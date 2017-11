Praha - Zpěvačka skupiny Sto zvířat Jana Jelínková pokřtila v pražském Lucerna Music Baru své sólové album Dáma s čápem. Křest nahrávky se uskutečnil za účasti všech autorů a mnoha hostů. V první části koncertu zazněly písně z nového alba, kdy s kapelou Sto zvířat vystoupil jako host zpěvák a klávesista Pája Bohatý. Ve druhé části programu skupina odehrála své největší hity jako Nikdy nic nebylo, Alice se dala na pití, Ty vole na základní škole a další.

Jelínková vydala své první sólové album o prázdninách. Obsahuje 15 nových písní, které zpěvačka společně se skupinou Sto zvířat představuje na podzimním turné.

Album Dáma s čápem ke svým 50. narozeninám připadajícím na 14. července dostala Jelínková jako dárek od členů kapely. Hudebně se na něm podílejí kromě Jana Kaliny, Mikiho Nopa a Jana 'Berušky' Šobra také Filip Nebřenský, Matěj Belko, Karel Šváb a další. Všechny texty napsal tradičně Belko. Nové písně Hodiny, Viděla jsem manžela, Sorry, jsem trochu nalitá či O čtrnáct let mladší představila Jelínková na koncertu poprvé v létě na festivalu Rock for People.

Některé Belkovy texty použité pro Dámu s čápem vznikly už před lety, ale pro skupinu Sto zvířat byly příliš křehké. Jiné Belko napsal přímo pro narozeninové album. Jediná žena v devítičlenné skupině Jelínková je členkou Sto zvířat více než polovinu svého života, přesně 27 let. Zpěvačka v nadsázce říká, že v mužské kapele "ztratila veškeré iluze o čemkoliv".