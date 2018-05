Toronto - LeBron James zaznamenal v druhém utkání 2. kola play off NBA 43 bodů a 14 asistencí a výrazně se podílel na vítězství Clevelandu na hřišti Toronta 128:110. Cavaliers vedou v sérii 2:0 na zápasy. Stejný náskok drží i Boston, který přehrál Philadelphii 108:103.

James proměnil devatenáct z 28 střel z pole a jako první hráč v historii play off vyšperkoval čtyřicetibodový výkon 14 asistencemi. "Už ráno (při rozcvičení) bylo znát, že přijde jeho mimořádný večer. Věděl, co je v sázce a že další naše vítězství by bylo skvělé. A hrál tak od úvodního rozskoku," vychválil hvězdu zápasu spoluhráč Kevin Love.

On sám Jamese výrazně podpořil s 31 body a 11 doskoky a dočkal se pochvaly na oplátku. "Na jeho výkon byla radost koukat. Kevin je náš power forvard pro Utkání hvězd, odehrál skvělý zápas," řekl James.

Cavaliers si v utkání připsali dohromady pouhé tři ztráty a v dalších dvou zápasech teď budou mít výhodu domácího prostředí. Na jejich palubovce přitom nejlepší tým Východní konference v základní části dvakrát prohrál. "Člověk se občas dostane do těžké situace, která ho přinutí dostat ze sebe to nejlepší. V ní jsme teď právě my," řekl DeMar De Rozan, s 24 body nejlepší střelec Raptors.

Sixers v první půli v Bostonu vedli až o 22 bodů, jenže na přelomu druhé a třetí čtvrtiny dominovali domácí Celtics. Hosté si ještě v závěrečné části na chvíli vzali vedení zpět, ale domácí stav opět obrátili a v koncovce nedovolili soupeři reálnou šanci na zvrat.

Střelecky Celtics vedl nováček Jayson Tatum s 21 body, v životní formě hrající rozehrávač Terry Rozier nasbíral 20 bodů a devět asistencí. "V úvodu jsme inkasovali pořádný úder. Museli jsme se zvednout a dát se dohromady. Jak jsme se pak už jednou rozjeli, na nic jsme se neohlíželi," řekl Rozier.

Sixers nestačilo 23 bodů J. J. Redicka, utkání nevyšlo Benu Simmonsovi, který k sedmi asistencím přidal pouze jeden bod. "Že má člověk špatné zápasy, to se stává. Ale to načasování je špatné," litoval Simmons, který je jinak v sezoně třetím nejlepším střelcem týmu s průměrem přes 15 bodů na zápas. "Vyhráli doma dva zápasy, my jim to teď musíme vrátit. Bez smilování," doplnil kouč Brett Brown.

Výsledky 2. kola play off NBA:

Východní konference - 2. zápasy:

Boston - Philadelphia 108:103, stav série: 2:0; Toronto - Cleveland 110:128, stav série: 0:2.