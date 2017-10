Kladno - Hokejový velikán Jaromír Jágr přiznal, že už byl připravený zůstat doma a začít sezonu v dresu prvoligového Kladna, jehož je majitelem. Uzavření kontraktu s Calgary Flames v NHL ho do jisté míry překvapilo. Nadšení a očekávání ovládly kabinu hokejistů Calgary Flames poté, co vedení kanadského klubu uzavřelo roční kontrakt s Jaromírem Jágrem.

"Vážně jsem to neřešil a nijak jsem na to netlačil. NHL sice byla mou prioritou, ale já už měl připravenou variantu, že nikam nepůjdu a budu tady. Vážně ano. Je to pro mě takové překvapení, že to všechno takhle dopadlo," řekl Jágr v rozhovoru s ČTK.

"Měl jsem v plánu jet už ve středu do Litoměřic. Pak už by přišly na řadu ty dva domácí zápasy se Slavií a Českými Budějovicemi," prozradil Jágr, který zvažoval nastoupit už v sobotním domácím duelu Rytířů s Přerovem, ale nakonec vše přehodnotil.

Žádnou zvláštní úlevu, že je čekání a nejistota ohledně budoucnosti za ním, nepociťuje. "Mám z toho smíšené pocity. Ať to dopadlo, jak to dopadlo, všechno má svoje plusy a také mínusy. Čekal jsem dlouho, teď je všechno hodně narychlo," připustil Jágr.

"A neměl jsem šanci s nikým trénovat, což je takové nepříjemné. Jdeš do jiného mužstva bez tréninku... A já pět měsíců nehrál, což v mých letech nebude žádná hitparáda," doplnil Jágr, jenž je nejproduktivnějším Evropanem historie NHL a díky kontraktu s Flames se před ním otevírá šance stát se hráčem s nejvíce starty v základní části NHL.

Kapitán Giordano: Jágrův příchod je pro Calgary novou dimenzí

Nadšení a očekávání ovládly kabinu hokejistů Calgary Flames poté, co vedení kanadského klubu uzavřelo roční kontrakt s Jaromírem Jágrem. Kapitán Mark Giordano se dokonce domnívá, že příchodem pětačtyřicetileté hrající legendy se týmu otevírá nová dimenze. Na opětovné shledání se těší i Glen Gulutzan, kouč Plamenů, který je jen o půl roku starší než Jágr, jehož vedl už během angažmá v Dallasu.

Jágrovi noví spoluhráči netají radost z toho, že právě Calgary bude devátým klubem NHL nejproduktivnějšího Evropana v historii soutěže. "Pro spoustu z nás je to fakt něco. Je to přece jeden z nejlepších hráčů všech dob. Myslím, že nám dodá jiskru. Jeho příchod otevírá tomuto týmu další dimenzi," prohlásil zkušený obránce Giordano.

Teprve devatenáctiletý forvard Matthew Tkachuk se zdráhá uvěřit tomu, že s ním bude kabinu sdílet hráč, který byl draftovaný ve stejném roce (1990) jako jeho slavný otec Keith. Tkachuk starší ukončil kariéru již před sedmi lety, tedy rok předtím, než se Jágr vrátil do NHL po tříletém působení v Kontinentální lize v barvách ruského Omsku.

"Dejte si vše do téhle perspektivy. Mým spoluhráčem bude někdo, kdo vstoupil do ligy asi tak pět let předtím, než moji rodiče vůbec začali přemýšlet o tom, že si mě pořídí. To je něco naprosto bláznivého. Vždyť on už vyhrával Stanley Cupy a získával různá ocenění, než jsem se vůbec narodil," smál se Tkachuk.

"Je to pro nás vzrušující, že přijde takový hráč, který toho ví o hře a všem okolo tolik, co ví on. Já osobně se ze skutečnosti, že ho máme v mužstvu, budu snažit čerpat, co nejvíce to bude možné. Všichni jsme slyšeli různé historky o tom, jakou legendou Jágr je. Je skvělé, že teď to budeme mít všechno z první ruky," dodal Tkachuk.

Jágra během kariéry provázely i zvěsti o tom, jak je pro trenéry těžké ho ukočírovat, aby nenarušoval týmovou chemii, jeden ze základních stavebních kamenů úspěchu. Giordano se však něčeho takového absolutně neobává.

"Tuto hrozbu v jeho příchodu vůbec nevidím. Jestli se něco stane, tak leda tou pozitivní cestou. To znamená, že naši hráči se toho hodně naučí od někoho, kdo věnoval a věnuje hokeji tolik času, o hokeji tak moc přemýšlí, chce hrát a stále má v sobě touhu uspět. Ano, jde už o hráče po čtyřicítce. A v porovnání s ním jsme všichni mladí kluci. Ale můžeme se hodně naučit. A já věřím, že to se také stane," uvedl čtyřiatřicetiletý Giordano.

Přestože výsledky přípravných utkání nejsou pro základní část směrodatné, i Flames by z nich patrně rádi měli lepší bilanci než dvě výhry a pět porážek. Jágr tak může být ve správnou chvíli ideální variantou prodloužené ruky trenéra Gulutzana, pod nímž hrál krátce v sezoně 2012/13.

"Zavolal mi a popovídali jsme si," řekl Gulutzan s úsměvem, aniž prozradil obsah rozhovoru. "Každý ví, že už jsem ho měl v týmu na střídačce Dallasu. Bylo to výborné pro naše mladé hráče. A že jsme jich tam měli... Slyšel jsem, že podobné to bylo i v týmu Floridy. Nečekám, že by se v tomto ohledu něco změnilo," uvedl trenér Calgary.

Jágrův věk pro něj není směrodatný. "Stačí se dívat, co ve svých letech dokáže. Je unikátní po fyzické stránce, navíc jeho hokejové IQ sahá mimo jakékoli grafy, což mu umožnilo dostat se v bodování až za Waynea Gretzkého. Pamatuji si, jak jsme v Dallasu žasli nad tím, co všechno umí a zvládne," připomněl Gulutzan.