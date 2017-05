Paříž - Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa s Ruskem 0:3 a trenér Josef Jandač si dobře uvědomoval, že turnaj kvůli tomu skončil pro jeho výběr neúspěšně. Za prodloužením čekání na medaili podle jeho slov stála zhoršující se produktivita týmu i fakt, že se trenérskému štábu nepodařilo v průběhu šampionátu najít ideální složení dvou elitních formací.

"Neudělali jsme klíčové utkání, nesehráli ho, vypadli jsme ve čtvrtfinále a to je vždy neúspěch. Jsme zklamaní, naštvaní, mrzí nás to, ale tak to je," řekl Jandač po zápase.

V mužstvu přitom měl elitní české hráče z NHL Jakuba Voráčka, Davida Pastrňáka, Radka Gudase nebo Jana Kováře, špičkového útočníka KHL. I proto fanoušci očekávali úspěch. "Nechci mluvit o tom, zda měl tým na víc nebo ne. Prostě jsme vypadli v klíčovém utkání. Mrzí mě to stejně jako loni, kdy jsme vyhráli skupinu a ve čtvrtfinále jsme prohráli na penalty," připomněl loňský nezdar s USA.

Nezatracoval ani Voráčka s Pastrňákem, kteří se střelecky prosadili jen jednou a vedle toho si připisovali asistence. "Góly musí dát jiní hráči. Není to o jednom hráči nebo že bychom spoléhali na ně. Dnes jsme proti Rusku nesehráli ani extra dobře přesilovky. Nastřelili jsme tyčku v první třetině, ale to bylo všechno. Pak už jsme puky na bránu nedostali, všechno bylo zblokované," uvedl Jandač.

Češi na šampionátu nastříleli 23 branek v osmi zápasech. Proti Rusku se ale neprosadili vůbec, Kanadě a Švýcarsku dali jen jeden gól a Finsko porazili 4:3 po nájezdech. "Produktivita nás v turnaji trápila. Hra organizačně nebyla až tak špatná. Myslím si, že kluci do toho dali všechno, ale v koncovce jsme bohužel nebyli dobří," přiznal.

I kvůli tomu trenéři často měnili složení útoků. "Trochu jsme hledali optimální složení, zkoušeli jsme měnit centry křídlům, ale patřičný efekt to hlavně v klíčovém utkání nemělo. Průběhem turnaje jsme se střelecky zhoršovali. První dvě pětky nebyly až tak produktivní, proto jsme tomu chtěli pomoct," uznal Jandač, který ale považoval za klad, že český tým zvládl v základní skupině všechny zápasy s papírově slabšími soupeři.

Češi sice ve čtvrtfinále s Ruskem prohráli 0:3, podle Jandače však nepropadli. "Nemyslím si, že bychom herně propadli. Na konci jsme riskovali a oni nám chodili do přečíslení. Bezprostředně po zápase mám ale pocit, že Rusové byli dnes hratelní," dodal Jandač.

r