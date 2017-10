New York - Hokejový útočník Jaromír Jágr prožil vítěznou premiéru v dresu Calgary. Kanadský klub uspěl i díky brance Michaela Frolíka na ledě Los Angeles 4:3 v prodloužení. Pavel Zacha vstřelil své první dva góly v sezoně NHL, přispěl k výhře New Jersey 6:3 v Torontu a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Pětačtyřicetiletý Jágr odehrál první utkání po půl roce. Podle předpokladů nastupoval ve třetí formaci a prostor dostával i v přesilových hrách. Na ledě strávil necelých 14 minut. Druhý nejproduktivnější hráč v historii soutěže v předchozích osmi debutech v nových týmech zaznamenal celkově deset bodů, ale na ledě Los Angeles vyšel naprázdno.

Calgary, povzbuzené výhrami v posledních dvou zápasech, skvěle začalo a po osmi minutách hry vedlo 2:0. Druhou branku týmu a svou první v sezoně vstřelil Frolík, když zužitkoval krásný pas Johnnyho Gaudreaua a zakončil do prázdné klece. Domácí třemi trefami během 36. až 42. minuty otočili skóre, ale Matthew Tkachuk i s Frolíkovým přispěním zařídil prodloužení. To rozhodl v čase 61:02 Sean Monahan.

Zacha, který v předchozích dvou zápasech ani nevystřelil na branku, zlomil v polovině zápasu nerozhodný stav 2:2. Dvacetiletý hráč dostal v přesilové hře perfektní přihrávku od zadního mantinelu před branku a nikým nehlídán pohodlně skóroval. Poté český útočník přihlížel z trestné lavice, jak Devils poprvé v klubové historii vstřelili gól v oslabení tři proti pěti. Do tříbrankového trháku hosty poslal Blake Coleman.

"Věděli jsme, že nás čeká spíše útočnější hokej a že to může skončit 4:3, 5:3, 6:4. Takže stav 2:2 po první třetině nás nepřekvapil. Jen jsme si říkali, nenechme si je utéct a pojďme dát třetí gól," uvedl brankář Devils Cory Schneider. "Nesmírně důležitá byla trefa v oslabení a ještě lépe se nám dýchalo po brance Blakea, protože jsme viděli, jak v minulých zápasech dali čtyři pět gólů za třetinu," dodal.

Toronto zasypalo Schneidera padesáti střelami a v 54. minutě Auston Matthews snížil. Naději na bodový zisk ale domácím vzal definitivně Zacha, jenž šikovnou tečí uzavřel skóre. Český útočník potvrdil, že se mu proti Torontu daří: právě proti němu si připsal premiérový start v NHL, ve kterém dvakrát asistoval.

Hokejisté Pittsburghu zvítězili v souboji dvou nejlepších týmů základní části minulé sezony na ledě Washingtonu 3:2. Obhájci Stanleyova poháru dali všechny branky v přesilovkách, jejichž efektivita stoupla i díky návratu uzdraveného Patrika Hörnqvista. Švédský útočník zaznamenal gól a přihrávku. Hostují hvězdy Sidney Crosby a Jevgenij Malkin se neprosadily, domácí Alexandr Ovečkin dal v závěru poslední gól zápasu.

"Ohromně pozvedl naše přesilovky, které nám v minulých zápasech moc nešly. Navíc hraje s velkým zápalem a je to bojovník," řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan na adresu Hörnqvista. Naopak domácí kouč Barry Trotz si posteskl, že v oslabení nejen inkasovali, ale vyloučení zároveň znemožňovala, aby se nejlepší lajna dostala do tempa. "Pokaždé, když se dostávala do rytmu, přišel faul. A ještě je soupeř trestal," mrzelo Trotze.

David Krejčí a David Pastrňák dostali trenérovu důvěru pro závěrečnou hru bez brankáře, v níž však Boston v Coloradu dvakrát inkasoval a prohrál 3:6. Riskantní hra je také důvodem, proč oba čeští útočníci zaznamenali v zápase dohromady pět záporných bodů. "Bohužel jsme se probudili až ve třetí třetině za stavu 1:4. A power play nám nevyšla," uvedl brankář Bostonu Tuukka Rask.

Hokejisté Anaheimu udolali i bez Ondřeje Kašeho New York Islanders 3:2. Český útočník se zranil v pondělí, ale podle informací klubu není jeho stav vážný a v nejbližších dnech by týmu neměl chybět.

Statistika středečních zápasů NHL:

--------

Toronto - New Jersey 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Branky: 9. Van Riemsdyk, 14. D. Moore, 54. Matthews - 10. a 11. Wood, 30. a 58. Zacha, 35. Gibbons, 44. Coleman. Střely na branku: 50:31. Diváci: 19.103. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. Wood, 3. Schneider (všichni New Jersey).

Washington - Pittsburgh 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 40. Djoos, 53. Ovečkin - 6. Letang, 29. Hörnqvist, 41. Sheary. Střely na branku: 22:36. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist (Pittsburgh), 2. Djoos (Washington), 3. Sheary (Pittsburgh).

Colorado - Boston 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

Branky: 33. a 59. Andrighetto, 9. Kerfoot, 21. Jakupov, 36. Duchene, 59. Jost - 18. Marchand, 52. Schaller, 53. Krug. Střely na branku: 37:23. Diváci: 18.011. Hvězdy zápasu: 1. Jakupov, 2. Duchene (oba Colorado), 3. Marchand (Boston).

