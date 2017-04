Praha - Z kádru hokejové reprezentace, chystající se na nadcházející mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem, byli vyřazeni obránce Lukáš Klok a útočník Robert Říčka. Z finalistů extraligy má kouč Josef Jandač zájem o libereckého Radima Šimka a trio šampionů z Brna Ondřeje Němce, Jakuba Krejčíka a Martina Erata.

"Ještě jsme je ale neoslovili. Plánujeme, že to začneme zkoušet až dnes odpoledne," řekl Jandač novinářům po dnešním tréninku národního týmu v Praze. "Nechci ale říkat, že pojedou. Jsou v našem okruhu zájmu. Musíme zjistit jejich zdravotní stav," doplnil reprezentační kouč.

Zatímco Šimek v této sezoně za národní tým hrál, Němec, Erat a Krejčík ne. Vedení reprezentace tak musí také zjistit, zda mají zájem se o start na šampionátu poprat. To se týká hlavně Němce a Erata.

"Zatím jsme to nezjišťovali. Jsou to kluci, kteří mají nějaký věk a respektujeme, že během sezony potřebují pauzu. Nepotřebujeme je vidět a zkoušet. Víme také, že musí mít nějakou roli," podotkl Jandač na adresu třiatřicetiletého mistra světa z roku 2010 Němce a o dva roky staršího Erata, jenž startoval na třech olympijských hrách a čtyřech MS.

Jandač nechtěl dopředu potvrdit, že oba zkušení hráči mají jisté místo v nominaci na šampionát, uvědomuje si však, že k nim musí přistupovat korektně.

"Například Martinovi bychom museli napasovat roli. V celém play off se mi hodně líbil. Splnil roli lídra, který bojoval pro mužstvo a bylo to vidět. Nesbíral extra kanadské body na začátku, ale to je podružné. Bylo na něm vidět, jak dře, rve se a Kometě hrozně pomohl," uvedl Jandač na adresu útočníka, jenž má na kontě přes 900 utkání v NHL a v roce 2015 se vrátil do Evropy.

Zapojení nových hráčů ovlivní i situaci ohledně dalších možných posil. Vedení reprezentace je stále v kontaktu s obráncem Radkem Gudasem z Philadelphie, jenž neprošel výstupními lékařskými testy, ale stále jedná o možném startu na MS. Jasno by mělo být do pátku.

Vedle toho Jandač a spol. sledují i Michala Kempného, jehož Chicago je v play off NHL nečekaně na pokraji vyřazení. Ve středu skončilo Calgary s útočníkem Michaelem Frolíkem a již dříve zástupci národního týmu avizovali, že z nižší AHL jsou v kontaktu s Vojtěchem Mozíkem, Dominikem Simonem a Jakubem Vránou. Z Česka je poté stále ve hře případné povolání Michala Vondrky z Chomutova.

Pokud by všichni oslovení finalisté byli fit a souhlasili s pozvánkou, připojili by se k reprezentaci příští týden v Českých Budějovicích, kde se uskuteční České hry.

"Uvidíme, jak se domluvíme. Možná by se jen zapojili do tréninku. Je ale výhoda, že série skončila brzy a je tak čas na odpočinek. Kdyby se finálová série táhla do sedmého zápasu, byl by to trochu problém. To se ale nestalo," dodal Jandač.

Před závěrečným turnajem seriálu Euro Hockey Tour se k týmu nově připojí i obránce Jakub Kindl z Floridy, útočníci Jakub Voráček z Philadelphie a dvojice z Magnitogorsku Jan Kovář, Tomáš Filippi.