Hokejista Jaromír Jágr na střídačce Floridy poté, co si v utkání na ledě San Jose díky asistenci připsal 1900. bod v NHL. Českému útočníkovi gratuluje jeho spoluhráč Colton Sceviour (vpravo). ČTK/AP/Jeff Chiu

New York - Jaromír Jágr ozdobil své středeční 45. narozeniny 1900. bodem v NHL. Získal ho za asistenci, kterou podpořil výhru Floridy 6:5 v prodloužení na ledě San Jose. Český útočník zaokrouhlil počet bodů v 53. minutě přihrávkou na gól Aleksanderu Barkovovi a na kontě má 759 branek a 1141 asistencí v 1684 zápasech. Jágr je po Waynu Gretzkém druhým hokejistou v historii soutěže, který dosáhl této mety.

Více než polovinu svých bodů si Jágr připsal v Pittsburghu (1079) a zbývající část rozdělil mezi sedm klubů: New York Rangers (319), Washington (201), Floridu (116), New Jersey (96), Philadelphii (54), Dallas (26) a Boston (9).

Po přihrávce českého útočníka vedli Panthers v 53. minutě 5:3, ale oslavy výhry pak hostům oddálil Joe Pavelski, který poslal zápas dvěma zásahy do prodloužení. To rozhodl Jonathan Huberdeau. V dresu domácích si jednu přihrávku připsal Tomáš Hertl.

Brankář Petr Mrázek inkasoval jen jednou z 28 střel a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, přesto s Detroitem podlehl St. Louis 0:2. Prohru si připsal i další český gólman Michal Neuvirth. Rodák z Ústí nad Labem kryl dvacet z 22 střel Calgary, která porazila doma Philadelphii 3:1.

Mrázek dostal jediný gól už ve třetí minutě, když Ivan Barbašev vybruslil z rohu kluziště do levého kruhu a skóroval střelou zápěstím k bližší tyči. Výhru Blues pojistil při power play Jaden Schwartz a brankář Carter Hutton, který zneškodnil 25 střel, vychytal druhé čisté konto za sebou. V sestavě vítězů zůstal Dmitrij Jaškin mezi náhradníky.

Detroit prohrál popáté v řadě a na posledním místě ve Východní konferenci ztrácí už devět bodů na play off. Stále reálněji hrozí, že budou Red Wings ve vyřazovací části poprvé od roku 1990 chybět.

"Je frustrující, že jsme nevyhráli, protože jsme odvedli dobrý výkon. Pokud bychom vstřelili gól, byl by to úplně jiný zápas," uvedl Mrázek. "Hrajeme vyrovnané zápasy, jen je nejsme schopni obrátit k vítězství. Srážejí nás také zbytečné ztráty puku ve chvílích, kdy nejsme pod tlakem," doplnil kouč Detroitu Jeff Blashill.

O osudu utkání rozhodla hrubá chyba v úvodu, kdy obrana nechala prostor Barbaševovi. "Měl hrozně moc času. Dostal se z rohu do gólové pozice a trefil to," popsal inkasovaný gól Mrázek. "Sám jsem byl překvapený, kolik jsem dostal místa. Původně jsem chtěl nahrávat, ale když jsem viděl, že jsem úplně sám, rozmyslel jsem si to," dodal ruský centr.

Philadelphia byla dvě třetiny aktivnějším týmem a už ve druhé minutě se ujala vedení trefou Nicka Cousinse. Jenže Calgary zásluhou kombinace Mikaela Backlunda a Matthewa Tkachuka brzy vyrovnalo a v polovině utkání otočil skóre střelou od modré čáry T. J. Brodie. Poslední gól padl až při power play z hole Marka Giordana, který střelou přes celé kluziště zpečetil výhru domácích.

Hráči Philadelphie litovali, že za stavu 1:1 nevyužili dvě minuty dlouhou přesilovku pět na tři. "To byla jedna z klíčových situací v zápase, kdy jsme mohli utkání naklonit na svou stranu. Dnes jsme celkově nevyhrávali dost osobních soubojů," prohlásil kouč Flyers Dave Hakstol.

Před vítězným gólem sebral Brian Elliott lapačkou šanci Jakubu Voráčkovi. Zanedlouho Neuvirth, stejně jako Mrázek třetí hvězda utkání, neviděl přes clonící hráče gólovou střelu Brodieho.

Hokejisté Columbusu porazili na svém ledě Toronto 5:2. Domácí hráči už v polovině utkání vedli 4:0. Zápas zdramatizoval dvěma góly Nazem Kadri, před jehož první trefou nedokázal odpálit puk do bezpečí Lukáš Sedlák. Poslední branku vstřelil Columbus při soupeřově power play.

Statistika středečních zápasů NHL:

--------

Columbus - Toronto 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky: 5. Anderson, 12. Jenner, 22. Bjorkstrand, 30. Foligno, 58. Calvert - 38. a 47. Kadri. Střely na branku: 35:33. Diváci: 14.548. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Werenski, 3. Korpisalo (všichni Columbus).

Detroit - St. Louis 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 3. Barbašev, 60. Schwartz. Střely na branku: 25:29. Petr Mrázek odchytal za Detroit 58:27 minuty, inkasoval jeden gól z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 96,43 procenta. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Barbašev (oba St. Louis), 3. Mrázek (Detroit).

Calgary - Philadelphia 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 5. Tkachuk, 33. Brodie, 60. Giordano - 2. Cousins. Střely na branku: 23:34. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 58:58 minuty, inkasoval dvě branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Diváci: 18.815. Hvězdy zápasu: 1. Elliott, 2. Tkachuk (oba Calgary), 3. Neuvirth (Philadelphia).

