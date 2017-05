Paříž - Utkání, které rozhodly speciální formace, tak zhodnotil trenér Josef Jandač šestý zápas hokejové reprezentace na mistrovství světa v Paříži proti Francii. Češi vyhráli 5:2 zejména proto, že využili dvě ze tří přesilových her a ubránili šest ze sedmi oslabení, 96 sekund se úspěšně bránili ve třech. Spolehlivý výkon navíc podal brankář Pavel Francouz, jenž tým několikrát podržel a nakonec si připsal 22 úspěšných zákroků.

"V zápasech hrajeme hrozně málo přesilovek, ale je důležité, že jsme v nich schopni dát důležité góly," řekl Jandač a ocenil trefy Davida Pastrňáka a Jana Rutty na 1:0 a 3:1.

Zatímco fungování přesilovek si pochvaloval, s fauly logicky spokojený nebyl. "Oslabení jsme hráli moc, hlavně protože jsme měli stupidní fauly. Dvakrát jsme navíc dostali čtyři minuty. Ještě tam bylo několik dalších faulů, které rozhodčí nepotrestali. Myslím si, že nad námi trošičku přimhouřili oči," poukázal zejména na momenty z druhé třetiny, kdy měl například s čtyřminutovým trestem za hru vysokou holí putovat na trestnou lavici i Tomáš Plekanec.

Hráči určení na oslabení ale odvedli skvělou práci. "Jsme rádi, že se nám v nich daří, a doufám, že nám to vydrží. Musíme si ale na to dávat pozor, přesilovky a oslabení rozhodují turnaje. Kluci ale dnes odvedli parádní práci a luxusní výkon podal Pavel Francouz," řekl reprezentační kouč.

Francouz se zatím v brance střídá s Petrem Mrázkem a je otázkou, kdo dostane šanci ve čtvrtfinále, ve kterém by Češi po dnešní výhře neměli chybět. "Momentálně nemáme určenou jedničku, takže jsme rádi, že oba chytají takhle. Obranná hra i výkony gólmanů nás řadí mezi týmy, které dostávají málo branek, což nás těší," uvedl Jandač.

Vedení národního týmu již sleduje i situaci ve skupině v Kolíně nad Rýnem, ve které to momentálně vypadá, že by Češi mohli narazit na Švédsko nebo USA. "Snažíme se monitorovat celou druhou skupinu, tři týmy nejvíce (USA, Švédsko a Rusko). Může se to ale vyvinout různě, protože je ta skupina zamotaná stejně jako naše. I když možná o trochu méně. Jdeme krok po kroku, teď jsme se hodně soustředili na zápas s Francií," řekl trenér a poukázal na skutečnost, že nyní už je jen samotný postup do čtvrtfinále těžký. "Vyrovnanost je velká a my jsme dnes udělali velký krok," uvedl Jandač.

V dnešním zápase se poprvé v české sestavě představil Vladimír Sobotka, kterého trenéři zařadili do první formace k Jakubu Voráčkovi a Tomáši Plekancovi. "Hráli dobře. Vláďa tam měl jen jedno blbé vyloučení, jinak hrál po nějaké té pauze dobře. Zapadl, podržel puk, byl zodpovědný směrem dozadu. Pro Plekyho to bylo jednodušší v tom, že se mohl spolehnout," řekl Jandač.

Kladem utkání byl i první gól Davida Pastrňáka na turnaji. Útočník Bostonu přijel na MS jako nejproduktivnější Čech v základní části NHL, doposud si ale připisoval jen asistence. "Je jedno, jestli to padne tomu nebo tomu. Důležité je, že jsme zvládli utkání, které bylo pro nás dost klíčové. Pasta dal důležitý první gól. Sám dobře ví, i my to víme, že to zatím není úplně podle představ. Ale bude lepší a lepší," dodal Jandač.