češi měli problémy s častým vylučováním, inkasovali třikrát v oslabení a přestože prohrávali 1:3 a 2:4, slavili výhru 5:4 po samostatných nájezdech.

"Vyhráli jsme za dva body, což v zápase, kdy jsme nasbírali 26 trestných minut a ještě tam bylo trestné střílení, tak je pomalu zázrak. Pochopitelně disciplína byla špatná. Nedokážeme soupeře dostat pod tlak, že bychom se dostali do vedení. Tím, že dotahujeme nebo otáčíme zápasy, tak to stojí spoustu sil," řekl Jandač.

Český tým nabídl soupeři při 13 trestech celkem přes 13 minut přesilových her. "Stálo to hodně nervů. Potom vám to už utíká z rukou, to už se nedá. Nejdřív na to jdete po zlém, pak po dobrém, když se to povede otočit, ubránit. Pak zase po zlém, pak zase po dobrém. Střídá se to. Není možné, abychom celý zápas ječeli po hráčích, to nikdo nechce. Ale musí si to ti kluci uvědomit," podotkl Jandač.

Češi ve druhé třetině nabrali dvakrát dvoubrankovou ztrátu, ale dokázali ztrátu smazat. "Nebylo nám úplně dobře. Nehráli jsme ani dobře, tím že jsme měli čtyři vyloučení a dostali jsme z toho branky. V předbrankovém prostoru máme strašný nedůraz. Tam aby se z toho Francík (Pavel Francouz) zbláznil," podotkl Jandač.

Podle něj se musí hráči vyvarovat hlavně zbytečných vyloučení. "Já jsem úplně všechna neviděl. Hlavně to jsou většinou fauly v útočném pásmu. Takže zbytečné. Možná jsou některé fauly nešťastné, nevím. Polovina týmu nehraje, polovina je přetížená. To bere sílu," řekl Jandač.

Viděl ale i pozitiva. "Dvakrát po sobě jsme stáhli dvoubrankové manko, ale negativum jsou ta vyloučení. Čekají nás Rusové, což si proti nemůžeme dovolit. Rusové mají myslím před šedesát procent úspěšnost na přesilovkách. To by bylo smrtící," dodal Jandač.