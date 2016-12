Helsinky - Jen s polovinou zápasu byl spokojený trenér českých hokejistů Josef Jandač po porážce 2:4 s Finskem při vstupu do Channel One Cupu v Helsinkách. Nelíbily se mu především ztráty puku ve středním pásmu a chyběla také efektivita v útoku.

"Myslím, že v utkání jsme hráli dohromady tak 30 minut dobře. Viděli jsme spíš boj než nějakou hokejovost. Měli jsme tam dost ztrát kotoučů ve středním pásmu, hlavně ve druhé třetině. Tam puky chodily pozdě a poměrně lacino jsme je ztráceli," řekl po utkání Jandač.

Chybělo mu i lepší řešení situací v ofenzivě. "Když jsme si vytvořili nějaký optický tlak v útočném pásmu, tak to bylo bez patřičného tlaku na bránu. Soupeř nám hodně střel zblokoval, ta realizace v útočném pásmu nebyla tak úderná," podotkl reprezentační kouč.

Finové podle něj lépe nakládali s pukem. "Nezbavovali se ho v situaci, kdy nemuseli, a naopak. My jsme třeba nebyli schopní některé situace vyřešit vyhozeným kotoučem. Nebo jsme ho zbytečně vyhazovali, když jsme mohli hrát," navázal Jandač.

"Vycházelo to taky z toho, že šli Finové poměrně lacino do vedení a potom se uklidnili. Kdyby to bylo jinak, tak by to taky vypadalo jinak. My jsme začali tu půlku první třetiny dobře, střely byly výrazně pro nás, ale ten první gól byl hodně stupidní," komentoval úvodní branku, kdy obránce Adam Polášek při pokusu odpálit puk trefil Jakuba Jeřábka a od něj se kotouč odrazil za Pavla Francouze.

"To je možná trošku malinko posadilo na koně a nás zarazilo. Pak jsme dostali druhý gól po tom špatném střídání v obranném pásmu a už se jim pak hraje za stavu 2:0 líp," prohlásil Jandač.

Do čtvrté formace zařadil všechny čtyři nováčky, kteří hráli celý zápas. Tedy beka Tomáše Dvořáka a útočníky Lukáše Lhotáka, Davida Tomáška a Roberta Říčku. "Když to budu hodnotit komplexně, tak na začátku byli trošku nervózní, ale postupem času se zlepšovali. Ta poslední třetina byla z jejich strany nejlepší. Možná spadla trošku počáteční nervozita a postupem času jsme cítili, že se ti kluci zlepšovali," zhodnotil jejich představení.

Po utkání se český tým hned vydal na cestu do Moskvy a v pátek nastoupí proti Rusku, které na úvodu podlehlo Švédsku 1:3. Do branky se postaví podle už dopředu daných plánů Dominik Furch a dojde i na další změnu v sestavě. "Vypustíme do zápasu Míru Formana, jeho jsme tam jednou dali, protože Dominik Kubalík brousil brusle, ale jinak jsme ho chtěli pošetřit. Máme nějaké dvě varianty, co bychom chtěli. Máme přelet, do Ruska je ještě cesta daleká," dodal Jandač s tím, že sestavu bude s asistenty ještě řešit.

"Rusové jsou vyspělý tým a budou určitě šikovnější na puku než Finové. Dneska to byl spíš boj. Čekám, že Rusové budou daleko víc hokejovější. Umí nakládat s pukem a na to si musíme dát pozor. Samozřejmě je požene domácí prostředí a nesmíme je pustit do sedla, jak jsme pustili Finy. Musíme se pokusit jít do vedení my," dodal Jandač.