Anaheim - NY Islanders 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 1. Cogliano, 29. Rakell, 46. Eaves - 14. a 48. Nelson. Střely na branku: 30:41. Diváci: 14.553. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Fowler, 3. Cogliano (všichni Anaheim).

Los Angeles - Calgary 3:4 P (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 41. a 42. Brown, 36. Kopitar - 4. a 51. Tkachuk (na druhou Frolík), 8. Frolík, 62. Monahan. Střely na branku: 45:37. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Brown, 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. Tkachuk (Calgary).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 4 3 0 1 22:16 6 2. Tampa Bay 3 2 0 1 13:11 4 3. Detroit 3 2 0 1 8:7 4 4. Ottawa 3 1 2 0 8:9 4 5. Florida 2 1 0 1 8:9 2 6. Boston 3 1 0 2 7:13 2 7. Montreal 4 1 0 3 5:13 2 8. Buffalo 3 0 1 2 7:15 1

Metropolitní divize:

1. New Jersey 3 3 0 0 16:6 6 2. Pittsburgh 4 2 1 1 12:17 5 3. Washington 4 2 1 1 16:12 5 4. Columbus 3 2 0 1 8:6 4 5. Philadelphia 4 2 0 2 13:13 4 6. Carolina 2 1 1 0 6:6 3 7. NY Islanders 4 1 1 2 10:14 3 8. NY Rangers 4 1 0 3 10:15 2

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 4 4 0 0 15:9 8 2. Chicago 4 3 1 0 21:7 7 3. Colorado 4 3 0 1 15:9 6 4. Dallas 3 1 0 2 7:8 2 5. Nashville 3 1 0 2 9:13 2 6. Winnipeg 3 1 0 2 10:15 2 7. Minnesota 2 0 1 1 6:9 1

Pacifická divize:

1. Vegas 3 3 0 0 9:4 6 2. Calgary 4 3 0 1 12:9 6 3. Los Angeles 3 2 1 0 9:5 5 4. Anaheim 4 2 1 1 10:11 5 5. Vancouver 2 1 1 0 5:5 3 6. Edmonton 3 1 0 2 7:8 2 7. Arizona 3 0 1 2 7:12 1 8. San Jose 2 0 0 2 4:9 0

Kanadské bodování NHL:

1. Ovečkin (Washington) 4 8 (8+0) 2. Kuzněcov (Washington) 4 8 (0+8) 3. Saad (Chicago) 4 7 (5+2) 4. Point (Tampay Bay) 3 7 (3+4) 5 Schwartz (St. Louis) 4 7 (2+5) 6. Gaudreau (Calgary) 4 7 (1+6) 7. E. Kane (Buffalo) 3 6 (4+2) 8. Bratt (New Jersey) 3 6 (3+3) 9. Matthews (Toronto) 4 6 (3+3) Pánik (Chicago) 4 6 (3+3) 11. P. Kane (Chicago) 4 6 (2+4) Pietrangelo (St. Louis) 4 6 (2+4) 13. Bäckström (Washington) 4 6 (1+5) Crosby (Pittsburgh) 4 6 (1+5) Hartman (Chicago) 4 6 (1+5) 16. M. Green (Detroit) 3 6 (0+6) 17. J. Voráček (Philadelphia) 4 6 (0+6) 18. Neal (Vegas) 3 5 (5+0) 19. Zibanejad (NY Rangers) 4 5 (5+0) 20. D. Brown (Los Angeles) 3 5 (3+2) Kopitar (Los Angeles) 3 5 (3+2) Kučerov (Tampa Bay) 3 5 (3+2) Scheifele (Winnipeg) 3 5 (3+2) 49. Rutta (Chicago) 4 4 (2+2) 64. Sobotka (St. Louis) 4 4 (0+4) 69. Frk (Detroit) 3 3 (2+1) Palát (Tampa Bay) 3 3 (2+1) 91. Frolík (Calgary) 3 3 (1+2)

Další čeští hokejisté:

Krejčí (Boston) 3 3 (0+3) J. Vrána (Washington) 4 3 (0+3) Zacha (New Jersey) 3 2 (2+0) O. Kaše (Anaheim) 3 2 (1+1) Vrbata (Florida) 2 2 (0+2) Hanzal (Dallas) 3 1 (1+0) T. Nosek (Vegas) 3 1 (1+0) Pastrňák (Boston) 3 1 (1+0) Plekanec (Montreal) 4 1 (1+0) Jaškin (St. Louis) 3 1 (0+1) Kempný (Chicago) 4 1 (0+1) Jágr (Calgary) 1 0 (0+0) Mrázek (Detroit) 1 0 (0+0) Neuvirth (Philadelphia) 1 0 (0+0) Pavelec (NY Rangers) 1 0 (0+0) Šustr (Tampa Bay) 1 0 (0+0) Hertl (San Jose) 2 0 (0+0) Chytil (NY Rangers) 2 0 (0+0) Faksa (Dallas) 3 0 (0+0) Hemský (Montreal) 3 0 (0+0) L. Sedlák (Columbus) 3 0 (0+0) Gudas (Philadelphia) 4 0 (0+0)

Brankáři:

Petr Mrázek (Detroit) odchytal v jednom zápase 54:07 minuty, inkasoval tři branky, průměr má 3,15 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,6 procenta.

Ondřej Pavelec (NY Rangers) odchytal v jednom zápase 38:34 minuty, inkasoval tři branky, průměr má 4,67 a úspěšnost zákroků 87,5.

Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal v jednom zápase 58:32 minuty, inkasoval dvě branky, průměr má 2,05 a úspěšnost zákroků 92,6.