Pardubice - Josef Jandač dostal v minulosti několikrát nabídku vést přední evropský tým Metallurg Magnitogorsk a pokaždé odmítl. Když se ale klub Kontinentální ligy tentokrát přihlásil se zájmem o služby reprezentačního kouče, bylo všechno jinak. Devětačtyřicetiletý trenér, jenž má zkušenost s KHL z týmu Lev Praha ze sezony 2012/13, se rozhodl kývnout. Cítil, že Metallurg to možná tentokrát zkusil naposledy.

"Rozhodoval jsem se poměrně dlouho, ty kontakty probíhaly historicky už dříve. Hlavně jsem to probíral s rodinou, protože to je a bude pro mě vždy priorita. Děti už jsou ale větší a v době, kdy já nabídky dostával, jsem je odmítal, protože to nebyly destinace, kam by mohla jít rodina se mnou. Pouze po mistrovství světa 2010 to byl nově vznikající klub v Kyjevě. Ve městě byly anglické školky, měli jsme vybrané i bydlení, ale klub nedostal licenci, protože rekonstruovali tribuny," řekl Jandač novinářům.

Podobně příznivá konstelace od té doby už nebyla. "Teď však přišla. Magnitogorsk je klub, který patří do špičky KHL. Má ambice a já měl pocit, že kdybych tu nabídku nepřijal, tak už by mi ji nedali. Už jsem to několikrát odmítl. Teď už ale děti zvládnou školu, žena to bude mít trošku jednodušší a beze mě už se trošku obejdou. Tento tým z KHL je pro mě hrozně zajímavý, ta práce bude jiná," vysvětlil Jandač.

Potěšil ho silný zájem ze strany ambiciózního klubu. "Samotného mě to zajímá. Vycítil jsem, že by to mohlo být dobré. I přítomnost Viktora Kozlova rozhodla. Tím, že dodělával sezonu a teď mi bude dělat asistenta. On sám říkal, že by se rád přiučil," řekl Jandač o bývalém ruském útočníkovi.

Za úspěch by považoval setrvání v klubu po celou dobu dvouletého kontraktu, který podepsal on i současný asistent u reprezentace Jiří Kalous, který bude jeho pravou rukou i v Rusku.

"To by byla výhra, kdybych přežil celé dva roky. To by znamenalo, že bude výsledek. Když nebude, tak půjdu pryč, tam to potom rychle sundávají. Druhé vítězství by bylo, že by to ode mě Viktor Kozlov převzal a něco se naučil. Měl by to po mně převzít. Může se ale stát, že mě brzy vyhodí a budu zpátky raz dva. A nebo tam taky nějaký čas strávím. Vyzkouším si to a uvidíme, jak tam dlouho vydržím," přemítal Jandač.

Je rád, že oficiálním potvrzením jeho angažmá končí spekulace posledních dnů. Má tak klid na práci u reprezentace, s níž ho čeká ještě květnové MS v Dánsku. "Domluvili jsme se v průběhu minulého týdne, na jeho konci jsme si řekli nějaké věci ke smlouvě a řešily jen krátce podmínky. Tam už jsem ale nic složitého nevymýšlel, takže to bylo docela rychlé."

Vše chtěl také stihnout ještě probrat se svazovým šéfem Tomášem Králem. "Tím, že jsme byli ve Francii, tak jsme si na to mohli sednout až po příletu v neděli. Řekli jsme si, že to dáme transparentně ven, ať je klid a můžu se soustředit na dva nadcházející turnaje i samotný šampionát. I Rusové chtěli mít klid při všech možných spekulacích," řekl Jandač.

Působení u týmu řešil i s oporou "Magnitky" Janem Kovářem, jenž v klubu působí od roku 2013 a dvakrát s ním KHL vyhrál. "Bavil jsem se s ním, jak klub fungoval," přiblížil Jandač. Není však jisté, zda reprezentačního forvarda povede, neboť Kovářovi skončila smlouva. "Zájem je o něj v klubu velký, má tam dobré jméno i postavení. Zanechal za sebou v Magnitogorsku výraznou stopu. Nabídku má, ale další kroky jsou spíš na něm, jak se rozhodne. Třeba chce i nějakou změnu, půjde o jeho svobodné rozhodnutí," konstatoval Jandač.

Od tlaku na zisk cenného kovu si patrně příliš neodpočine. "Já už jsem si zvykl. Byl jsem pět let na Spartě, dva roky u nároďáku. Myslím, že jsem připravený," ujistil Jandač s vírou, že ho nesemelou ani mnohdy nekompromisní ruská média. "Určitá mediální vybavenost patří k téhle branži čím dál tím víc, v Americe na to mají školení trenéři i hráči. A i já už jsem se něco naučil," konstatoval Jandač.

Cennou devízou by pro něho měla být ruština. "Určitě se do toho budu dostávat víc a víc, ale myslím, že ve stavu, co jsem teď, jsem připravený natolik, abych mohl plnohodnotně vést v ruštině trénink. Na tom jsme se s klubem i domluvili. Angličtiny už tam měli dost; byl tam Paul Maurice, Mike Keenan, ale měli tam pak k dispozici i tlumočníka, protože ne všichni Rusové třeba rozuměli. A víme všichni dobře, že když na Rusa mluvíš rusky třeba i s chybama, ocení to daleko víc, než když na něho mluvíš anglicky," řekl Jandač.