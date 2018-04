Pardubice - Trenéra hokejové reprezentace Josefa Jandače úspěšná obhajoba prvenství na turnaji Carlson Hockey Games, který je součástí Euro Hockey Tour (EHT), potěšila, ale zároveň ji nepřeceňoval. To zcela odpovídá jeho hodnocením jednotlivých utkání, v nichž sice jeho svěřenci dosáhli proti Finsku, Švédsku i Rusku dobrých výsledků, ale v jejich hře bylo místy až příliš mnoho rezerv.

"Vítězství, bodový zisk, ještě k tomu doma, to je samozřejmě příjemné a potěšující, ale víme, jak to je. Týmy, které tady byly, nebyly ještě v těch nejlepších sestavách, také čekají na své nejlepší hráče," řekl Jandač. Na větší nápovědu pro mistrovství světa v Dánsku, jež začne za necelé dva týdny, je podle něho brzy. "Čeká nás ještě jeden turnaj, chodili jsme do toho v různých sestavách, více se ukáže třeba ve Švédsku," připomněl nadcházející závěrečný podnik série EHT.

Tíhu turnaje se s kolegy snažili rozložit na co nejvíce hráčů. "Dali jsme šanci mladým klukům a na to, že jsme vyhráli s plným počtem bodů, tak jsme v turnaji nehráli nijak moc dobře. Ve všech těch utkáních jsme měli lepší i horší momenty, ale nebyli jsme lepším týmem. Brankáři nám hodně pomohli," zdůraznil Jandač.

Právě výkony brankářů vyzdvihl mezi největšími plusy. Pavel Francouz, Dominik Furch i proti sborné David Rittich inkasovali shodně vždy jen jednou. "Davidovi se ten debut povedl. Jeho kvalitu známe, asi ne nadarmo si zachytal v NHL a má za sebou tu průlomovou sezonu do ní. Je to určitě podložené nějakým výkonem, kvalitu dnes potvrdil," řekl uznale Jandač.

Devětačtyřicetiletý trenér může mít alespoň v tomto ohledu příjemné dilema, na koho z tria vsadit, neboť ať vybere nakonec kohokoliv, neměl by nijak významně minout. "Všichni tři tady podali výborné výkony. Máme ještě tři zápasy a pochopitelně mistrovství světa je náročný turnaj, takže to nebude jako třeba na olympiádě, že bychom vsadili na jediného brankáře," uvedl Jandač.

"Dalším pozitivem z tohoto turnaje je, že jsme zápasy rozhodli ve speciálních týmech, proměnili jsme přesilovky, v oslabení jsme hráli dobře. I když jsme dnes dostali gól v oslabení. Měli jsme tu hru docela dobře připravenou, to mě potěšilo," podotkl Jandač.

Ani nad minusy ale nemusel dlouho přemýšlet. "Nepotěšily mě určité pasáže, kdy jsme hráli nedůsledně v obranném pásmu, jasné kotouče, které jsme měli na holích, jsme někdy dávali soupeřům, takové ty laciné chyby, drobnosti, které by se nám potom nemusely vyplatit, ale to patří i k tomu, že mužstvo bylo hodně nezkušené," konstatoval Jandač.

V týmu bylo hned několik mladíků, někteří z nich si odbyli premiéru v národním mužstvu. A Jandač o jejich výkonech zdaleka nemluvil jen pochvalně. "Řekl bych, že dnes už to bylo zase o něco lepší. Pochopitelně potřebují nějakou adaptaci, potřebují se rozkoukat, hráli celý rok na úzkém hřišti, teď do toho přílet a časový posun, ale na to nelze moc koukat. Dnes to bylo každopádně lepší," uvedl Jandač.

Během dnešního duelu s Ruskem ho potěšili fanoušci, kteří mu aplaudovali v souvislosti s tím, že se jim představil naposledy v domácím utkání před odchodem do Magnitogorsku po skončení této sezony. "Bylo to příjemné. Ze začátku mi to ani nesecvaklo, ale potom v průběhu zápasu už ano, to bylo dobré. Stejně tak i to, že se na závěr podařilo Rusy doma při té negativní bilanci porazit. Porazit Rusy se vždy počítá," řekl Jandač.