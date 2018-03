Basketbalista Clevelandu LeBron James v utkání s New Orleans.

New York - Basketbalista LeBron James překonal v NBA rekord svého vzoru Michaela Jordana, když nastřílel v 867. zápase základní části po sobě dvouciferný počet bodů. Třiatřicetiletý hvězdný hráč pomohl Clevelandu 27 body, devíti doskoky a 11 asistencemi k výhře 107:102 nad New Orleans a Cavaliers už nemohou skončit ve Východní konferenci hůře než na pátém místě. Pelicans se po třetí porážce v řadě a výhrách konkurentů v boji o play off propadli na osmou příčku v tabulce Západní konference.

Jeden z hlavních kandidátů na ocenění pro nejužitečnějšího hráče sezony James dosáhl na jedenáctý bod už v polovině první čtvrtiny, když smečí zvýšil na šestibodový rozdíl. Publikum ho odměnilo bouřivým potleskem, zatímco on si došel pro míč, aby mu v jeho soukromé sbírce rekord připomínal. Pak už jen zasalutoval a opět se pustil do práce.

"Znamená to pro mě opravdu hodně, ale ještě víc pro mladé, kteří potřebují naději," řekl zámořským novinářům dvojnásobný olympijský vítěz. "Tahle chvíle je výjimečná. Pro mě, moji rodinu, děti, které ke mně vzhlížejí a hledají inspiraci. Teď vědí, že je to opravdu možné, i když jste z poměrů jako já. Víte, že jsem vyrůstal třicet minut odtud," uvedl rodák z Akronu v Ohiu, který je v lize patnáctou sezonu.

"Stálo hodně úsilí, abych tady teď mohl být, mohl něco takového dokázat. Hodně lidí si myslelo, že tenhle rekord překonat nepůjde, a vidíte," radoval se James.

Druhým nejlepším střelcem dresu Clevelandu byl náhradník Jordan Clarkson s 23 body. Hostům nebylo nic platných 25 bodů Jrua Holidaye a 20 bodů Nikoly Mirotiče. Pivot Anthony Davis se lehce trápil. Trefil jen šest střel z 19 a za 36 minut zaznamenal 16 bodů a osm doskoků.

Houston už si sice prvenství v tabulce Západní konference zajistil, ale ani bez odpočívajícího Chrise Paula, Erica Gordona a Neného nezaváhal. S nejhorším týmem soutěže Phoenixem si Rockets poradili 104:103 až díky poslední střele Geralda Greena. Třetí Portland porazil zásluhou 17 bodů, sedmi doskoků a 11 asistencí Damiana Lillarda 105:96 LA Clippers, kteří z deváté příčky ztrácejí na účast ve vyřazovacích bojích dvě výhry.

Aspoň teoretickou naději drží ještě desátý Denver, protože uspěl na palubovce šesté Oklahomy 126:125 po prodloužení. Paul Millsap si 36 body vylepšil sezonní maximum. Domácí táhl Russell Westbrook, autor 33 bodů, devíti doskoků a 13 asistencí. Stejnou bilanci jako Oklahoma má také pátá Minnesota po výhře v Dallasu 93:92. Karl-Anthony Towns v dresu Timberwolves dosáhl na 21 bodů a 20 doskoků. Utah se vítězstvím 107:97 nad Memphisem dostal na sedm místo před New Orleans.

V tabulce Východní konference se nic nemění, i když šestý Washington se dostává kvůli konkurentům pod tlak. Osmé Milwaukee má po vítězství 124:122 po prodloužení na hřišti Los Angeles Lakers stejně jako sedmé Miami oproti Wizards už jen o jednu porážku méně.

Výsledky pátečních zápasů NBA:

Atlanta - Philadelphia 91:101, Cleveland - New Orleans 107:102, Dallas - Minnesota 92:93, Houston - Phoenix 104:103, LA Lakers - Milwaukee 122:124 po prodl., Oklahoma City - Denver 125:126 po prodl., Orlando - Chicago 82:90, Portland - LA Clippers 105:96, Utah - Memphis 107:97.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Toronto 75 55 20 73,3 2. x-Boston 75 52 23 69,3 3. x-Philadelphia 75 45 30 60,0 4. New York 76 27 49 35,5 5. Brooklyn 75 24 51 32,0

Centrální divize:

1. x-Cleveland 76 46 30 60,5 2. x-Indiana 76 45 31 59,2 3. Milwaukee 76 41 35 53,9 4. Detroit 75 35 40 46,7 5. Chicago 76 25 51 32,9

Jihovýchodní divize:

1. Washington 75 41 34 54,7 2. Miami 76 41 35 53,9 3. Charlotte 76 34 42 44,7 4. Orlando 75 22 53 29,3 5. Atlanta 76 21 55 27,6

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 76 62 14 81,6 2. San Antonio 76 44 32 57,9 3. New Orleans 76 43 33 56,6 4. Dallas 76 23 53 30,3 5. Memphis 76 21 55 27,6

Severozápadní divize:

1. Portland 76 47 29 61,8 2. Minnesota 77 44 33 57,1 Oklahoma City 77 44 33 57,1 4. Utah 76 43 33 56,6 5. Denver 76 41 35 53,9

Pacifická divize:

1. x-Golden State 75 54 21 72,0 2. LA Clippers 76 41 35 53,9 3. LA Lakers 75 33 42 44,0 4. Sacramento 76 24 52 31,6 5. Phoenix 77 19 58 24,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi.