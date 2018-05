Boston - LeBron James dovedl počtvrté za sebou Cleveland do finále NBA. Basketbalisté Cavaliers vyhráli s přispěním 35 bodů svého lídra rozhodující sedmý zápas v Bostonu 87:79 a ukončili domácí neporazitelnost Celtics v letošním play off. James si zahraje finále celkově už podeváté a osmým rokem v řadě. Předloni s Clevelandem ligu vyhrál, z let 2012 a 2013 má tituly jako hráč Miami.

O druhém finalistovi mezi Houstonem a obhájcem titulu Golden State se rozhodne dnes v Houstonu, neboť i poslední série Západní konference je vyrovnaná. Pokud by klíčový čtvrtý bod získal tým Golden State, série o mistra NBA bude mít stejné složení už čtvrtou sezonu za sebou.

Třiatřicetiletý James odehrál v neděli v Bostonu celý zápas a k 35 bodům přidal 15 doskoků a devět asistencí. Celtics poprvé v historii ztratili sérii, v níž vedli 2:0 na zápasy.

"Byla to neuvěřitelná série. Nedali nám jediný míč nebo koš zadarmo. První dvě venkovní utkání jsme jasně prohráli, ale doma jsme se dokázali vrátit a teď můžeme slavit," radoval se James v útrobách haly TD Garden. Finále NBA bylo bez něj naposledy v roce 2010, a to právě zásluhou Bostonu. Jen tři hráči v historii měli delší šňůru účastí ve finále. Bill Russell hrál o titul desetkrát v řadě, Tom Heinsohn a Sam Jones devětkrát.

"V sezoně nás dlouho odepisovali," připomněl James někdy nepřesvědčivé výkony týmu. Cavaliers postoupili do play off ze čtvrtého místa ve Východní konferenci, což byl nejhorší výsledek za poslední čtyři sezony. Slabší období měli třeba na přelomu roku, kdy z 15 zápasů vyhráli jen čtyři. "Tehdy jsem si řekl, že z téhle sezony musím vymáčknout maximum, co jen mohu. Mačkám ten pomeranč, dokud v něm není šťáva," řekl James.

Sedmý duel byl nejvyrovnanější z celé série. A to Cavaliers nastoupili bez otřesené druhé hlavní opory Kevina Lovea, tentokrát ho ale zastoupili ostatní členové základní pětky. James ve svém stém utkání v sezoně ani jednou nestřídal a odehrál plných 48 minut.

"Možná to byl jeho nejlepší zápas v kariéře. Bylo to sedmé utkání, na hřišti soupeře, a v takové atmosféře ten zápas 'udělat', to je neuvěřitelné," řekl kouč Clevelandu Tyron Lue. "Slavný Doc Rivers říká, že přáním každého trenéra je jít do sedmého zápasu s nejlepším hráčem, a my nejlepšího hráče máme. A on to znovu potvrdil," dodal.

"Je neuvěřitelný," prohlásil trenér Bostonu Brad Stevens. "Naším cílem v celé sérii bylo, aby James ze sebe musel vydat maximální množství energie, kolik v sobě normální smrtelník má. Většinou se nám to dařilo..., ale zase dal 35 bodů, to je snad vtip," konstatoval Stevens.

Cavaliers v první půli prohrávali až o dvanáct bodů, ale ve třetí části vývoj otočili a ve čtvrté už definitivně zlomili odpor týmu bez zraněných hvězd Kyrieho Irvinga a Gordona Haywarda. Střeleckým lídrem Celtics byl nováček Jayson Tatum s 24 body.

"Porážka bolí, ale tahle bolest je jen součástí naší cesty. Můj mančaft předvedl neuvěřitelnou jízdu a je mi ctí každý den s těmi chlapci pracovat," řekl Stevens.

Výsledek finále Východní konference play off NBA - 7. zápas:

Boston - Cleveland 79:87, konečný stav série 3:4.