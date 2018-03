Praha - Kouč českých hokejistů Josef Jandač nemůže pro květnový světový šampionát v Dánsku počítat se zraněnými útočníky Tomášem Zohornou z Chabarovsku a Lukášem Radilem ze Spartaku Moskva a bekem Jakubem Nakládalem z Jaroslavle. Velmi malá pravděpodobnost účasti je s ohledem na zdravotní stav rovněž u dalších obránců Jana Koláře z Chabarovsku a Tomáše Kundrátka z Nižního Novgorodu.

Pro Jandače to znamená velmi citelné ztráty. Každý z pětice hráčů hájil české barvy v únoru na olympijském turnaji v Pchjongčchangu a reprezentační kouč na ně spoléhá již delší dobu.

"Tomáš Zohorna má problémy s kotníkem, šampionát nemůže absolvovat. Lukáš Radil, u toho víme zhruba týden o jeho zdravotních problémech, které mu nedovolí účast na mistrovství světa, a čeká ho poměrně dlouhodobá léčba. Jakub Nakládal jde také na operaci," vypočítal Jandač na dnešním srazu hokejové reprezentace v Praze.

Alespoň náznaky naděje jsou v případech Koláře s Kundrátkem. "O Honzu Koláře máme samozřejmě zájem, jenže má poměrně závažné zdravotní problémy. Není to přímo břišní sval, ale nepříjemné zranění v oblasti břicha," přiblížil Jandač.

"Jsme domluvení, že budeme v kontaktu a případně bychom na něho čekali. Problémy má už dlouho, měl je v průběhu sezony a také na olympiádě. Řeší to s docentem Pavlem Kolářem. Léčba buď zabere rychle a hráč bude k dispozici, nebo nezabere a na mistrovství světa ho mít nebudeme," doplnil Jandač.

Rovněž v případě Kundrátka řešil realizační tým národního mužstva situaci přes doktory. "Má problémy s ramenem a zjišťovali jsme, zda a jak moc by bylo možné se dát do kupy a uzdravit se, ale na 95, dost možná 99 procent to pro šampionát dobré nebude," připustil Jandač.

Z Kontinentální ligy však chce určitě využít služeb útočníka Jana Kováře z již vyřazeného Magnitogorsku a Pavla Francouze, brankářské jedničky týmu pod pěti kruhy. "S Honzou Kovářem jsem domluvený, že si budeme volat, Pavla čeká s Čeljabinskem ještě rozhodující zápas (proti Ufě). Zájem o něho máme, ale i kdyby už pro něho skončilo play off, určitě se nezapojí hned a necháme mu nějaký čas," uvedl Jandač.