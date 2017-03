Praha - Kouč české hokejové reprezentace Josef Jandač rozšířil nominaci v přípravě na květnové mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem o útočníky Romana Červenku s Michalem Birnerem z Fribourgu, Jiřího Sekáče z Kazaně a také nově brankáře Matěje Machovského z Plzně. Naopak výběr opouští brankář Patrik Bartošák z Vítkovic.

Sekáčovi skončila sezona v KHL ve čtvrtek po vyřazení v semifinále play off KHL s Magnitogorskem 0:4 na zápasy. Červenka s Birnerem v play out švýcarské ligy vybojovali ve stejný den s Fribourgem záchranu po vítězství nad týmem Ambri-Piotta 4:1 na utkání.

"Sekáče, Birnera i Červenku samozřejmě doplníme. Budeme s nimi mluvit tak, aby si to v klidu ukončili v klubu a přijeli. Co se týče Kazaně, tak mají ve čtvrtek ještě nějaké výstupní pohovory. Ale chci stejně těm klukům dát ještě příští týden volno," řekl Jandač ČTK a serveru hokej.cz po dnešním tréninku v Tipsport Areně, který tým uzavřel druhý týden přípravy.

Zápasového debutu se v národním týmu zatím nedočká gólman Bartošák. "Místo něj pozveme Machovského. Je to z toho důvodu, aby se zapojil do kempu a mohl s ním (trenér brankářů) Petr Jaroš znovu pracovat. Je to spíše vzhledem k příští sezoně," prohlásil Jandač k pozvánce pro plzeňského gólmana, který byl loni trojkou na světovém šampionátu v Moskvě.

Z dříve nominovaných se až od pondělka zapojí do přípravy útočník Dominik Kubalík rovněž z Plzně, pro kterou skončila sezona před týdnem. U útočníka Vladimíra Sobotky z Omsku a obránce Tomáše Kundrátka ze Slovanu Bratislava je situace nadále nejistá.

Sobotka podstoupil vyšetření kvůli zdravotním potížím, Kundrátek odjel po skončení klubové sezony za těhotnou manželkou do Kanady. "U Vládi Sobotky je to furt takové nejisté a s Tomášem Kundrátkem jsme domluvení, že si budeme ještě dneska volat. Samozřejmě bychom chtěli, aby přijel co nejdřív, ale pořád tam nemá vyřízené nějaké věci," dodal Jandač.

Po čtvrteční prohře Floridy v Montrealu 2:6 je definitivně jasné, že v play off NHL nebude hrát pětačtyřicetiletý útočník Jaromír Jágr, který už po domácím mistrovství světa v Praze v roce 2015 ukončil reprezentační kariéru. Jágr se nenechal přesvědčit ani na zářijový Světový pohár v Torontu a zatím není jasné, jestli se jej pokusí stavitelé národního týmu znovu oslovit nyní. "Uvidíme a poradíme se. Zatím jsme o tom ještě ani nemluvili," dodal Jandač.

Reprezentace se sejde znovu v pondělí k dopolednímu tréninku opět v pražské Tipsport Aréně. První přípravné zápasy čekají národní tým až 12. a 13. dubna, kdy se v Chomutově utká s Norskem.

Nominace české hokejové reprezentace v přípravě na MS:

Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Dominik Furch (Omsk/KHL), Matěj Machovský (Plzeň),

obránci: Lukáš Klok (Vítkovice), Milan Doudera (Třinec), David Sklenička (Plzeň), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL), Jan Kolář II (Chabarovsk/KHL), Tomáš Kundrátek (Slovan Bratislava/KHL), Adam Polášek (Novosibirsk/KHL), Libor Šulák (Znojmo/EBEL),

útočníci: Tomáš Hyka, Pavel Musil, Radan Lenc (všichni Mladá Boleslav), Petr Holík, Robert Říčka (oba Zlín), Michal Řepík, Petr Vrána (oba Sparta), Dominik Kubalík, Jakub Lev (oba Plzeň), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg/Švýc.), Robin Hanzl (Litvínov), Roman Horák (Podolsk/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL), Vladimír Sobotka (Omsk/KHL), Lukáš Kašpar (Dynamo Moskva/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL).