Uherské Hradiště - Dlouholetá spolupráce se Zdeňkem Svěrákem coby scenáristou má podle jeho syna, režiséra Jana Svěráka, řadu výhod. Táta jako jeden z mála, možná jediný současný scenárista, píše srdcem, řekl dnes Jan Svěrák na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti.

"Nenaplánuje si, jak to dopadne, jen stručně, ale nerozumí architektuře příběhu, co by tam bylo potřeba nebo nebylo. On píše to, co ho baví, a ono to z toho textu je vidět. To cítíte, že to není konstrukce, že to někdo napsal, protože to tak cítil a chtěl to tak udělat a chtěl, aby to byla sranda, a pro tu srandu je schopen příběh odbočit někam jinam a srandu vytěžit. Mám scenáristu, který dodá upřímný autentický lidský příběh, který baví mě a je jistota, že bude bavit i vás," řekl Svěrák návštěvníkům při takzvané lekci filmu.

Výhodou spolupráce s jeho otcem je podle něj také to, že Zdeněk Svěrák je "národní instituce". "Já si můžu dovolit natočit film jako Po strništi bos za 53 milionů korun a mám osmdesátiprocentní jistotu, že přijde půl milionu diváků se na něj podívat a že se ten film zaplatí, protože se přijdete podívat na film Zdeňka Svěráka," uvedl režisér. Nemalou výhodou je podle jeho slov i to, že si prodloužil dobu, kdy se svým otcem mohl intenzivně být. "Překlopili jsme si vztah otec a syn do vztahu kolegové," řekl.

Spolupráce však podle něj přinesla i několik nevýhod. "Nemůžu točit úplně svobodně svoje filmy. Chtěl jsem pravděpodobně kdysi dělat něco jiného, je to vidět v Akumulátorovi, Jízdě, Kuky se vrací, trošku něco šílenějšího a odvážnějšího. Co dělá on, je klasika, je to klasické vyprávění a je to hodně i divadelní, protože je to založené na textu. Já jsem obrazový, mám rád efekty, mám rád podívanou, jeho scénáře jsou literární, je to o povídání. Tohle jsem musel obětovat," uvedl Svěrák, který také kvůli tomu, že jeho otec již nechce psát scénáře, přišel o spolupracovníka. "Dokud byl čas, nevychoval jsem si nějakého spolupracovníka svého věku nebo ještě mladšího, se kterým bych to mohl táhnout dál, to je obrovská nevýhoda," uvedl.

Svěrák při dnešním slavnostním zakončení LFŠ uvede v předpremiéře svůj poslední snímek Po strništi bos. "Mám smíšené pocity, před pár dny jsem se bál, jak to bude přijato, protože musím mít vše pod kontrolou za každou cenu, do všeho kecám, je to hrozně vyčerpávající. A pak ty opratě pustím a nechám to plavat, to se stalo před týdnem, ta úleva je krásná," řekl. Dvaapadesátiletý Svěrák dnes večer dostane také výroční cenu Asociace českých filmových klubů, která je pořadatelem LFŠ.

Film Po strništi bos byl již v týdnu v předpremiéře uveden na festivalu ve Slavonicích na Jindřichohradecku. V kinech má premiéru 17. srpna.