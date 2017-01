Markéta (Jindřichohradecko) - V zasněženém jihočeském lese dnes dotočil režisér Jan Svěrák film Po strništi bos. Poslední scény vznikly u vesnice Markéta poblíž Slavonic na Jindřichohradecku. Snímek, který se točil

V renesančních Slavonicích a okolí se film zasazený do časů druhé světové války točil celé léto, zimní dotáčka byla dvoudenní. Režisér zde našel místo působící dobově - malá Telč, jak se Slavonicím říká, leží v pohraničí, kam za komunismu mohl málokdo. Dnes mimo jiné točil scénu, kdy tatínek (Ondřej Vetchý) jde se synem Edou krást do lesa stromek.

"V říjnu jsme dotočili a čekali, až ve Slavonicích napadne sníh, protože film se odehrává během dvou let a zima hezky ukazuje, jak plyne čas. Varovali nás, že zde už tři roky nebyl sníh, tak jsme se modlili a vyšlo nám to. Točili jsme například scénu, kdy strýc vozí partu kluků na saních s dvouspřežím, což je krásné, jak sníh létá od kopyt," řekl ČTK Jan Svěrák.

Film se odehrává za protektorátu, kdy rodina musela odjet z města na venkov a sedmiletý Eda odhalil rodinné tajemství. Je inspirován osudy režisérových předků, zejména jeho otce Zdeňka Svěráka. Jan Svěrák připomněl, že ve většině jeho předchozích filmů byl hlavní postavou muž a divák sledoval jeho život na pozadí historických událostí. Nový snímek, kde je hrdinou chlapec, tak lze podle něj považovat vlastně za první díl této filmografie.

"Třeba v Koljovi to byl konec socialismu a náš hrdina, kterému bylo 50 let, se učil zodpovědnosti za někoho, když si ochočil to dítě. Tentokrát osmiletý chlapec hledá odvahu a odehrává se to za druhé světové války, kdy odvahu potřebovali i dospělí," řekl režisér.

Nový film volně předchází Obecné škole. V ní se s režisérem poprvé setkal Ondřej Vetchý, který s ním pak natočil řadu snímků. "V Obecné škole se člověk něčemu směje a přitom si uvědomí, že mu tečou slzy. Tenhle příběh je trošinku drsnější, možná v něm bude méně humoru, přeci jenom se nacházíme ve válce, jde o životy mnoha lidí," řekl ČTK Ondřej Vetchý, který dopoledne v mrazivém dni vtipkoval, že se "krásně oteplilo, už jsem celý zpocený."

Štáb překvapilo, jaký byl dnes mráz, ráno minus 22 stupňů. Podle režiséra to má výhodu, že hercům jde pára od úst, což v létě, až film poběží v kinech, diváci ocení, nebo že na stromech zůstává sníh. "Jediná nevýhoda je, že zamrzají kamery a že hercům je hrozná zima, protože mají dobové kostýmy a botičky s koženou podrážkou," řekl Svěrák. Podle svých slov má poprvé ve filmu zápornou postavu, svého pradědečka, "který byl pravděpodobně pěkný parchant, a nádherně ho ztvárňuje Jan Tříska," doplnil režisér. Film bude mít podobnou poetiku jako Obecná škola, ale půjde o rodinné drama.

Zima dnes byla i Oldřichu Kaiserovi, který ztvárňuje postavu jménem Vlk, kvůli níž celá vesnice trpí. Herec si při natáčení vlezl i do rakve; scénář přečetl na jeden zátah, neodskočil si, nejedl při tom, tak usoudil, že by to mohl být dobrý film. "A učil jsem se s panem režisérem patřičně vrčet," řekl ČTK v nadsázce Oldřich Kaiser.

Ve filmu dále hrají Jan Tříska, Tereza Voříšková, Zdeněk Svěrák, Petra Špalková či Hynek Čermák.