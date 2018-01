Hamburk - Historické hudební nástroje se v aukčních domech draží za rekordní částky. Noví majitelé ale nemusejí jen čekat na jejich zhodnocení v čase. Mohou je pronajmout hudebníkům a nástroj jim tak už nyní "přihraje" menší částku každý měsíc, napsal německý týdeník Die Zeit.

Uložit své peníze do nákupu sto let starého křídla Steinway se rozhodl například překladatel Paul-Louis Lelièvre (32) z Hamburku. Vhodnou investici hledal dlouho. "S tím, co mi nabízely banky, jsem nebyl spokojený," řekl listu. Od místní restaurátorské firmy Klangmanufaktur nakonec koupil nástroj za 40.000 eur (asi 1,000.000 Kč) a prostřednictvím stejné firmy, která zajišťuje i údržbu a pojištění, ho pronajímá hudebníkům nebo koncertním sálům.

Majitel křídla za pronájem dostává ročně zhruba čtyři procenta kupní ceny, konkrétně 142 eur měsíčně. Díky investorovi si na drahý nástroj mohou zahrát i lidé, kteří by si to jinak nemohli dovolit. "To se mi zdá skvělé," říká Lelièvre.

Spekulovat se dá i na růst cen houslí, viol nebo violoncell. "V uplynulých letech a desetiletích zaznamenávaly smyčcové nástroje roční zhodnocení mezi pěti a osmi procenty," řekl Die Zeit Christian Reister, jeden ze zakladatelů Klangmanufaktur.

Jestli se investice vyplatila, se Lelièvre dozví za deset let, kdy smlouva s firmou vyprší a on bude klavír moci prodat. Pokud kupce nenajde, může jej odprodat zpět firmě za 85 procent původní kupní ceny. Spolu s příjmy z pronájmu to bude pořád představovat roční zisk 2,5 procenta. Pokud ale vše půjde dobře, mohla by se cena zněkolikanásobit. Ve 20. letech stálo křídlo v přepočtu jen necelé 2000 eur, uzavírá Die Zeit.