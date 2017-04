Praha - Širší kádr si ve finální fázi přípravy na květnové mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem drží kouč české hokejové reprezentace Josef Jandač a na turnaj má plánu vzít také vyšší počet hráčů, než se vejde na pětadvacetičlennou soupisku. V kádru pro generálku na Carlson Hockey Games v Českých Budějovicích má 32 hráčů včetně pěti posil z NHL a navíc se až před MS v Paříži připojí útočník Tomáš Plekanec z Montrealu.

"Strategie letos byla taková, že si záměrně držíme širší počet hráčů s ohledem na nejistotu ohledně posil z NHL a také zranění, která mohou přijít. Druhým důvodem bylo to, že v minulosti jsme absolvovali mnoho přípravných zápasů a pak šli do turnaje mistrovství světa. Chtěli jsme, aby hráči měli energii, sílu a byli svěží. Na šampionát chceme vzít pět formací a tři brankáře," uvedl Jandač na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Nejčerstvější posilou ze zámoří je Plekanec, který stejně jako bek Michal Kempný z Chicaga hrál první kolo play off NHL. S kapitánem týmu ze zářijového Světového poháru v Torontu se Jandač dohodl, že se zařadí až v dějišti turnaje.

"Je dobitý, takže jsme se domluvili na takovém programu, aby si mohl odpočinout a přijel do turnaje odpočatý. Je důležité, aby se připravil na mistrovství světa," řekl na adresu jednoho z lídrů, který by měl opět nosit kapitánské 'céčko'. "Informace o jeho startu byla potvrzená teprve včera večer. Loni byl kapitánem na Světovém poháru, takže je velký předpoklad, ale budeme to samozřejmě ještě probírat."

V kádru má vedle Kempného a Plekance z NHL také ofenzivní oporu Philadelphie Jakuba Voráčka, jeho klubového spoluhráče Radka Gudase, dalšího zadáka Jakuba Kindla z Floridy a brankáře Petra Mrázka. Přestože si Jandač v rychlém sledu posledních dnů mohl přidat do seznamu Gudase, Kempného a Plekance, je podle něj předčasné hodnotit sílu kádru.

"Ono to vždycky nemusí být jen o jménech, ale i o tom, jakým způsobem se to dokáže dát dohromady. Aby byli hráči pospolu, nějakým způsobem jsme to učesali. Máme tady zase novou várku hráčů, které musíme zabudovat, abychom to co nejlíp poskládali k sobě, hráči drželi spolu a vyhýbala se nám zranění," uvedl Jandač.

Generální manažer Martin Ručinský v případě posílení ze zámoří ještě sonduje situaci útočníků Bostonu Davida Pastrňáka a Davida Krejčího. Pastrňáka však čekají jednání o novém lukrativním kontraktu s Bruins a Krejčí se potýkal se zraněním. Skaut českého týmu Jiří Fischer sleduje i hráče v AHL, ale Jandač nevidí jejich zařazení příliš reálně.

"Vojtu Mozíka sleduje naživo Jirka Fischer. Jsou tam další hráči Jakub Vrána a Dominik Simon, ale jejich týmy pokračují dál. Manažeři je v takovém případě nechtějí pouštět, i když třeba Edmonton Puljujärviho pustil, i když pokračují dál," podotkl Jandač.

"My bychom ty hráče potřebovali vidět. Rozdíl je, když přijede Plekanec nebo Voráček, u kterých víme, že v týmu mají pevné místo. Tito hráči by o to museli zabojovat a projít přípravou, takže šance, že by byl někdo další, je malá," doplnil reprezentační kouč.

V zápasech Euro Hockey Challenge si takto otestoval obránce Davida Musila z Tucsonu a Jana Košťálka z Manitoby, kteří ale už v kádru pro Carlson Hockey Games v Českých Budějovicích nezůstali. "Dopředu měli relativně malou šanci," uvedl Jandač.

Spíše než pro světový šampionát ve Francii a Německu si oba otestoval pro budoucnost. "Šanci samozřejmě měli, ale brali jsme je možná s nějakým budoucím předpokladem, že by někdy něco mohli. Přeci jen hrajou v zámoří v nižší soutěži. Nepřesvědčili nás natolik, aby dál pokračovali. Myslím si, že se musí dál rozvíjet. I ta aklimatizace a přechod z AHL na evropské kluziště i hokej byla pro ně těžší," dodal Jandač.