New York - Hokejový útočník Jaromír Jágr vstřelil ve čtvrtečním utkání NHL první gól v dresu Calgary a navrch přidal asistenci, čímž přispěl k výhře 6:3 nad Detroitem a stal se největší hvězdou zápasu. Za poražené skóroval ve třetím utkání v řadě Martin Frk. Jakub Voráček si potřetí v sezoně připsal tři body v jednom zápase, když gólem a dvěma přihrávkami pomohl Philadelphii k výhře 3:1 nad Chicagem.

Po Jágrově akci se v desáté minutě poprvé změnilo skóre. Petr Mrázek vyrazil střelu nejstaršího hráče soutěže před sebe a od těla dojíždějícího Marka Jankowského přeloboval puk českého gólmana. Za stavu 3:0 pro Calgary se prosadil v přesilové hře Frk a dal po krásné kombinaci do prázdné klece šestý gól v sezoně. Vzápětí ale Frk chybnou rozehrávkou za vlastní brankou ztratil kotouč a domácí potrestali jeho zaváhání trefou na 4:1.

Po dalším snížení Detroitu vrátil kanadskému klubu tříbrankové vedení Jágr. V přečíslení dva na jednoho přihrál Johnny Gaudreau na levou stranu českému útočníkovi, který si počkal, až půjde Mrázek k ledu, a překonal krajana střelou nad vyrážečku k bližší tyči.

"Pokaždé, když vstřelíte v novém klubu první gól, je to speciální okamžik. Obzvlášť tady v Kanadě," řekl Jágr. "Vidím, jak tady fanoušci hokeji rozumí, milují ho. Od prvního dne, kdy jsem podepsal smlouvu, se tady cítím velmi dobře a snažím se odvést to nejlepší, co ve mně je," podotkl.

Pouze tři hráči v historii soutěže odehráli po dovršení 45 let zápas, ve kterém zaznamenali alespoň dva body. Jágrovi se to povedlo čtyřikrát, Gordie Howeovi šestkrát a Chrisi Cheliosovi jednou. "Už mi není osmnáct, produktivitu neřeším. Pro mě je důležité, abych se cítil dobře na ledě a byl týmu prospěšný," prohlásil Jágr, který nedávno vynechal šest utkání kvůli potížím s třísly.

Mrázek už další gól nepustil, protože Gaudreau zpečetil výhru Calgary při power play. Český brankář, který v předchozím startu vychytal nulu, kryl v zápase 28 střel. "Nehráli jsme špatně. Nevzdávali jsme se a měli jsme šance, abychom se vrátili do zápasu. Srážely nás ale hrubé chyby," konstatoval Mrázek.

Philadelphii se povedl tříbrankový trhák v úvodních 24 minutách hry. Voráček připravil první gól zápasu křížným pasem z pravého kruhu do levého, odkud se prosadil Claude Giroux střelou z voleje. Z podobné situace, jen z opačné strany, zvýšil ve 13. minutě Voráček na 2:0. Gól vstřelil poté i třetí člen elitní formace Flyers Sean Couturier, který zakončil z předbrankového prostoru hezkou souhru celého útoku.

"Všichni tři jsou velmi dobří hráči. Každý má jiný styl, jiné silné stránky, ale dohromady skvěle fungují. Je mezi nimi chemie, dobře se doplňují a to je pro náš tým prospěšné," řekl trenér Dave Hakstol o prvním útoku, který složil v přípravném kempu před sezonou. "Zlepšujeme se. Naše souhra začíná být přirozená. Víme, kde by mohl druhý být, kam si najede a jak uvažuje," doplnil Couturier.

Chicago už jen snížilo i díky přihrávce Jana Rutty. Z českých hokejistů si připsal asistenci také Dmitrij Jaškin, který se St. Louis udolal Arizonu 3:2 po nájezdech. Blues zůstali v soutěži druzí, protože lídr NHL Tampa Bay uspěla na ledě Los Angeles 5:2. Lightning rozhodli mezi desátou a dvanáctou minutou, kdy se během 122 sekund dostali čtyřmi zásahy do vedení 4:0. U třetí branky asistoval Ondřej Palát.

Ondřej Kaše odstoupil v první třetině minulého utkání po střetu s Kurtisem MacDermidem a byl umístěn na listinu zraněných hráčů. I bez něho Anaheim porazil Vancouver 4:1. Kalifornský klub rozhodl o výhře v rozmezí 37. až 42. minuty, kdy zlomil třemi zásahy nerozhodný stav 1:1. Dva góly dal Jacob Silfverberg.

Brian Boyle, kterému lékaři na začátku září objevili chronickou myeloidní leukémii, se po návratu k hokeji poprvé gólově prosadil a neubránil se slzám. "Nikdy předtím jsem po vstřelení gólu neplakal, ale teď mě to po tom všem, čím jsme si s rodinou prošli, přemohlo. Je to krásný pocit, když vstřelíte gól," uvedl Boyle, který ale s New Jersey nakonec podlehl Edmontonu 2:3 v prodloužení.

