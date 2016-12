Praha - Do hokejové reprezentace byli na Channel One Cup dodatečně nominováni Rudolf Červený a Martin Pláněk a čtyři nováčci Tomáš Dvořák, Lukáš Lhoták, Robert Říčka a David Tomášek. Na druhém turnaji Euro Hockey Tour v Moskvě a Helsinkách tento týden nahradí obránce Radima Šimka, Vladimíra Rotha a útočníky Michala Bulíře, Petra Holíka, Tomáše Hyku a Radana Lence, kteří se omluvili ze zdravotních důvodů.

Karlovarský obránce Dvořák stejně jako útočníci Říčka ze Zlína, Tomášek z Pardubic a Lhoták ze švýcarského klubu Ambri Piotta dosud v reprezentaci nehráli. Hradecký útočník Červený má za sebou dva zápasy za národní tým z letošního dubna, jeho klubový spoluhráč Pláněk má na kontě již deset startů.

Říčka se blýskl v neděli svým prvním hattrickem v extralize, když rozhodl o vítězství Zlína nad Vítkovicemi 4:3 po samostatných nájezdech. Střeleckou formu prokázal i Lhoták, který dal ve švýcarské lize dva góly. V týmu se potká s dalším krajánkem ze Švýcarska, útočníkem Davosu Robertem Kousalem. Vydařenou sezonu zažívá i Tomášek, jenž se s deseti góly dělí o pozici nejlepšího střelce Pardubic.

Pět ze šesti omluvených hráčů v neděli nastoupilo do 29. extraligového kola, což kouč Jandač kritizoval v rozhovoru pro deník Sport. "Situaci jsme sondovali dopředu a každý je jiný případ. To je rozhodnutí hráčů, kluby je platí. My s tím nic neuděláme, ačkoliv nám to samozřejmě vadí," uvedl Jandač.

Mimo hru zůstal jen Hyka, Holík odstoupil ze hry po první třetině. Šimek ale proti Spartě strávil na ledě téměř 30 minut a byl druhým nejvytíženějším hráčem utkání. Celý zápas za Liberec odehrál i Bulíř a v sestavě Mladé Boleslavi nechyběl Lenc. Roth se zranil v nedělním utkání Třince v Litvínově a stejně jako před listopadovým turnajem Karjala přišel o možnost vrátit se po dvou letech do reprezentace.

Čeští hokejisté, kteří budou na Channel One Cupu obhajovat loňské vítězství, mají dnes odpoledne sraz v Praze. Do turnaje vstoupí svěřenci Josefa Jandače ve čtvrtek v Helsinkách zápasem proti Finsku, o den později budou v Moskvě hrát proti Rusku a v neděli se utkají se Švédskem.

Aktuální složení týmu:

Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Dominik Furch (Omsk/KHL), pouze pro přípravu Roman Will (Liberec).

Obránci: Ondřej Vitásek (Liberec), Jan Rutta (Chomutov), Tomáš Pavelka (Litvínov), Tomáš Dvořák (Karlovy Vary), Martin Pláněk (Hradec Králové), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Novosibirsk/KHL), Michal Jordán (Kazaň/KHL).

Útočníci: David Kämpf (Chomutov), Dominik Kubalík (Plzeň), Robin Hanzl (Litvínov), Rudolf Červený (Hradec Králové), Robert Říčka (Zlín), David Tomášek (Pardubice), Vladimír Sobotka (Omsk/KHL), Roman Horák (Podolsk/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Lukáš Lhoták (Ambri-Piotta/Švýc.).