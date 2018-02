Praha - Play off první hokejové ligy začalo výhrami favoritů. Úspěšně do něj vstoupilo i Kladno, které porazilo Prostějov 4:2, a start v domácím dresu - celkově šestý z potřebných 15 pro účast v případné baráži - si připsal útočník Jaromír Jágr. Na led naskočil ale pouze při úvodním buly, stejně sporadicky se kvůli zranění kolena chystá nastupovat i v dalších zápasech. Karlovy Vary porazily Vsetín 5:1, České Budějovice zdolaly Havířov 5:0 a nejvíc práce měla Slavia, která si s Přerovem poradila 2:1 až v prodloužení.

Šestačtyřicetiletý Jágr pobyl na ledě pouhých sedm sekund a po zahajovacím vhazování ihned zamířil do šatny. Po zápase prozradil, že při nedávném tvrdém zákroku havířovského Marka Sikory utrpěl zranění vnitřních kolenních vazů a menisku. Starty chce po vteřinách jako dnes sbírat i nadále.

"Při tom zákroku jsem se udeřil do hlavy mezi nosem a pusou a víceméně jsem se vypnul. Protože jsem bezvládně padnul a sednul si přitom na ty nohy, tak utrpěl meniskus a právě vazy," řekl dnes Jágr novinářům. "Momentálně to není nic moc. Kdyby to bylo lepší, tak jsem samozřejmě nastoupil, ale je to každým dnem lepší a lepší," dodal.

Jágr potřebuje po lednovém návratu do Kladna z NHL z Calgary kvůli regulím sehrát za tým minimálně 15 utkání, aby mohl nastoupit v baráži o extraligu. Na kontě má po dnešku teprve šest zápasů.

I bez hrající legendy v sestavě si Rytíři s Prostějovem poradili, byť ne zdaleka tak suverénně, jak se jim to se stejným sokem podařilo v posledním kole základní části (7:2). Po bezbrankové první třetině domácí v druhém dějství dvakrát vedli, jenže Jestřábi vždy odpověděli. Rozhodla trefa Davida Tůmy z 54. minuty, výsledek zpečetil při hře bez gólmana 36 sekund před koncem Ladislav Zikmund.

"Bylo to vyrovnané utkání. Vždy, když jsme se dostali do vedení, tak jsme trochu přestali hrát, čehož zkušený tým Prostějova využil. Ve třetí části byl Prostějov sedm osm minut lepší, pak se to začalo vyrovnávat, více jsme se tlačili do brány a chtěli být trpěliví. Věřili jsme, že šance přijde. A přišla," řekl asistent kladenského kouče Pavel Patera.

Vítězové základní části z Karlových Varů nedali Vsetínu šanci. Valaši do play off proklouzli až v posledním kole, kdy v přímém souboji o poslední volné místo zdolali Třebíč. Západočechy poslal do vedení ve 14. minutě útočník Martin Osmík. Vítězný gól zaznamenal zkraje druhé třetiny Jakub Flek, po základní části nejlepší střelec a zároveň nejproduktivnější hráč mužstva.

Vsetín snížil v 27. minutě z přesilové hry, ale extraligoví šampioni z roku 2009 si za necelé dvě minuty vzali v početní výhodě dvoubrankový náskok zpět. Energie v prostředním dějství využila ještě jednu přesilovku. Autor úvodní trefy Osmík druhým zásahem večera stanovil v závěrečné třetině konečnou podobu výsledku.

Pod výhru Karlových Varů se nejvýrazněji podepsal centr Daniel Vrdlovec, který nasbíral čtyři body za gól a tři nahrávky. Tým pod vedením trenéra Martina Pešouta navázal na výborný závěr základní části, kdy zvítězil v sedmi z osmi duelů.

V opačném rozpoložení vstoupily do vyřazovacích bojů České Budějovice, které neuspěly čtyřikrát z pěti zápasů. Proti Havířovu se ale zaváhání nedopustily. Rozhodující branka padla v 16. minutě zásluhou útočníka Václava Nedorosta, jenž ve druhé třetině zvýšil už na 3:0. Pětatřicetiletý odchovanec přidal ke dvěma gólům i nahrávku, opačnou bilanci si připsal útočník Petr Vampola.

V Edenu se diváci radovali z branky Marka Račuka už po 18 sekundách zápasu. Přerov odpověděl ve 12. minutě díky útočníkovi Jiřímu Goišovi. Na rozuzlení si fanoušci museli počkat až do nastaveného času, v jehož úvodu se hosté kvůli špatnému střídání nechali vyloučit. Přesilovku čtyři na tři zužitkoval útočník Zdeněk Doležal.

Výsledky čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 1. zápasy:

Karlovy Vary - Vsetín 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Branky: 14. a 46. Osmík, 21. Flek, 29. Podlipnik, 36. Vrdlovec - 27. Teper. Rozhodčí: Doležal, Grech - Lučan, Zídek. Vyloučení: 6:12. Využití: 2:1. Diváci: 2786.

Motor České Budějovice - Havířov 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky: 16. a 35. Nedorost, 21. Vampola, 44. L. Květoň, 59. Vráblík. Rozhodčí: Dědek, Obadal - Kotlík, Polák. Vyloučení: 2:7. Využití: 2:0. Diváci: 5704.

Kladno - Prostějov 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 21. Machač, 30. Strnad, 54. D. Tůma, 60. Zikmund - 27. Meidl, 36. Rudovský. Rozhodčí: R. Čech, Fiala - Štofa, Beneš. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 2749.

Slavia Praha - Přerov 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 1. Račuk, 62. Z. Doležal - 12. Goiš. Rozhodčí: Sýkora, Veselý - Malý, Šimán. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Diváci: 738.

Další program:

Play off - čtvrfinále:

Středa 28. února - 2. zápasy:

17:30 Karlovy Vary - Vsetín, Motor České Budějovice - Havířov,

18:00 Kladno - Prostějov, Slavia Praha - Přerov.