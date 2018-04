Cleveland (USA) - LeBron James opět ukázal, proč je považovaný spolu s Michael Jordanem za nejlepšího basketbalistu historie. V důležitém pátém utkání 1. kola play off NBA zařídil výhru 98:95 nad Indianou 44 body, navíc trefil i rozhodující trojku společně se závěrečným klaksonem. Byla to pro něj už čtvrtá vítězná střela těsně před koncem v play off v kariéře, čímž překonal právě Jordana, kterému se to povedlo třikrát.

James táhl svůj tým celý zápas, ve třetí čtvrtině pomohl zařídit náskok až o 12 bodů, ale kromě Kylea Korvera postrádal větší podporu od spoluhráčů. Indiana tak 33 vteřin před koncem srovnala. Vzápětí navíc James ztratil míč, ale svou chybu dokonale napravil. Nejprve zablokoval hvězdu soupeře Victora Oladipa při nájezdu a zabránil tři vteřiny před koncem jistému koši. Vzal si oddechový čas a po něm trojkou přes obránce zařídil výhru, po které Cleveland vede v sérii 3:2 a má dva pokusy na postup.

"Jako dítě si často hrajete na tyhle chvíle, kdy odpočítáváte 3,2,1 a pak vystřelíte. A já se teď jako to dítě opravdu cítím. Jako kdybych si zase střílel na hřišti u domu," prohlásil James, který ke 44 bodům přidal 10 doskoků a osm asistencí.

Pro Jamese to byla už čtvrtá rozhodující střela v play off v závěrečných vteřinách. Poprvé rozhodl duel s Orlandem v roce 2009 (96:95), v roce 2013 v dresu Miami zařídil výhru právě nad Indianou (103:102) a v roce 2015 porazil Chicago (86:84). Jordanovi, který v kariéře nasbíral 24 vítězných střel v posledních 10 vteřinách hry, se to povedlo v play off jen třikrát. Nejprve v roce 1989 proti Clevelandu a pak v letech 1997 a 1998 proti Utahu.

"To ale pro nás není překvapení. LeBron tohle předvádí zápas co zápas. Proto je to nejlepší hráč na světě," chválil spoluhráče Kevin Love.

James zaujal i tím, že v klíčovém utkání udržel nervy a proměnil všech 15 trestných hodů, což se mu v play off povedlo poprvé. "Mám teď docela dobrý rytmus při střelbě trestných hodů. Pouštěl jsem si pár videí ještě z Miami, kdy jsem střílel trestné hody extrémně dobře a to mi asi pomohlo se dostat do dobré pohody," řekl James, který v play off překonal hranici 40 bodů už po jednadvacáté. Lepší je jen Jordan, který měl takových zápasů 38.

Díky svým výjimečným výkonům je James spolu s fotbalistou Cristianem Ronaldem nejvlivnějším a nejvíce vydělávajícím sportovcem na světě. Na sociálních sítích ho sleduje přes 100 milionů uživatelů. A také uzavřel 18 velkých reklamních smluv, které mu v minulém roce vedle platu 31 milionů dolarů (asi 645 milionů korun) vynesly podle Forbesu dalších 55 milionů dolarů (asi 1,15 miliardy korun).