Výsledky NHL:

New Jersey - Edmonton 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 6. B. Boyle, 39. D. Stafford - 27. Slepyšev, 44. Lucic, 65. Draisaitl. Střely na branku: 34:32. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. B. Boyle (New Jersey), 2. Draisaitl, 3. Nugent-Hopkins (oba Edmonton).

Philadelphia - Chicago 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky: 5. Giroux (Voráček), 13. Voráček, 24. Couturier (Voráček) - 37. C. Murphy (Rutta). Střely na branku: 31:39. Diváci: 19.738. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Voráček, 3. Elliott (všichni Philadelphia).

Montreal - Minnesota 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky: 43., 52. a 60. Zucker. Střely na branku: 41:35. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Zucker, 2. Dubnyk (oba Minnesota), 3. Danault (Montreal).

St. Louis - Arizona 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 26. Edmundson, 46. Pietrangelo (Jaškin), rozhodující sam. nájezd B. Schenn - 30. a 39. Perlini. Střely na branku: 38:29. Diváci: 18.156. Hvězdy zápasu: 1. Pietrangelo (St. Louis), 2. Perlini (Arizona), 3. C. Hutton (St. Louis).

Calgary - Detroit 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)

Branky: 14. a 58. J. Gaudreau, 10. Jankowski (Jágr), 27. Ferland, 33. Tkachuk, 38. Jágr - 29. Frk, 36. F. Nielsen, 40. Mantha. Střely na branku: 34:42. Petr Mrázek (Detroit) odchytal 59:45 minuty, inkasoval pět gólů z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 84,85 procenta. Diváci: 18.788. Hvězdy zápasu: 1. Jágr, 2. J. Gaudreau (oba Calgary), 3. Mantha (Detroit).

Anaheim - Vancouver 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 41. a 42. Silfverberg, 18. H. Lindholm, 37. Montour - 13. S. Bärtschi. Střely na branku: 35:20. Diváci: 16.038. Hvězdy utkání: 1. Silfverberg, 2. Rakell, 3. H. Lindholm (všichni Anaheim).

Los Angeles - Tampa Bay 2:5 (0:4, 1:0, 1:1)

Branky: 38. Toffoli, 49. Fantenberg - 10. Kučerov, 11. Killorn, 11. Hedman (Palát), 12. Stamkos, 53. Namestnikov. Střely na branku: 24:43. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Stamkos (oba Tampa Bay), 3. Kopitar (Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 17 13 2 2 69:45 28 2. Toronto 17 10 0 7 65:60 20 3. Ottawa 14 6 5 3 51:47 17 4. Detroit 17 8 1 8 48:49 17 5. Boston 14 6 3 5 41:44 15 6. Montreal 17 7 1 9 44:60 15 7. Buffalo 15 5 2 8 38:54 12 8. Florida 14 4 2 8 48:59 10

Metropolitní divize:

1. New Jersey 15 9 2 4 52:48 20 2. Pittsburgh 17 9 2 6 45:59 20 3. Columbus 16 9 1 6 52:46 19 4. NY Islanders 15 8 2 5 55:48 18 5. Philadelphia 16 8 2 6 50:44 18 6. NY Rangers 17 8 2 7 56:57 18 7. Washington 16 8 1 7 47:51 17 8. Carolina 13 5 3 5 35:38 13

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 17 13 1 3 56:39 27 2. Winnipeg 14 8 3 3 46:40 19 3. Nashville 15 8 2 5 40:42 18 4. Colorado 14 8 0 6 48:47 16 5. Dallas 15 8 0 7 42:43 16 6. Chicago 16 7 2 7 44:39 16 7. Minnesota 15 6 2 7 45:44 14

Pacifická divize:

1. Los Angeles 16 11 2 3 54:39 24 2. Vegas 15 9 1 5 52:44 19 3. Vancouver 16 8 2 6 43:41 18 4. Calgary 16 9 0 7 44:46 18 5. Anaheim 16 7 3 6 47:48 17 6. San Jose 14 8 0 6 37:35 16 7. Edmonton 15 6 1 8 35:46 13 8. Arizona 18 2 3 13 44:71 7

Kanadské bodování NHL:

1. Stamkos (Tampa Bay) 17 30 (8+22) 2. Kučerov (Tampa Bay) 17 29 (16+13) 3. J. Gaudreau (Calgary) 16 22 (6+16) 4. Schwartz (St. Louis) 17 21 (9+12) 5. Wheeler (Winnipeg) 14 21 (5+16) 6. Voráček (Philadelphia) 16 21 (4+17) 7. Giroux (Philadelphia) 16 20 (9+11) 8. Kopitar (Los Angeles) 16 20 (8+12) 9. Tarasenko (St. Louis) 17 20 (8+12) 10. Couturier (Philadelphia) 16 19 (10+9) Matthews (Toronto) 16 19 (10+9) 26. Pastrňák (Boston) 14 16 (9+7) 122. Palát (Tampa Bay) 17 10 (4+6) 124. Vrbata (Florida) 14 10 (3+7) 146. Frk (Detroit) 17 9 (6+3)