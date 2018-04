New York - Basketbalista LeBron James dovedl potřinácté v kariéře svůj tým do 2. kola play off NBA. Cleveland vyhrál nad Indianou v rozhodujícím sedmém utkání na domácí palubovce 105:101 a sérii získal v poměru 4:3. James tak znovu neodešel v úvodním kole vyřazovací části jako poražený a vyřazený. Houston vstoupil do semifinále Západní konference vítězstvím 110:96 nad Utahem.

James za 43 minut zaznamenal devět doskoků, sedm asistencí a čtyři zisky. Hlavně ovšem zapsal 45 bodů, díky nimž se v celé sérii dostal na 241 bodů, což je nejvíc od dob Michaela Jordana. Ten ve finále zámořské soutěže v roce 1993 zaznamenal celkem 246 bodů.

"Mé tělo hoří," předstoupil před novináře třiatřicetiletý James po utkání a prozradil, že měl v plánu vůbec neslézt z palubovky, pokud by to bylo třeba. „Nemyslím na Toronto (příští soupeř) a nebudu až do zítřka. Jsem připraven jít domů. Pustíte mě? Jsem unavený. Opravdu bych chtěl už jít," prohlásil James.

"Při vší úctě myslím, že jsme byli lepší tým. Oni ovšem mají nejlepšího hráče světa," řekl na adresu Jamese křídelník Pacers Trevor Booker. "Neskutečné. Je opravdu nejlepší na světě a opět zase jednou ukázal proč. Musím se vrátit k tréninku, abych se jeho úrovni alespoň přiblížil," přiznal Victor Oladipo, s 30 body, 12 doskoky a šesti asistencemi lídr hostů.

Rozehrávač Darren Collison přidal 23 bodů, Thaddeus Young přispěl 14 body a 10 doskoky, deset bodů měl na kontě náhradník Domantas Sabonis. Na straně vítězů bylo dvouciferných střelců hned pět. Kromě Jamese byl hodně vidět také Tristan Thompson, který se objevil v základní sestavě a za 34 minut stihl 15 bodů a 10 doskoků.

Nejlepší celek po základní části Houston se mohl na úvod 2. kola play off NBA proti Utahu tradičně spolehnout na Jamese Hardena, který při vítězství 110:96 nastřílel 41 bodů, doskočil osm míčů a sedmkrát asistoval. Rockets o triumfu rozhodli už v první půli, vedli totiž už o 25 bodů a nakonec počtvrté v řadě dokráčeli v play off k výhře vyšší než o deset bodů.

"Je to speciální hráč. Ovlivňuje hru v mnoha směrech. Musíte mu to hodně ztížit. Jejich obrana byla hodně dobrá, ale James je James," řekl o Hardenovi trenér Mike D’Antoni. "Letos už jsme se setkali s mnoha typy obran a jak je vidět, teď toho dokážeme využívat," těšilo Hardena. Chris Paul přidal 17 bodů, Clint Capela 16 a PJ Tucker 15. Jazz táhli Donovan Mitchel a střídající Jae Cowder s 21 body.

Výsledky play off NBA

1. kolo:

Východní konference - 7. zápas:

Cleveland - Indiana 105:101, konečný stav série 4:3.

2. kolo:

Západní konference - 1. zápas:

Houston - Utah 110:96.