San Jose - Florida 5:6 v prodl. (2:3, 1:0, 2:2 - 0:1)

Branky: 57. a 60. Pavelski (na druhou Hertl), 5. Burns, 16. Ward, 27. Vlasic - 6. a 43. Bjugstad, 8. a 53. Barkov (na druhou Jágr), 5. Jokinen, 62. Huberdeau. Střely na branku: 36:22. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski (San Jose), 2. Barkov, 3. Bjugstad (oba Florida).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Montreal 58 31 8 19 165:150 70 2. Ottawa 54 29 6 19 145:146 64 3. Boston 58 29 6 23 157:155 64 4. Toronto 56 26 11 19 174:167 63 5. Florida 55 25 10 20 140:158 60 6. Buffalo 57 24 10 23 141:161 58 7. Tampa Bay 56 25 7 24 154:160 57 8. Detroit 57 22 10 25 141:171 54

Metropolitní divize:

1. Washington 56 39 6 11 192:121 84 2. Pittsburgh 55 35 7 13 197:155 77 3. Columbus 56 36 5 15 182:138 77 4. NY Rangers 56 37 1 18 192:147 75 5. Philadelphia 57 27 7 23 148:171 61 6. NY Islanders 55 25 10 20 162:165 60 7. New Jersey 56 24 10 22 131:159 58 8. Carolina 53 24 7 22 140:156 55

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 56 37 6 13 187:130 80 2. Chicago 57 35 5 17 166:147 75 3. St. Louis 57 30 5 22 163:165 65 4. Nashville 56 27 8 21 158:151 62 5. Winnipeg 59 26 4 29 171:187 56 6. Dallas 58 22 10 26 160:187 54 7. Colorado 54 15 2 37 109:184 32

Pacifická divize:

1. San Jose 58 34 6 18 161:141 74 2. Anaheim 58 30 10 18 152:147 70 3. Edmonton 57 30 8 19 162:148 68 4. Calgary 58 29 3 26 152:165 61 5. Los Angeles 55 28 4 23 138:136 60 6. Vancouver 57 25 6 26 135:164 56 7. Arizona 55 19 7 29 131:174 45

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 57 63 (18+45) 2. Crosby (Pittsburgh) 49 61 (30+31) 3. Burns (San Jose) 58 61 (25+36) 4. Bäckström (Washington) 56 60 (17+43) 5. Marchand (Boston) 58 58 (24+34) 6. P. Kane (Chicago) 57 58 (19+39) 7. Scheifele (Winnipeg) 56 56 (25+31) 8. Malkin (Pittsburgh) 48 56 (23+33) 9. Seguin (Dallas) 58 56 (21+35) 10. Kessel (Pittsburgh) 55 54 (20+34) 11. Tarasenko (St. Louis) 57 53 (26+27) 12. Jamie Benn (Dallas) 54 53 (19+34) 13. Pavelski (San Jose) 58 52 (20+32) 14. Carter (Los Angeles) 55 51 (29+22) 15. Ovečkin (Washington) 56 51 (26+25) 16. Panarin (Chicago) 57 51 (19+32) 17. Pacioretty (Montreal) 58 50 (28+22) 18. Draisaitl (Edmonton) 57 50 (21+29) 19. Mikael Granlund (Minnesota) 56 50 (16+34) 20. Atkinson (Columbus) 56 49 (27+22) 22. Pastrňák (Boston) 51 48 (25+23) 27. Voráček (Philadelphia) 57 47 (14+33) 63. Krejčí (Boston) 58 39 (14+25) 72. Vrbata (Arizona) 55 38 (11+27) 123. Jágr (Florida) 55 32 (10+22) 134. Frolík (Calgary) 58 31 (13+18) 174. Palát (Tampa Bay) 49 27 (11+16) 177. Faksa (Dallas) 56 27 (8+19)

Další čeští hokejisté:

Hanzal (Arizona) 46 23 (14+9) Plekanec (Montreal) 58 23 (7+16) Zacha (New Jersey) 48 15 (7+8) Hertl (San Jose) 26 15 (6+9) Gudas (Philadelphia) 46 13 (2+11) Sedlák (Columbus) 54 12 (6+6) O. Kaše (Anaheim) 40 12 (4+8) Jaškin (St. Louis) 41 10 (1+9) Šustr (Tampa Bay) 54 8 (1+7) Hudler (Dallas) 24 7 (2+5) Kempný (Chicago) 38 7 (2+5) R. Polák (Toronto) 51 6 (3+3) Nestrašil (Carolina) 18 5 (1+4) J. Kindl (Florida) 28 4 (0+4) J. Vrána (Washington) 12 3 (1+2) M. Michálek (Toronto) 5 2 (1+1) Mazanec (Nashville) 4 1 (0+1) Rozsíval (Chicago) 14 1 (0+1) Hemský (Dallas) 1 0 (0+0) Frk (Carolina) 2 0 (0+0) Nakládal (Carolina) 3 0 (0+0) Pavelec (Winnipeg) 8 0 (0+0) Neuvirth (Philadelphia) 20 0 (0+0) Mrázek (Detroit) 34 0 (0+0)

Brankáři:

Petr Mrázek (Detroit) odchytal v 34 zápasech 1894:23 minuty, inkasoval 96 branek, průměr má 3,04 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,1 procenta a jednou udržel čisté konto.

Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal v 20 zápasech 980:52 minuty, inkasoval 43 branek, průměr má 2,63 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,7 procenta.

Ondřej Pavelec (Winnipeg) odchytal v osmi zápasech 439:30 minuty, inkasoval 26 branek, průměr má 3,55 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,8 procenta.

Marek Mazanec (Nashville) odchytal ve čtyřech zápasech 177:35 minuty, inkasoval 14 branek, průměr má 4,73 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 83,9 procenta.