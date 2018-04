Brno - Majitel společností Student Agency a RegioJet Radim Jančura chce oslovit jednotlivé kraje a předložit jim nabídku na zajištění spojů regionální železniční dopravy. Krajům na konci roku 2019 končí dlouhodobé smlouvy s Českými drahami a většina chystá znovu přímé zadání bez soutěže. Podle evropské legislativy musí kraje jakékoli přímé zadání včas oznámit, posoudit další případné nabídky a rozhodnout se pro tu nejvýhodnější tak, aby se zachovaly jako dobrý hospodář, řekl dnes Jančura v rozhovoru s ČTK.

"Komunikujeme se Zlínským krajem a aktivně oslovíme také ostatní kraje, protože se chystají na přímé zadání opět Českým drahám," řekl Jančura. Podle něj není problém zajistit již od prosince 2019 provoz linek, na nichž jezdí motorové vlaky. Na linkách, kde jezdí elektrické vlaky, je situace komplikovanější. "Tam je potřeba dva až tři roky na pořízení nových elektrických jednotek, které dávají větší ekonomický smysl na rozdíl od souprav lokomotivy s vagony, jak je dosud leckde ČD provozují," řekl Jančura.

Zda uspěje, vyplyne ze situace v jednotlivých krajích. Míní však, že už je pro kraje zajímavým a důvěryhodným partnerem, protože objem počtu ujetých kilometrů a přepravených pasažérů včetně autobusů je na polovině výkonů ČD. "Na Slovensku jsme už ukázali, že umíme fungovat i jako součást dopravy v závazku veřejné služby," poznamenal Jančura.

Jako důležitý pro liberalizaci železniční dopravy vnímá krok ministerstva dopravy, které chce mít na konci roku 2019 zajištěný systém, který umožní jet na jednu jízdenku s větším množstvím dopravců. Státní podnik CENDIS má vytvořit systém, který dokáže rozdělit tržby z jízdného mezi dopravce. "De facto by tím mohla začít 'švýcarizace' dopravy, protože ministr Dan Ťok se rozhodl pro řešení od základů, aby to fungovalo nejen na železnici, ale ve veškeré dopravě. Je tady totiž 14 krajů, a pokud by nebyla autorita, která to nařídí, bude si každý dělat, co chce," řekl Jančura.

Předpokládá, že nabídky by krajům mohli učinit i další dopravci, jako jsou Leo Express či Arriva. "Pokud by byly vypsané soutěže, tak by to mohlo zajímat třeba i zahraniční dopravce, jako jsou například rakouské dráhy. Věřím, že konkurence bude velká, což je naděje pro regionální dopravu," řekl Jančura.

Ideální je podle něj model, aby kraje rozdělily linky na tři provozní soubory. "Pak se stane, že vyhrají dva či tři dopravci a budou mezi sebou motivovaní soutěžit, aby se o žádném nemluvilo jako o nejhorším. Soutěžit celý kraj jako jeden balík mi nepřijde vhodné," řekl Jančura.

Přesto chválí Jihomoravský kraj, který sice vypisuje celý kraj jako jeden balík, ovšem zatím pouze na kratší dobu, než nakoupí do svého vlastnictví elektrické vlaky. Poté se chystá vypsat soutěž znovu.