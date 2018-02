Kangnung - Ani na třetím turnaji v roli hlavního trenéra nedokázal Josef Jandač dovést českou hokejovou reprezentaci k medaili. Na olympijských hrách v Pchjongčchangu jeho svěřenci sice postoupili do semifinále, pak ale dvakrát prohráli a skončili čtvrtí. Jandač byl stejně jako hráči po závěrečné porážce s Kanadou zklamaný, věří ale, že čekání na zisk cenného kovu brzy skončí. Třeba již na květnovém mistrovství světa v Dánsku.

"To, že jsme přešli klíčové utkání a hráli do poslední chvíle o medaile, je samozřejmě pozitivní. Negativní je, že jsme si strašně přáli medaili a tu nemáme. Jsme pochopitelně všichni zklamaní," řekl Jandač.

"Není to žádná tragédie, neudělali jsme tady ostudu. Jsem rád, že jsem mohl trénovat takový tým, který držel pospolu. Měl touhu, ale nepodařilo se nám to v posledních dvou zápasech přetavit. Budeme z toho dlouho zklamaní. Je to ale sport, čas to zahojí. Třeba pro nás všechny, co jsme tady, přijdou lepší časy," uvedl devětačtyřicetiletý kouč, který si dobře uvědomoval, že při absenci hráčů z NHL byla šance na medaili větší než obvykle.

Jandač byl v roce 2010 asistentem Vladimíra Růžičky na olympiádě ve Vancouveru, takže mohl porovnávat úroveň turnaje s hráči NHL a bez nich. "Kvalita utkání s nejlepšími hráči na světě je samozřejmě jiná. Hrálo se na úzkém hřišti, hokej byl jinej. Rychlejší. Na širokém hřišti se hraje jinak. Pochopitelně, že když tady nejsou nejlepší hráči na světě, tak hokejová nebo sportovní úroveň není taková," uznal Jandač.

Turnaj v Pchjongčchangu protáhl sérii neúspěchů českého hokeje. Poslední medaili reprezentanti získali na mistrovství světa 2012 v Helsinkách, kde byli třetí. Na olympiádě národní tým uspěl naposledy v Turíně 2006, kde také získal bronz. Podobně je na tom i juniorská reprezentace, která se na pomyslné stupně vítězů dostala na MS naposledy v roce 2005. Jandač však společné prvky nezdarů nechtěl hledat.

"Když si vezmu zpět turnaje, kdy jsme postoupili přes čtvrtfinále, tak jsme pak nedali ani gól. Dvacítky taky postoupily, taky se to nedotáhlo. Pokaždé je to jiný tým, jiná situace, ale výsledek je podobný," uznal. Seniorský tým až do boje o bronz na olympiádě v předešlých pěti zápasech, kdy byla ve hře medaile (semifinále a o 3. místo), neskóroval.

Přestože je Jandač momentálně hodně zklamaný, brzy se bude muset se svými asistenty začít soustředit na MS. První přípravné zápasy jsou na programu na začátku dubna, tréninkový kemp začne zřejmě již v březnu. Tentokrát však bude tým skládat jinak, k dispozici bude mít i hráče z NHL, jejichž týmy nepostoupí do play off nebo brzy vypadnou a budou ochotni reprezentovat.

"Bude to rozdílné. Máme k dispozici přípravné zápasy, dlouhý čas na přípravu, uvidíme, jak se to celé složí. Teď skončil jeden turnaj, nadechneme se a pojedeme dál," řekl Jandač.

Chuť pokračovat u národního týmu mu nechybí. "Pokud výkonný výbor nebo prezident svazu neřekne, že odvolává hlavního trenéra, tak mám před sebou ještě jeden turnaj. Ten se pokusím zvládnout líp než olympiádu. Proto to tolik neřeším," uvedl v klidu. V minulé sezoně reprezentace skončila na Světovém poháru v základní skupině s bilancí jedné výhry a dvou porážek, na MS v Paříži vyhrála pět ze sedmi zápasů ve skupině a ve čtvrtfinále vypadla s Ruskem.