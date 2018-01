Právě zveřejněno

New York - Basketbalisté Clevelandu prohráli v NBA na palubovce Minnesoty 99:127. Jeden z nejhorších zápasů v soutěži prožil LeBron James, kterého dobře bránil Jimmy Butler. Finalistům minulého ročníku se nedařilo v útoku ani obraně, když dovolili hráčům Timberwolves nastřílet už v prvním poločase 69 bodů.

"Defenzivu musíme zlepšit," povzdechl si kouč Clevelandu Tyronn Lue. Hlavní hvězda jeho týmu LeBron James v Minnesotě prohrál po sérii 13 zápasů a po téměř 13 letech. James proměnil polovinu z osmi střel a zůstal na 10 bodech. K nim přidal osm doskoků a pět asistencí, v kolonce plus minus účasti na palubovce měl -39, což je nejhorší číslo v jeho kariéře.

"Vyhrál jsem zápasy, ve kterých jsem v téhle statistice taky neválel, tak proč by mě to mělo zajímat?" uvedl trojnásobný šampion NBA. James nebyl jediný, komu utkání nevyšlo. Cleveland prohrál pošesté z posledních devíti zápasů i proto, že tři další členové základní pětky Kevin Love, J. R. Smith a Isaiah Thomas v prvním poločase netrefili ani jednu z 18 střel z pole.

Domácí po třech čtvrtinách vedli o 41 bodů a v poslední části mohl trenér Tom Thibodeau šetřit své nejlepší hráče. I tak dal Andrew Wiggins 25 bodů, Butler zaznamenal kromě 21 bodů také devět asistencí a osm doskoků. "Hráli jsme tak, jak bychom před svými fanoušky měli. Jsme opravdu dobrý tým. Oni ale minuli tolik střel, co normálně dávají, uvědomujeme si to," brzdil euforii Butler. Hráč, který přišel do Minnesoty v létě z Chicaga, si připsal sedmé vítězství nad Clevelandem za sebou.

Pivot Minnesoty Karl-Anthony Towns se postaral o 19 bodů a 12 doskoků, jeho podkošový spoluhráč Taj Gibson pomohl 16 body a 13 doskoky. Právě pod košem Timberwolves dominovali, když soupeře přeskákali na doskoky 56-37.

Druhý tým tabulky Východní konference Toronto zvítězilo v Brooklynu 114:113 po prodloužení, a to hlavně zásluhou autora 35 bodů DeMara DeRozana a Kylea Lowryho, který k 18 bodům jedenáctkrát asistoval. Nets nebylo nic platných 31 bodů a osm asistencí Spencera Dinwiddieho.

Druhý celek Západní konference Houston po dvou porážkách zabral a z Chicaga si odvezl výhru 116:107. Shodně 24 body se pod vítězství podepsali Chris Paul a Eric Gordon.

Nezaváhal ani lídr NBA Golden State, který si poradil s Denverem 124:114. Stephen Curry nastřílel 32 bodů a měl devět asistencí. Draymond Green připojil 23 bodů a 10 asistencí. San Antonio dovedl k výhře 107:100 v Sacramentu LaMarcus Aldridge s 31 body a 12 doskoky.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Brooklyn - Toronto 113:114 po prodl., Chicago - Houston 107:116, Golden State - Denver 124:114, Indiana - Milwaukee 109:96, LA Clippers - Atlanta 108:107, Minnesota - Cleveland 127:99, New Orleans - Detroit 112:109, Sacramento - San Antonio 100:107.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 43 33 10 76,7 2. Toronto 38 28 10 73,7 3. Philadelphia 38 19 19 50,0 4. New York 40 19 21 47,5 5. Brooklyn 40 15 25 37,5

Centrální divize:

1. Cleveland 40 26 14 65,0 2. Milwaukee 39 21 18 53,8 Detroit 39 21 18 53,8 4. Indiana 40 21 19 52,5 5. Chicago 41 14 27 34,1

Jihovýchodní divize:

1. Washington 40 23 17 57,5 2. Miami 39 22 17 56,4 3. Charlotte 38 15 23 39,5 4. Orlando 40 12 28 30,0 5. Atlanta 40 10 30 25,0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 39 28 11 71,8 2. San Antonio 42 28 14 66,7 3. New Orleans 39 20 19 51,3 4. Dallas 41 13 28 31,7 5. Memphis 39 12 27 30,8

Severozápadní divize:

1. Minnesota 42 26 16 61,9 2. Oklahoma City 40 22 18 55,0 3. Portland 39 21 18 53,8 4. Denver 40 21 19 52,5 5. Utah 40 16 24 40,0

Pacifická divize:

1. Golden State 41 33 8 80,5 2. LA Clippers 39 18 21 46,2 3. Phoenix 42 16 26 38,1 4. Sacramento 39 13 26 33,3 5. LA Lakers 39 12 27 30,8