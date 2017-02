New York - I v oslabené sestavě uspěli basketbalisté Clevelandu na palubovce Minnesoty, kde zvítězili 116:108. Hlavním strůjcem výhry úřadujících šampionů NBA byl LeBron James, který si připsal 25 bodů, 14 asistencí a osm doskoků. Kyrie Irving ho podpořil 25 body. Domácím Timberwolves nebylo nic platných 41 bodů bývalé jedničky draftu Andrewa Wigginse, kterého si v roce 2014 vybrali právě Cavaliers.

Cleveland nastoupil, a ještě minimálně měsíc bude nastupovat, bez dvou hráčů základní sestavy J.R. Smithe a Kevina Lovea, který v úterý podstoupil artroskopickou operaci levého kolena. A na hře obhájců titulu byla jejich absence znát. V Minneapolisu se během dvou čtvrtin nedokázali dostat do tempa a soupeři odskočit.

"Můžeme vycházet jen z toho, že jsem bez něj dokázali vyhrávat i loni v play off. To nám možná pomohlo. I když nejsme rádi, že nám chybí jedna z našich hlavních zbraní, občas když se něco takového stane, nezbývá než na to být připravený," řekl k Loveově absenci LeBron James, jenž trefil 10 ze 14 střel z pole.

Po návratu ze šatny se hosté rozjeli a dostali se poprvé v zápase do dvouciferného vedení, jenže mladý tým Minnesoty se nevzdal a díky Wigginsově přesné střele s klaksonem na konci třetí části vyrovnal. V poslední čtvrtině už měli Cavaliers navrch. Definitivně rozhodl dvě minuty před koncem trojkou James.

Timberwolves dovolili v devátém utkání po sobě nastřílet soupeři více než deset trojek, tentokrát 13. Hned čtyři z nich dal Channing Frye (21 bodů a 10 doskoků), který nastoupil v základní pětce místo Lovea. Double double zaznamenal v dresu hostů ještě Tristan Thompson (14 bodů a 11 doskoků). Wigginsovi sekundovala další jednička draftu Karl-Anthony Towns, autor 26 bodů a osmi doskoků.

Toronto se po třetí porážce za sebou, které zatím jen přihlížela nová posila z Orlanda Serge Ibaka, propadlo v tabulce Východní konference na páté místo. Na palubovce Chicaga Raptors prohráli 94:105.

Domácí Bulls sice bez absentujícího Dwyana Wadea prohospodařili náskok 23 bodů, ale sedmadvacátou výhru v sezoně a jedenáctou v řadě proti Torontu v koncovce nakonec vybojovali. Táhl je Jimmy Buttler, který měl na kontě 19 bodů a 12 asistencí.

Počtvrté za sebou zvítězilo Sacramento, které porazilo Los Angeles Lakers 97:96. Zasloužil se o to především DeMarcus Cousins, který dal 40 bodů a doskočil 12 míčů. Lakers táhl s 29 body náhradník Lou Williams. Jeho tým smazal třináctibodové manko a vyrovnal na 91:91 minutu a půl před koncem, ale Cousins strhl vítězství na stranu hostů, když dal posledních deset bodů Kings.

NBA:

Chicago - Toronto 105:94, LA Lakers - Sacramento 96:97, Minnesota - Cleveland 108:116.