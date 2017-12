Právě zveřejněno

Praha - Osm českých běžců na lyžích odstartuje do dvanáctého ročníku Tour de Ski. Obě největší naděje Martin Jakš a Petra Nováková doufají, že dojedou do cíle. Etapový závod začne v sobotu ve švýcarském Lenzerheide a po německém Oberstdorfu vyvrcholí tradičně v italském Val di Fiemme 7. ledna.

Čtveřice mužů Jakš, Michal Novák, Aleš Razým, Petr Knop a Nováková s Kateřinou Berouškovou by měli absolvovat celou Tour de Ski. Karolína Grohová a Kateřina Janatová mají v plánu vydržet do druhého sprintu.

"Přes Vánoce jsem se snažil dostat zpět do formy. Na kolik se to podařilo, či ne, zjistím až při závodě," uvedl na webu lyžařského svazu Jakš, který se v úvodu sezony potýkal se zdravotními problémy. "Pokud by tělo nefungovalo podle představ, bude rozumnější jet jen Lenzerheide nebo ještě Oberstdorf a Tour nedokončit. Samozřejmě je ale mým cílem zazávodit co nejlépe a dojet to až do konce," dodal Jakš, který byla na Tour de Ski osmý v roce 2011 a devátý o rok později.

Jednatřicetiletý lyžař trénoval přes svátky doma na Šumavě pod dohledem šéftrenéra reprezentace Fina Ilkky Jarvy. Ostatní muži se připravovali v Liberci a Bedřichově.

Nováková stihla před svátky zkoušku ve škole, před i po Vánocích trénovala na Božím Daru. "Cítím se dobře a uvidíme, jak se to podaří v Tour zúročit. Určitě na sebe nekladu tlaky, že bych chtěla dojet v top 15 nebo tak. Prostě pojedu, jak pojedu. Byla bych šťastná, kdybych Tour dojela celou a vyškrábala se na Alpe Cermis," uvedla Nováková, která do cíle dojela zatím jen v roce 2014.

Minulou Tour de Ski ovládli Norka Heidi Wengová a Rus Sergej Usťugov. K favoritům patří i další Norky či Finka Krista Pärmäkoskiová a mezi muži trojnásobný vítěz Tour Švýcar Dario Cologna, Norové bez absentujícího lídra Světového poháru Johannese Hösflota Klaeba, Rus Alexandr Bolšunov, Švéd Calle Halfvarsson, Francouz Maurice Manificat nebo Kanaďan Alex Harvey.

Tour de Ski má na programu tři etapy ve švýcarském Lenzerheide, dvě v německém Oberstdorfu a dvě v italském Val di Fiemme, kde po klasickém závodu s hromadným startem přijde stíhačka s finišem na sjezdovce Alpe Cermis.

Celkoví vítězové znovu obdrží 400 bodů do Světového poháru, za prvenství v etapě je 50 bodů. Finanční odměny pro šampiony Tour 47.250 eur (1,2 milionu korun) jsou však výrazně nižší než loni, kdy činily 73.500 eur. Může za to přání většiny účastníků Světového poháru, aby se prémie vyplácely až do 20. místa. Celková dotace Tour přitom zůstala stejná 481.000 eur.