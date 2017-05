Praha - Režisér filmu Kajínek Petr Jákl je přesvědčený o tom, že jeho snímek z roku 2010 pomohl tomu, aby se ve společnosti více mluvilo o možném propojení kriminálního podsvětí s policejními gangy. Plánuje se s Jiřím Kajínkem, který by měl od prezidenta dostal milost, setkat. Ideální by však v případě muže odsouzeného na doživotí podle Petra Jákla byl obnovený proces. Jákl to dnes řekl v rozhovoru s ČTK. Jako člověka, který do vězení už nepatří, vnímal Kajínka v době natáčení filmu jeho scenárista Marek Dobeš.

Kajínek na právech poskytnutých filmařům vydělal řádově statisíce korun, tantiémy mu ještě budou plynout v dalších letech.

"Myslím, že policie se od té doby velmi pročistila, že dneska už je někde jinde," domnívá se Jákl, když shrnuje možné dopady svého filmu a mediální kampaně kolem něj. "Nejspíš i film pomohl lidem udělat si další názor na tu věc. Více se o tom psalo, více se o tom mluvilo, mohl to být jeden z vlivů na to, jak to dopadne," řekl Jákl.

Počítá, že by se s Jiřím Kajínkem po jeho propuštění setkal. "Je to hodně zvláštní pocit, když někoho člověk zná jen z vězení. Chodil jsem za ním zjišťovat všechno o té kauze. Je zvláštní, že ho potkám na svobodě, ale upřímně mi to nikdy nepřišlo zas tak nereálné," říká. Připomíná, že o amnestii se mluvilo již léta. "Věděl jsem, že podával žádosti už Havlovi a Klausovi, z toho plynulo, že ti prezidenti to zvažují, ale že se to asi nestane. Není to ale ideální, ideální by bylo obnovit proces," míní filmař.

"S Jiřím Kajínkem jsem se při psaní scénáře k filmu o něm setkal mnohokrát osobně v různých věžnících včetně Mírova. Vždy na mne působil jako člověk, který již do vězení nepatří. Své si odseděl a společnost se ho nemusí obávat. Naopak," řekl dnes scenárista filmu Marek Dobeš ČTK. Druhá věc je však podle něj soudní proces.

"Ten by pomohl nejen jeho image, kterou už navždy bude provázet otazník v podobě dvou mrtvých, ale i celé naší společnosti. Dozvěděli bychom se při něm všichni, jak v dobrém i zlém funguje naše justice," uvedl Dobeš. "Na tuto příležitost díky milosti prezidenta budeme čekat my i Jiří Kajínek marně. Pro mě osobně však radost z vývoje situace převažuje a rád Jiřího Kajínka na svobodě uvítám," uvedl.

Producent a režisér Jákl je přesvědčen, že jeho snímek, který za první rok v kinech viděl na české poměry vysoký počet diváků, 790.000, pomohl české demokracii. Vzpomíná, že v době příprav filmu, tedy v prvním desetiletí nového milénia, se o spojení policie s podsvětím moc nemluvilo.

"A i v době, kdy jsme natáčeli film, jsme dostávali upozornění, aby se nedělal. Byl to jeden z prvních filmů z prostředí propojení s policií a toho, co je tam naznačeno. Od té doby se lidé veřejně začali bavit o policejní mafii a odhalilo se plno policejních gangů," říká Jákl. Říká, že se setkal i s policisty, kteří mu děkovali za film, který jim prý dovolil jít za nadřízeným a "říct, jakým způsobem se o něčem ví".

Pokud by byl obnoven s Kajínkem soudní proces, je podle Jákla velmi malá pravděpodobnost, že by byl znovu odsouzen. "Obnovit proces nikdo nechce... změnilo se všechno možné... ti soudci asi vědí, že by ho asi nešlo znovu odsoudit. Nejsem právník, ale bylo by to nejspravedlnější, co by se mohlo stát," říká Jákl.