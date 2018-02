Kladno - Jaromír Jágr si musel zpětně prohlédnout zákrok havířovského Marka Sikory, aby si připomněl, co se během nešťastné situace, po níž má opět problémy s kolenem, vlastně stalo. Nedokázal sice rozsoudit velmi rozdílné názory na to, zda se jednalo o faul, či nikoliv, i díky zkušenostem z NHL má ale jasno v tom, že podobné zákroky nemají v dnešním hokeji místo.

Zákrok ze třetí minuty duelu 50. kola první ligy, který se hrál 17. února, rozjitřil hodně emocí. Někteří ho měli za běžný, jiní naopak za velmi nebezpečný faul. "Nechci se k tomu moc vyjadřovat. Ale samozřejmě jsem se na to musel kouknout, protože jsem si nic nepamatoval. Upřímně ani to, co dělám na Kladně. Já normálně myslel, že je znova stávka v NHL, a bylo mi divný, že zase tak brzo po těch pár letech," smál se Jágr při rozhovoru s novináři.

Pak už ale přeladil na vážnější notu. Je smířený s tím, že názory na Sikorův nešetrný atak zkraje utkání budou rozdílné. "Někdo řekne, že šlo o náraz zezadu, někdo řekne, že je to normální a takových nárazů je v hokeji spousta. Na jednu stranu jsem rád, že se to stalo - i když bych samozřejmě nechtěl být zraněný - ale hokej se hrozně moc změnil," zdůraznil Jágr.

"Hráči jsou rychlejší a silnější a myslím, že podobné nárazy by se měly začít pískat, protože je pak jen otázka času, kdy místo nosítek přijedou na led frajeři s rakví. Těžko říct, zda to byl faul, nebo ne, ani to teď není vůbec důležité. Myslím si však, že do budoucna by se nad tím měl hokejový svaz a ti, co dělají pravidla, zamyslet. A začít to pískat," nabídl svůj pohled Jágr.

Za příklad dává nejlepší hokejovou ligu světa. "V NHL to vyčistili, protože si majitelé uvědomili, že ztrácet dva, tři, čtyři hráče kvůli otřesu mozku je zcela zbytečný. NHL se tímto směrem vydala, vzalo jí to hodně času, museli spoustu nepoučitelných hráčů suspendovat, ale vyčistilo se to. Možná se pak nebude hrát tak tvrdý hokej, jak jsou diváci zvyklí, myslím si však, že pro zdraví hráčů by se to tak mělo dělat. Ale to je můj osobní názor a každý to vidí jinak," uvedl Jágr.