Kladno - Hokejový útočník Jaromír Jágr v sobotu za Kladno v první lize proti Přerovu nenastoupí. Jako důvod pětačtyřicetiletý hráč uvedl, že čeká na vývoj jednání v NHL a nemá tak ještě vyřízenou ani transferkartu. Pokračování v zámoří zůstává pro druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL prioritou a jeho agent Petr Svoboda pokračuje v jednáních s případnými zájemci.

"V sobotu hrát určitě nebudu. Nemám ještě ani vyřízenou transferkartu," řekl Jágr v rozhovoru pro ČTK a iDNES.cz po dnešním tréninku Rytířů. Stejně jako ve čtvrtek jej absolvoval celý, ale jeho startu v dresu mateřského klubu poprvé od 8. ledna 2013 se fanoušci zatím nedočkají.

"Je to nepříjemné, protože lidi čekali, že budu hrát. Na druhou stranu jsme nikomu nic neslibovali. Byl by nesmysl se do něčeho montovat, když stoprocentně nevím, jestli tu budu. Nechci se někomu zbytečně plést do sestavy, aby se kvůli mně měnila," doplnil Jágr.

Zatím není jasno ani ohledně možnosti hrát v dalších zápasech. Kladno hraje ve středu v Litoměřicích a v sobotu 7. října doma se Slavií. "To uvidím. Zaprvé pořád probíhají nějaká jednání v NHL. Nepřejí si to ani ty týmy z NHL, abych hrál, takže to musím respektovat. Podle toho, jak to skončí, tak uvidíme dál," doplnil.

"Transferkarta trvá. Kdyby bylo potřeba, tak věřím tomu, že (sportovní manažer hokejového svazu) Martin Loukota udělá maximum. Ale hlavně záleží na Američanech, za jak dlouho to udělají, protože tam jsem měl poslední kontrakt. Jednání se mění během hodiny," naznačil Jágr, že by se definitivně všechny náležitosti jeho startu v Kladně dořešily až ve chvíli, kdy by se rozhodl opravdu nastoupit.

"Jednou to je tak, jednou jinak. Ale je pravda, že se už začínám připravovat víc. Neměl jsem tady výstroj, tak se snažím všechny tyhle věci, které potřebuju k tomu, abych hrál, dát dohromady. Já nechci jít někam, když nejsem připravený. Ono to fakt není jednoduchý. Já už pět měsíců nehrál zápas. V pětačtyřiceti," doplnil Jágr.

Po konci roční smlouvy s Floridou, podle které si vydělal i s bonusy 5,5 milionu dolarů, zůstává v NHL nechráněným volným hráčem. Angažmá v nejlepší lize světa zůstává jeho prioritou. Oficiálně o možném zájmu o jeho služby promluvil ve čtvrtek generální manažer St. Louis Doug Armstrong. "Já to víceméně vůbec neřeším. Co bude, to bude. Je spousta věcí, které se mění ze dne na den. Budu se snažit hlavně připravit co nejlíp," doplnil Jágr.

Před necelými dvěma týdny jej ruský deník Sport-Express citoval, že v NHL existují tři nebo čtyři kluby, s kterými jedná. "Jde o tom, že nikdy nevíš. Já jsem taky myslel, že zůstanu na Floridě, a říkali všichni, i ti nejvyšší: 'Jo, je to domluvený.' A půl hodiny před trhem s volnými hráči ti řeknou, že s tebou nepočítají. Kdybych to neslyšel na vlastní uši, tak bych tomu nevěřil. Ale taková je realita," nechtěl Jágr rozebírat, kdo je nyní ve hře.

Ani netuší, zda by se mohla někde v NHL blížit dohoda. "Já u těch jednání nejsem, tak to nemůžu odhadnout. Já jen poslouchám, co mi říká Ježek (Svoboda). Ne všemu, co ti lidi řeknou, můžeš věřit. Musíš číst mezi řádky. Co si budeme namlouvat, to je poker v hokeji," uvedl Jágr. "Každý se snaží nějakým způsobem blafovat. Sice nechápu, z jakého důvodu, jsme dospělí chlapi. Nepodepisuju nějaký obrovský kontrakt na sedm let. Ale to je jedno, taková je strategie určitých lidí."

V St. Louis, kde v prvním týmu působí čeští útočníci Vladimír Sobotka a Dmitrij Jaškin, začali o Jágrovi mluvit v souvislostí s tím, že Blues vypadli ze hry zranění hráči. "Je sice hezký, že dostaneš prostor na pár zápasů, že je někdo zraněný. Ale stejně záleží na tom, jak hraješ. Můžou mít někoho rádi z těch mladých i starých, ale když nebudou odevzdávat výkony, tak nemají nic zaručeného," doplnil Jágr.

Myslí si, že Armstrong vyslovil jeho jméno spíše na přímou otázku novinářů. "Nemyslím, že to něco znamená. Hodně novinářů se na to ptá. A asi je to zajímavé téma, takže se o tom dá něco napsat vždycky. Uvidíme," prohlásil Jágr, který se Sobotkou nastupoval v české reprezentaci v jednom útoku.

"Teď už je spíš otázka, jestli můj styl vyhovuje jim. Dřív se to řešilo tak, a teď se to bude řešit takhle. Ale vážně: NHL je kvalitní soutěž, že si člověk nemůže vybírat. Budeš hrát, kde budeš hrát. Je miliardy lidí, kteří by dali cokoli, aby si mohli zahrát jeden zápas v NHL," uvedl Jágr.

Zatím netuší, zda je reálné, že by v případě dohody v zámoří stihl start základní části. Ta začne už ve středu. "Vůbec o tom nepřemýšlím. Když jsem vydržel tak dlouho, tak mě pár dní nezabije," podotkl Jágr.

Věří, že i bez přípravného kempu by se rychle dostal do rytmu. "Svaly mají určitou paměť a ty moje ji mají moc dlouho, protože jsem pětačtyřicetiletý hráč. Je otázka jen chvíle, kdy se to vrátí zpátky. V New Jersey v mých nejlepších letech jsem se zranil v prvním dnu tréninkového kempu a skoro jsem udělal 70 bodů. A neměl jsem ani jeden trénink v kempu," řekl Jágr.

Ale okamžitě naskočit do hry bez tréninku s týmem podle něj nejde ani v případě působení v první lize s Kladnem. "Je to ohromný rozdíl, zvlášť když už jsou hráči rozehraní. Mají v hlavě tu zápasovou rychlost. Takže by mi to vzalo pár zápasů, i kdybych hrál tady. Kdyby si někdo myslel, že sem člověk přijde a bude dominovat, tak je na velkém omylu. První liga je podle mě ještě rychlejší než extraliga," uvedl Jágr.

V případě pokračování v NHL může Jágr zaútočit na historický rekord Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů. Má jich na kontě 1711, tedy o 56 méně než kanadská legenda. Touhy pokračovat v NHL se i přesto, že dohoda celé léto nepřišla, nevzdává. "Jasně, jsou chvíle, kdy to je nahoru a dolů. Ale že bych něco vyloženě vzdával, to není můj styl. Člověk se snaží lidem něco dokázat. A berete to jako svoji motivaci," dodal Jágr.