Los Angeles - Jaromír Jágr bude dnes debutovat na ledě Los Angeles v dresu Calgary. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hokejista historie NHL se těsně před začátkem základní části dohodl s Flames na ročním kontraktu a po absenci v tréninkovém kempu ještě nebyl na úvodní tři zápasy připravený.

Podle kanadské televizní stanice TSN trenér Calgary Glen Gulutzan po dnešním předzápasovém rozbruslení potvrdil, že Jágr nastoupí ve třetím útoku se Samem Bennettem a Krisem Versteegem. Duel začne ve 4:30 SELČ, přímým přenosem jej vysílá program Nova Sport1.

Jednadvacetiletý Bennett se nemůže dočkat spolupráce s Jágrem v ostrém zápase. "Je to legenda. Už jen to, že mi něco ukáže nebo poradí, znamená od takového hráče strašně moc. Hraje hokej strašně dlouho. Má zkušenosti jako nikdo jiný. Budu se snažit od něj pochytit, co půjde," řekl Bennett serveru NHL.com.

Když Calgary před týdnem začalo sezonu na ledě Edmontonu (0:3), Jágr teprve do Kanady přiletěl a podpisem stvrdil roční kontrakt na milion dolarů s možnými bonusy ve stejné výši. Tehdy na tiskové konferenci řekl, že se zapojí do hry, až se bude cítit po společném tréninku mužstvu prospěšný. Vynechal i sobotní domácí zápas s Winnipegem (6:3) a pondělní duel v Anaheimu (2:0).

"Dal mi pořádně zabrat hned v prvních minutách. Bylo to takové, že si člověk řekl: 'Páni, ten kluk je pořád ve formě.' Je to skvělý hráč ve svém věku. Je úchvatné sledovat, jak se připravuje na trénink a jak na sobě pracuje. Je nadšený, že je tu s námi. My jsme taky šťastní. Je skvělé, že už bude v sestavě," prohlásil gólman Mike Smith.

Ve své 24. sezoně v NHL nastoupí Jágr k 1712. zápasu v základní části. Po zápase na ledě Kings mu bude chybět k vyrovnání historického rekordu Gordieho Howea 55 utkání. Calgary je pro Jágra po Pittsburghu, Washingtonu, New York Rangers, Philadelphii, Dallasu, Bostonu, New Jersey a Floridě devátým působištěm v zámoří. Poprvé oblékne dres klubu z kolébky hokeje Kanady.

V NHL nasbíral celkem 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí. Ve 208 duelech play off přidal dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru 201 bodů (78+123). Získal také pětkrát Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), třikrát Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle NHLPA (1999, 2000, 2006), jednou Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče (1999) i Bill Masterton Memorial Trophy za oddanost hokeji (2016).

Jágr je čtvrtým nejstarším hráčem v historii NHL a na konci sezony má šanci posunout se před brankáře Maurice Robertse na třetí místo. Aktuálně bude v soutěži opět suverénně nejstarší, o pět let mladší jsou útočník Matt Cullen z Minnesoty a obránce Zdeno Chára z Bostonu.