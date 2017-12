Praha - Čeští hokejisté vstoupili do turnaje Channel One Cup výhrou nad Finskem, trenér Josef Jandač si ale uvědomoval, že výkon národního týmu měl k ideálu daleko. Seveřané byli v O2 areně dvě třetiny výrazně lepším týmem. Ve třetí dvacetiminutovce ale Češi vyrovnali a v prodloužení dokonali obrat. Připsali si už čtvrtou výhru nad Finskem v řadě.

"Dvě třetiny jsme byli horší tým. Vůbec se nám nedařilo, nebyli jsme schopní vyrovnat se soupeři v rychlosti. V poslední třetině jsme ožili, trošku jsme zamíchali sestavou a naopak jsme začali hrát my. A Fini byli statičtí," hodnotil Jandač utkání, které jeho svěřenci vyhráli 3:2 v prodloužení.

Trenér přiznal, že po 40. minutách byl z české hry zklamaný. "Člověk si říká, že není možné, že by nás přejeli takovým způsobem. Nevím, jestli se nám trošku rozjezdily nohy nebo co... Pak to z nás ale spadlo, možná nebylo co ztratit. Dostali jsme se do toho a v pohodě jsme mohli vyhrát i v základní hrací době," poukázal Jandač na šance ve třetí dvacetiminutovce, kterou Češi vyhráli na střely 15:5 a na góly 2:0.

Kontaktní gól domácí reprezentace vstřelili v 54. minutě, kdy už Jandač plánoval power play. "Asi bychom odvolali brankáře brzy. Jak jsme dali kontaktní gól, tak se plán změnil," přiznal Jandač. Zlepšený výkon českých hráčů ho potěšil. "Nejucháme, ale samozřejmě je lepší vyhrát zápas. Důležité je najít cestu k vítězství. A jestli taháme za kratší konec... Výhra na turnaji se počítá," řekl Jandač a poukázal na to, že podobný průběh měl i zápas proti Finům na květnovém mistrovství světa. Češi šli do třetí třetiny za stavu 0:3 a nakonec vyhráli 4:3 po samostatných nájezdech.

Velkou zásluhu na české výhře dnes měl útočník Martin Růžička, který otočil výsledek hattrickem. "Je to střelec a potvrdil to," ocenil Jandač kvality opory Třince. "V podstatě je jedno, kdo dá góly, ale pochopitelně jsem Martinovi gratuloval," řekl reprezentační kouč.

Růžička v O2 areně výrazně zabojoval o nominaci na olympijské hry a zároveň si řekl o pozici v elitních přesilovkových formacích. "Je to hráč do přesilovky, ne do oslabení. V klubu je zvyklý hrát spoustu minut. V přesilovce je jeho parketa na straně, umí to trefit, dát gól. I on ale hrál první dvě třetiny špatně a bylo to z jeho strany nervózní," podotkl Jandač.

Kvalitní výkon podal brankář Dominik Furch, který ještě v pondělí nastoupil za Omsk v KHL a k národnímu týmu se připojil až v úterý. "Jsme trošku limitovaní časem, potřebovali jsme mu dát nějaké zápasy, abychom ho viděli chytat před nominací. Spoléhali jsme na to, že bude mít málo zásahů a nebude mít žádnou práci, což tak nebylo," pousmál se Jandač, jenž už po utkání prozradil, že do Ruska by s týmem neměl cestovat útočník Lukáš Radil. Jandač má totiž pro turnaj v kádru 28 hráčů.