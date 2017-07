Karlovy Vary - Vzácnou možnost vidět mistra svého řemesla při práci měli dnes zájemci na karlovarském festivalu. Americký skladatel James Newton Howard, který při zahájení převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, totiž uspořádal v Kongresovém sálu speciální lekci, v níž pomocí ukázek z filmů a živé hry na klavír poodhalil tajemství komponování filmové hudby.

Je k tomu nadmíru povolaný, neboť složil hudební doprovod k neuvěřitelnému počtu 130 snímků včetně legendárních projektů jako Šestý smysl, Pán přílivu, Ďáblův advokát, série Hunger Games nebo Temný rytíř, za který získal s Hansem Zimmerem cenu Grammy. Složil hudbu například k devíti snímkům s Julií Robertsovou včetně Pretty Woman. "Beru to jako dar, že jsem ji viděl hrát v tolika různých hereckých a emocionálních polohách. Kdo by nechtěl mít job, při němž se celý den kouká jen ni," komentoval to.

Howard hovořil i o svých zkušenostech s hvězdami populární hudby. Ačkoli je jeho vzdělání spíše klasické, zaměřuje se totiž i na rockovou a populární hudbu, a tak spolupracoval například s Eltonem Johnem, Barbrou Streisandovou či Rodem Stewartem.

Podle Howarda vystačí jen jedna hudební myšlenka a její variace na celý film. Důležité je, aby korespondovala s vnitřním životem postav. V rozhovoru pro Festivalový deník označil za nejtěžší práci tu ke King Kongovi, kdy musel během jednoho měsíce napsat čtyři hodiny hudby. "Stejné pasáže jsem psal i třicetkrát, trvalo to sedm měsíců, ale na výsledku je to vidět," vysvětlil.

Čím je Howard starší, tím ho komponování víc baví - letos udělá čtyři filmy. Nedávno dokončil hudbu k filmu Detroit o nepokojích z roku 1967. Dalším titulem bude Inner City s Denzelem Washingtonem či živá verze Čajkovského baletu Louskáček režiséra Lasse Hallströma. Pochválil i práci na sérii Hunger Games, jeden díl měl hotový za osm týdnů a mezitím v se v klidu věnoval jiné práci.

Debatu moderoval americký filmový kritik a historik Leonard Maltin v doprovodu skladatele Jana P. Muchowa.