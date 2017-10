Calgary (Kanada) - Jaromír Jágr dnes za Calgary ještě debutovat nebude. Hokejisté Flames odehrají první domácí duel sezony proti Winnipegu a jejich kouč potvrdil, že Jágr v sestavě nebude. Pětačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL po dohodě na ročním kontraktu přiletěl do zámoří teprve ve středu a zatím bude pokračovat v přípravě.

"Ne, nenastoupí," řekl kouč Calgary Glen Gulutzan oficiálním stránkám klubu po dnešním předzápasovém rozbruslení. "Má teprve druhý den přípravného kempu," dodal šestačtyřicetiletý trenér, pod nímž Jágr hrál v sezoně 2012/13 v Dallasu.

Zatímco Gulutzan hovořil s novináři, Jágr pokračoval na ledě ve Scotiabank Saddledome v přípravě. Ve třetí formaci u Sama Bennetta a Krise Versteega, kam se má zařadit, nastoupí proti Jets Curtis Lazar.

Další možnost bude mít Jágr v pondělí na ledě Anaheimu. "Říkal, že se cítil o hodně lépe než první den. Potřebuje pravděpodobně ještě pár tréninků, dobrých tréninků," doplnil Gulutzan, který Jágra v tréninku testuje v obou přesilovkových formacích.

"Všiml jsem si, že v poslední době chodí 'Jags' mnohem více do brány a do prostoru před brankou, než tomu bývalo v minulosti. Moc dobře ví, kde je dobré chytat ryby. A když jsou kolem sítě, je dobré jít právě tam," pomohl si výstižným přirovnáním Gulutzan.

"Dobře vnímá a čte hru, takže nikdy nepanikaří. A když k tomu přidáte, jak je talentovaný ve všech těch přínosných věcech: umí dobře vystřelit, má velký dosah a navíc skvěle rozdává puky. Při mnoha početních výhodách navíc potřebujete získat puk zpátky a postavit celou přesilovku znovu, v čemž není nikdo lepší než on," vypočítal trenér.

Věří také v Jágrův velký vliv na spoluhráče, z čehož by mohl těžit především Bennett. V 21 letech je jen o rok mladší než Aleksander Barkov, jenž byl nejčastějším Jágrovým útočným parťákem během jeho předchozího angažmá ve Floridě Panthers. Podle některých náznaků už se rychle sžil s rolí mentora i v novém působišti.

"Je vážně dobré, jak vychází s mladými hráči. On hokej miluje. Snaží se jim předat pár užitečných rad a chlapci naslouchají. Samozřejmě, že ho poslouchají, protože by sami rádi prožili podobnou kariéru, jakou má za sebou on," uvedl Gulutzan.

Jágr již ve čtvrtek avizoval, že rozhodnutí o prvním startu nechce uspěchat jen kvůli očekávání okolí. "Chci to brát den po dni. Musíme k tomu přistoupit obezřetně. Když nebudu připravený, nebylo by asi zrovna moudré mě poslat na led," prohlásil Jágr.