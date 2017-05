Paříž - Čeští hokejisté sehráli na úvod mistrovství světa opticky vyrovnaný zápas s favorizovanou Kanadou, výsledkově však prohráli jednoznačně 1:4. Trenér Josef Jandač litoval, že jeho svěřenci nebyli efektivnější v koncovce. Několik slibných šancí si totiž vytvořili.

"Šance jsme si vytvořili, ale musíte taky mít umění zakončit. Největší měl asi Kovy (Jan Kovář), který to měl do prázdné branky. Sami před brankou byli i Řepík a Vrána. Realizace možná měla být více v klidu, více hokejovější. Kluci volili rychle střelu," řekl Jandač novinářům po zápase. Litoval i tyčku Jana Rutty.

Uznal však, že síla a efektivita Kanady byla velká. "Muselo by se sejít více věcí, abychom nabídnuté šance proměnili. Kanada tyhle situace uměla, i když si vytvořila i šance, které neproměnila a Mrázek toho spoustu pochytal. Pramenilo to z toho, že Kanada zápas kontroloval a vedla 1:0, 2:0 a když jsme dali kontaktní gól, rychle dali na 3:1. Bojovali jsme, ale tahali malinko za kratší konec," uvedl Jandač po osmé české porážce s Kanadou v řadě.

I proto měl po duelu rozporuplné pocity. "Abychom měli šanci hrát lepší výsledek s Kanadou, tak bychom se museli vyvarovat některých chyb, které jsme udělali. A bohužel byly potrestané. S Kanadou musíte hrát bez větších chyb. První a třetí gól byl dost podobný, protože jsme mohli odehrát puk lépe nebo jsme byli první na puku a ztratili jsme ho. Nebo jsme nedotáhli souboj. Druhý byl v oslabení a čtvrtý do prázdné branky," popsal Jandač zápas.

Další utkání čeká český tým již v sobotu proti Bělorusku. V brance dostane šanci podle plánu Pavel Francouz, případné změny v sestavě bude realizační tým teprve řešit. "Můžeme pochválit mužstvo za bojovnost, nasazení, ale pořád máme co odstraňovat a napravovat," uvedl Jandač. Stejně jako hráči ocenil početnou podporu fanoušků v aréně v Bercy. "Bylo to hrozně příjemné a cítili jsme jejich podporu celý zápas. Vytvořili nám domácí atmosféru," dodal.

Kapitán Voráček litoval, že Češi proti Kanadě neproměňovali šance

Kapitána Jakuba Voráčka mrzelo, že čeští hokejisté nenašli recept na favorita ani v osmém vzájemném zápase.

"Samozřejmě jsme zklamaní, že nemáme ani bod. Pár chyb tam bylo, ale než jsme dali gól na 1:2, vytvořili jsme si dobré šance v prvních dvou třetinách, že to byly opravdu loženky. To nebyly střely od modré, jejich gólman chytil hodně gólů," řekl Voráček a zmínil výkon Calvina Pickarda.

"Pak jsme dali na 1:2, dostali jsme je pod tlak a pak jsme dostali gól z ofsajdu, si myslím," hodnotil hraniční situaci na modré čáře před trefou Tysona Barrieho v 55. minutě. "Nejsem si jistý, ale co jsem viděl ze střídačky, tak to byl ofsajd. Nedá se nic dělat. Prohráli jsme, musíme se zvednout."

Český tým podle něj doplatil na slabou produktivitu. "Kdybychom dali gól v prvních dvou třetinách, zápas mohl vypadat úplně jinak. Pak jsme dali gól, měli loženky, ale dostali třetí, který nás položil. Proti Kanadě hrát pět minut před koncem o dva góly, to je těžké. Hrají dobře do obrany," uvedl Voráček.

Z výkonu měl dobrý pocit. "Bruslili jsme zase dobře, to je velké pozitivum. Šance jsme si vytvořili. Bylo by horší, kdybychom prohráli 1:4 a oni nás přehráli. To si nemyslím. Nevím, jak to viděli lidi u televizí, ale z mého pohledu to byl vyrovnaný zápas," uvedl Voráček, který se stejně jako bek Radko Gudas na ledě potkal hned se čtyřmi spoluhráči z Philadelphie v dresu Kanady - Claudem Girouxem, Travisem Konecným, Braydenem Schennem a Waynem Simmondsem.

Hned v sobotu od 16:15 čeká český tým další boj o body s Běloruskem, které dnes prohrálo s Finskem 2:3. "My si nemůžeme dovolit prohrát. Za nějakých osmnáct hodin nás čeká další zápas. To rozlosování na začátku samozřejmě není příznivé, ale s tím nic neuděláme. Musíme se dobře najíst, odpočinout si a jít na další zápas," dodal Voráček.