Nedávno jsem byl na akci, která měla být setkáním startupů ze střední Evropy za účasti zástupců vlád. Jedním z hlavních témat tohoto fóra byla vládní podpora internetovým startupům. Akce se konala v Praze. Byl jsem zvědavý – posledních skoro 5 let jsem byl v zahraničí, kde jsem se účastnil řady různých setkání startupistů, těšil jsem se na to, jak tato setkání probíhají doma v Praze.

Češi jsou v posledních letech považováni za velmi dobré internetové podnikatele a inovátory, mají stále lepší a lepší pověst nejen v zemích jako je Velká Británie, Francie nebo Německo, ale i např. ve Skandinávii nebo dokonce v Sillicon Valley. Úspěšné příběhy jako je GoodData nebo Kiwi nebo řada dalších, které nejmenuji a moc se za to omlouvám, jsou považovány za úspěchy nejen Čechů, ale internetového prostředí obecně, na celém světě. Tak jsem si vzal svoje kalifornské triko a se zvědavostí vyrazil.

Zažil jsem (kulturní) šok. Byl jsem jediným (fakticky!) účastníkem, který neměl oblek a kravatu. Akce se přitom účastnilo asi 60-80 osob. Jedinými dvěma stánky byl (i) stánek firmy, prodávající luxusní oblečení; a (ii) stánek nabízející fotografický přístroj jako atrakci pro firemní team-building. Vládní zástupci z několika zemí střední Evropy mluvili spíš lámanou angličtinou, ale hlavně nesrozumitelnou (pro mě) řečí, připomínající Havlovy absurdní divadelní hry. V prvních třech řadách byla sedadla rezervována úspěšným startupistům, na židlích byla jejich jména – ty řady ale zely prázdnotou, nikdo na nich neseděl! Vůbec jsem se jim nedivil. Po prvním panelu jsem odešel. Kolega vytrval a odpoledne hlásil, že poslední panel (první odpoledne) byl i zajímavý.

Netvrdím, že lidé v saku a kravatě nerozumí startupům a startupistům. Z vlastní (bohužel dost dlouhé) zkušenosti můžu napsat, že je opravdu velmi neobvyklé v metropolích Evropy a mimo Evropu, aby se setkání startupů odehrávalo tak formálně, jako jsem to viděl na té akci. Dále, již od dob zakladatelů Internetu startupisté v naprosté většině stojí o „faktickou věcnou diskusi, hledání širokého konsensu a dobře fungující kód“, jak prohlásil jeden ze zakladatelů internetu. To co startupisté (a nejen oni) milují, je otevřenost, neformálnost a minimálně trocha bláznivosti, myšlení jiného než se sluší a patří. To na oné akci úplně chybělo, ta akce se míjela a nijak nepotkávala s prostředím startupů, jak je znám já.

Proč o tom píšu. Opravdu nevím, co by stát měl dělat na podporu mladých talentů, zakládajících své firmy na internetu, aby jim reálně pomohl. Možná je nechat být – mladí talentovaní se o sebe postarají sami, jinak nejsou talentovaní. Když jedete v San Franciscu veřejnou dopravou – autobusem, slyšíte středoškolské studenty, jak vášnivě diskutují o tom, kdo z nich dokončil nebo začíná „first round“, „second round“ apod. – tím se myslí kola investování do svých nápadů – a nemají žádnou státní podporu.

Na druhé straně na mě zanechalo velmi pozitivní dojem prezentace testbedu průmyslu 4.0 v Praze. Pochopil jsem, že stát tady vystupuje jako investor, očekávající výhodnou návratnost své investice, a všichni zúčastnění manažeři tuto premisu zdůrazňovali a „bylo na nich vidět, že si jí jsou vědomi“.

V Praze nebude nikdy Sillicon Valley, i když Češi, Moravané a Slováci se v Sillicon Valley určitě neztrácejí, naopak. Ale možná že náš stát může startupové prostředí opravdu podpořit, tedy podpořit kreativitu, neotřelost, inovátorství. Jak? Uvádím to, co by podle mého názoru fungovalo, aniž se zabývám tím, jak je to reálné – nižší daně:o)

Pokud se vláda bude chtít přiblížit startupovému prostředí, úředníci by to měli dělat o dost líp než na té akci v Praze.

Zbyněk Loebl je vedoucí práva nových technologií v advokátní kanceláři PRK Partners (www.prkpartners.com).