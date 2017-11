Washington - Hokejový útočník Jaromír Jágr se v minulých dnech představil ve dvou bývalých působištích, ale žádnou nostalgii ve Filadelfii ani Washingtonu nepociťoval. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL přišel v sezoně o devět utkání, přesto má šanci zavítat do všech osmi měst, kde v NHL před angažmá v Calgary nastupoval.

Jágr při podpisu roční smlouvy s Flames prohlásil, že na 99,9 procenta vstupuje do své poslední sezony v nejlepší lize světa, žádné "rozlučkové turné" turné ale nepořádá. "Takhle vůbec nepřemýšlím," odvětil Jágr po pondělním utkání na ledě Capitals na dotaz nhl.com, zda se mohlo jednat o jeho poslední zápas ve Washingtonu, kde hrál v letech 2001 až 2004.

Calgary je Jágrovým devátým klubem v NHL. Nejstarší hráč ligy má šanci se představit i v lednu na ledě Floridy, v únoru na hřišti New Jersey, New York Rangers, Bostonu i Dallasu a v březnu v Pittsburghu. Jágra takové věci nevzrušují.

"Snažím se soustředit na každé střídání, každou minutu, která se mi naskytne," uvedl Jágr. V Calgary přijal při touze v NHL pokračovat jinou roli, než na kterou byl zvyklý. Smířil se s tím, že nemusí být v elitních formacích a jeho čas na ledě klesne. Všechno chce podřídit týmu a šanci ještě zabojovat o úspěch ve Stanleyově poháru.

Proti Capitals Jágr strávil na ledě 14 minut a 43 sekund, což byl jeho třetí nejvyšší čas v tomto ročníku. V uplynulé sezoně ale v dresu Floridy trávil ve hře v průměru bez jedné vteřiny 17 minut. "Mám jinou roli než kdy předtím. Nevadí mi to. Jde o novou výzvu. Musím pracovat jinak, než jsem zvyklý, ale velké příležitosti přicházejí. Nemusím hrát dlouho. I jako třetí útok se můžeme prosadit," věří Jágr.

Ročník začal ve třetí formaci, z níž se postupně propracoval do elitní lajny po bok Johnnyho Gaudreaua a Seana Monahana. Jenže 21. října proti Minnesotě se zranil a musel vynechat šest zápasů. Po zotavení se vrátil do třetího útoku, kde mu dělají společnost Sam Bennett a Mark Jankowski.

Trenér Flames Glen Gulutzan, který Jágra krátce trénoval už v ročníku 2012/2013 zkráceném výlukou v Dallasu, oceňuje jeho přístup k mladíkům. A to nejen k jednadvacetiletému Bennettovi a o dva roky staršímu Jankowskému, ale i k hvězdě týmu - čtyřiadvacetiletému Gaudreauovi.

"Je rád, že má možnost pracovat a bavit se s Johnnym. Podle něho je Johnny opravdu výborný," upozornil Gulutzan. Jágr o Gaudreauovi nedávno prohlásil, že má talent a schopnosti, aby pravidelně získával Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL.

"Už v Dallasu jsem si všiml, že se k mladým hráčům choval skvěle. A je to stejné i teď. Zůstává na ledě déle, hráči to vidí. Vždycky je ochotný si s nimi popovídat o zápase a dalších věcech," doplnil Gulutzan.

Přitom Jágr měl starosti sám se sebou. V úvodu sezony musel dohánět manko po vynechání tréninkového kempu, pak jej při pátém startu v sezoně vyřadilo na více než dva týdny zranění třísel. Na to nebyl zvyklý. Za předešlé čtyři sezony sehrál za New Jersey a Floridu 320 z 328 možných zápasů. V minulém ročníku sehrál všech 82 duelů.

"To se stává. Věci se z nějakého důvodu dějí. Nestěžuju si. Je to součást hry, minulý rok jsem měl dost štěstí. Tenhle rok sice moc ne, ale pořád je to v pohodě," nedramatizoval pauzu způsobenou zraněním Jágr, který si v 11 zápasech v sezoně připsal šest bodů za gól a pět asistencí.

Pětinásobný vítěz Art Ross Trophy si i při menším vytížení vychutnává i ze střídačky hru první řady ve složení Gaudreau, Monahan a Micheal Ferland. "To, jak každý večer hrají, je důvod, proč jsme tam, kde jsme. Jsem ohromen, co každý večer předvádí, a oceňuji každé jejich střídání," pochválil trio Jágr.

Soupeřům se pro změnu naskýtá zážitek hrát proti hvězdnému kladenskému odchovanci. "Podle mě se každý těší na to, že si proti němu zahraje, i když už je to třeba podvacáté. Je úžasné ho stále pozorovat, protože jde o jednoho z nejlepších hráčů všech dob," poklonil se Jágrovi útočník Washingtonu TJ. Oshie.

Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa dosud nastoupil do 1722 zápasů v základní části NHL. Nasbíral v nich 1920 bodů za 766 branek a 1154 asistencí. Pokud stihne odehrát 46 utkání, překoná v počtu startů rekord NHL legendárního Gordieho Howea (1767 utkání). Před Jágrem se ještě nacházejí jeho bývalí spoluhráči Ron Francis (1731) a Mark Messier (1756).

Podle Gulutzana ale překonání Howea není hlavním důvodem Jágrova působení v Calgary. "Nehraje kvůli uznání. Podle mě si je v tomhle ohledu dost jistý. Hraje, protože hokej miluje, a lidé a spoluhráči to respektují," dodal na Jágrovu adresu o pouhých šest měsíců a tři dny starší Kanaďan.