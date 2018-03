Praha - Zpěvák a textař Jan Vodňanský vydáním alba s názvem Všechno je proměnlivé připomněl nedožité 80. narozeniny svého spolupracovníka Petra Skoumala. Nahrávka s podtitulem Zakázané koncerty 1974 - 1981 je sestavená ze záznamů necenzurovaných písní autorské dvojice Skoumal & Vodňanský. Skoumalovu jubileum připadající na 7. března dnes vedle vydání desky provázela vzpomínková akce v pražské prodejně Musicpoint.

"Já na Petra vzpomínám aktivně, což dokládá tato nahrávka. Pokud bych se dožil svých osmdesátin, což už je za pár let, a chtěli by mi vydat také takové cédéčko, našel bych jim ještě další nahrávky se Skoumalem, které ještě nikdy nevyšly," řekl ČTK Vodňanský.

Devatenáct písní objevených v archivech zvukaře a sběratele Petra Benesche a Jana Vodňanského vychází poprvé. "Od samého počátku v Činoherním klubu bylo koncertování dvojice Skoumal & Vodňanský jízdou na neosedlaném a navíc nenažraném tygrovi. Šířící se fámy předcházely zákazy, které přiváděly na každou reprízu do divadla i ty diváky, kteří se už nevešli, a tak se tísnili na balkoně vestoje. Pokaždé se hrálo, jako by to bylo naposled. Po letech se mi přiznali moji blízcí přátelé, proč chodili až notoricky na každou reprízu S úsměvem idiota. Prý chtěli být u toho, až nás budou zatýkat přímo na scéně," vzpomíná v bookletu alba Vodňanský na dobu, kdy dvojice čelila dozoru cenzury, která ji nakonec vyhnala z pražských scén.

Vodňanský se Skoumalem proto vystupovali převážně po kolejích a studentských klubech až do roku 1981, kdy jim komunistický režim definitivně zakázal koncertování. Album Všechno je proměnlivé dokládá, jak Skoumal s Vodňanským reagovali na diktát totalitní nesvobody, když přidávali nové sloky k písním již cenzory schváleným.

"Po vystoupení v Olomouci nás přepadli dva místní funkcionáři. Sotva dozněl poslední přídavek, vtrhli do šatny jak tajfun a chovali se jako estébáci v akci. S neurvalým řevem vyhnali mladé diváky, kteří si přišli pro autogram," popsal tehdejší atmosféru Vodňanský.

U většiny písní na desce Všechno je proměnlivé nelze přesně určit místo a datum nahrání. Písně, na nichž se podíleli také Lída Molínová, Přemysl Rut, klarinetista František Sojka, kytarista Jiří Šrajer a bubeník Vladimír Belatka, jsou unikátním záznamem doby, v níž i přes zákazy vznikaly svobodné nahrávky.