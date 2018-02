Kangnung - Trenér Josef Jandač dokázal s českými hokejisty postoupit na olympijských hrách v Pchjongčchangu do bojů o medaile, ale domů se vrátí bez cenného kovu. Po prohře v zápase o bronz přiznal, že momentálně u něj i hráčů převládá zklamání. Zároveň ale poukázal na fakt, že turnaj pro český tým neskončil ostudou.

"Jsme hrozně zklamaní. Pochopitelně jsme moc chtěli medaili, ale bohužel jsme hned v první třetině během krátké chvíle inkasovali. Na první gól jsme dokázali rychle odpovědět, ale hned jsme dostali další," řekl Jandač po prohře 4:6 s Kanadou.

"Byť se potom mužstvo ždímalo na maximum, tak soupeř si to hodně hlídal a my jsme v podstatě jen honili výsledek," uvedl a poukázal na vysoký počet inkasovaných branek. "Nějaké jsme dali, ale když jich v takovém zápase dostaneme tolik, nemůžeme udělat výsledek," řekl Jandač.

Za hlavní problém nepovažoval ani skutečnost, že Češi po první třetině prohrávali 1:3, neboť bylo dost času se zápasem něco udělat. "Nám se ale moc nepovedla druhá třetina. Ve třetí části jsme se trošku zlepšili, ale soupeř dobře bránil a dokázal trestat z ojedinělých situací a výpadů," uvedl Jandač. Litoval i gólů, které jeho svěřenci dostali po tečovaných střelách. "Zápas o bronz, nebo vůbec zápasy play off, mnohdy rozhodují první góly a my jsme je bohužel nedali. V semifinále ani dnes," řekl.

Český tým odjede z Koreje bez medaile i přesto, že turnaj dobře začal. Vyhrál základní skupinu, zvládl čtvrtfinálovou bitvu, ale následně dvakrát selhal. "To, že jsme přešli klíčové utkání a hráli do poslední chvíle o medaile, je samozřejmě pozitivní. Negativní je ale zároveň to, že jsme si strašně přáli medaili a tu nemáme. Jsme pochopitelně všichni zklamaní," zopakoval Jandač, který vede jako hlavní kouč národní tým druhou sezonu a medaile se nedočkal na Světovém poháru ani mistrovství světa.

"Není to žádná tragédie, neudělali jsme tady ostudu. Jsem rád, že jsem mohl trénovat takový tým, který držel pospolu. Měl touhu, ale nepodařilo se nám to v posledních dvou zápasech přetavit. Budeme z toho dlouho zklamaní. Je to ale sport, čas to zahojí. Třeba pro nás všechny, co jsme tady, přijdou lepší časy," dodal Jandač.