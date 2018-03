Zlín - Podnikatele Jana Antonína Baťu připomíná nová pamětní deska u zlínské vily, které nese jeho jméno. Autorem bronzové desky je pětatřicetiletý sochař Ondřej Oliva, syn sochaře Otmara Olivy. Kromě textu ji zdobí také otisk páru bot.

"Ve Zlíně je již jedna socha Jana Antonína Bati. Když umělec dělá nějaký portrét člověka, vždy tam vkládá něco ze sebe, tím pádem může trochu pozměnit tu podobu. Obával jsem se, že kdyby tady vznikla další socha, podoba, další reliéf tohoto člověka, nakonec by se mohlo zjistit, že by divák už ani nevěděl, jak Jan Antonín doopravdy vypadal. Proto jsem zvolil jiné řešení, a to je idea toho, jakou tady zanechal Jan Antonín Baťa stopu, ve Zlíně i celosvětovém měřítku," řekl dnes ČTK Oliva. Na desce je proto kromě textové části i otisk skutečných bot J.A. Bati. Podle Olivy jde také o symbolický otisk dané doby, připomínku toho, co zde Baťa zanechal, i odkaz na obuvnictví.

"Každý kolemjdoucí má příležitost si vyzkoušet dotykem, jaké to je se cítit v botách Jana Antonína Bati a snad troška podnikatelského štěstí přestoupí i na nás," uvedl Oliva. Zajímavostí podle něj je, že J.A. Baťa měl jednu nohu větší, tomu odpovídá i otisk bot. Desku umístěnou na sloupu při vjezdu do zahrady vily dal zhotovit Nadační fond Jana Antonína Bati.

Ve Zlíně a okolí se v posledních dnech konala řada akcí, která připomínala 120 let od narození J. A. Bati. Dorazili na ně i Baťovi potomci žijící v Brazílii a Spojených státech.

Jan Antonín Baťa (1898 až 1965) byl nevlastním bratrem zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati, vedení firmy převzal po jeho tragické smrti v roce 1932 a zasloužil se o rozvoj podniku i Zlína. Na začátku okupace pobýval v USA, poté se přesunul od Brazílie, kde vybudoval závody a obchody. Přestože se prokázalo, že za války podporoval rodiny odbojářů a údajně i londýnskou exilovou vládu, v květnu 1947 byl výrokem soudu, který se opíral o Benešovy dekrety, označen za kolaboranta a zrádce národa, odsouzen k vězení a propadnutí majetku. Očištěn byl až v roce 2007, po zbytek života žil v Brazílii.

Zlínskou vilu si nechal postavit ve 20. letech minulého století. Jeho majetek po válce zkonfiskoval stát, budovu získal Český rozhlas, vysílá v ní od 50. let. Jeho potomci se zatím neúspěšně snaží objekt získat zpět. "Spravedlnost pro Jana Baťu musí být dokázaná, toto je jen část. My, potomci Jana Bati, máme tu naději a nikdy ji neztratíme, že tento dům se nám vrátí a že naše rodina bude moci přijet do Zlína a slavit Vánoce," řekla dnes při odhalení desky vnučka J.A. Bati Dolores Baťa Arambasicová.