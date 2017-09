Praha - Útočník Jaromír Jágr připustil návrat do hokejové reprezentace. Pokud nezíská angažmá v NHL, rád by hrál na olympijských hrách v Pchjongčchangu v únoru příštího roku, kdy oslaví 46. narozeniny. Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa to uvedl v pořadu České televize Jeden na jednoho.

Jágr skončil v národním týmu po předloňském mistrovství světa v Praze. Loni odmítl účast na obnoveném Světovém poháru v Torontu, ale nyní přiznal, že by ho lákala další olympiáda.

"Musel bych na to mít a být dobrej. Kdybych na to měl a trenéři mě požádali, tak bych samozřejmě řekl ano, kdybych věděl, že bych byl nějakým způsobem přínosem. Momentálně se na to necítím, musel bych natrénovat," prohlásil Jágr, který je po skončení smlouvy s Floridou bez angažmá a v současnosti trénuje na Kladně ve svém prvoligovém klubu.

Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru a nejproduktivnější Evropan v historii NHL vidí řadu možností, kam by se mohly ubírat jeho další kroky. Preferuje setrvání v NHL, v níž odehrál 23 sezon. "Druhá varianta je zkusit nějakou evropskou soutěž, nemusí to být KHL, ale něco velice kvalitního. Možná se pokusit o návrat do reprezentace a hrát na olympiádě. Ta šance by byla větší tím, že nejedou hráči z NHL," uvedl Jágr.

Připustil i možnost, že by zůstal na Kladně a soustředil se na trénink. "A uvidím, jak se budu cítit. Měl bych spoustu času se na to (olympiádu) připravit. Nemusel bych cestovat, kdybych byl na Kladně, tak se dokážu připravit. Můžu trénovat dvakrát denně a připravit se na ten klíčový moment, a to je olympiáda. Věřím tomu, co dělám, věřím, že se dokážu připravit. A kdybych se nepřipravil, řeknu: nemůžu, nemám na to," konstatoval druhý nejproduktivnější hráč NHL po legendárním Waynu Gretzkém.

Prioritou pro něho ale zůstává prodloužení kariéry v NHL. "Stále máme několik dní, než začne kemp. A i kdyby se to nestihlo do kempu, doufám, že nějaká příležitost se naskytne, než začne soutěž," řekl Jágr.

Napevno určenou hranici, do kdy je ochoten čekat, nemá. "Nikam nespěchám. Budu čekat, dokud mě to čekání bude bavit. Možná to na sobě vycítím a najednou si řeknu 'dost, už mě nebaví čekat'. Ale hokej v NHL miluju a jsem schopný čekat. Těžko říct, kde leží ta hranice. A když se naskytne něco jiného, tak se rozmyslím a uvidím," prohlásil Jágr.

U nabídek je pro něho klíčová celá řada faktorů. "Je to o tom jít do mužstva, kde mají třeba méně křídel, jít do mužstva, jež má větší šanci vyhrát Stanley Cup, a do mužstva, které hraje podobný styl hokeje jako já. A do mužstva, kde budu vědět, že tam je několik hráčů, u nichž vím, že bych si s nimi mohl rozumět," přiblížil Jágr.

Nezastírá, že velkou roli hrají i peníze. Ale z jiného důvodu, než aby navýšil své konto. "Je to o tom, že když vezmeš nabídku za minimum, může se ti také stát, že v půlce sezony ti řeknou 'ahoj' a nastupovat už vůbec nebudeš. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne."

Potvrdil, že Calgary, které je v současnosti považováno za hlavního aspiranta na jeho služby, má zájem od prvního dne, co se stal volným hráčem. "Ale je těžké posoudit, jak velký ten zájem opravdu je. A ze dne na den se to hrozně mění," konstatoval Jágr.

Vyjednávání považuje za určitou hru. "Je to takový poker, ani jedna strana neotevře zcela karty, čas navíc zatím nikoho netlačí. Spousta týmů ještě nemá uzavřenou soupisku a je tam mnoho mezer. Týmy a jejich manažeři také vysloveně nikam nespěchají. Vědí, že mají ještě měsíc do soutěže," připomněl Jágr.

"I já jsem navíc zjistil, že ne všemu lze věřit. Otevřely se mi v tomto oči, protože takové jednání jsem dosud nezažil," narážel Jágr na trochu překvapivý konec na Floridě.