Calgary - Český hokejový fenomén Jaromír Jágr si užil na pátý pokus první domácí výhru v dresu Calgary a byl ve čtvrtečním utkání proti Detroitu (6:3) hlavní postavou Flames. V sedmém vystoupení v dresu klubu z Alberty se dočkal prvního gólu a prožil také první dvoubodový večer v sezoně. Pětačtyřicetiletý útočník sklidil aplaus fanoušků jak po své trefě ve 38. minutě na 5:2 i po zápase. Byl vyhlášen jeho první hvězdou a s diváky se podělil o své dojmy přímo na ledě.

"Byl to skvělé, všem děkuji, velmi si toho cením," řekl Jágr příznivcům. Při svém zatím nejvydařenějším utkání v novém působišti strávil na ledě 12 minut a 56 vteřin, z toho 65 sekund v početní výhodě. Vyslal na Petra Mrázka dvě střely a skončil s jedním kladným bodem s bilancí plus/minus.

V polovině úvodní třetiny jeho střelu z levého kruhu vyrazil český gólman Petr Mrázek hrudí a Mark Jankowski puk tělem dostal za jeho záda. Třiadvacetiletý kanadský útočník si tak po spolupráci s českou legendou připsal ve svém devátém utkání v NHL premiérovou trefu.

Byl to už dvanáctý hráč, kterému Jágr pomohl v NHL asistencí k prvnímu gólu v kariéře. "Já už hraju hodně dlouhou dobu - 27 let, takže to zase není tak vysoké číslo. Mohlo by být asi větší," prohlásil Jágr v rozhovoru s moderátorem Ryanem Lesliem, než jej přerušily další ovace z hlediště.

Na konci druhé třetiny se Jágr sám střelecky prosadil, když proměnil v přečíslení dvou na jednoho ideální přihrávku Johnnyho Gaudreaua. "Johnny mi to umožnil. Pravděpodobně zpomalil, jak jen to šlo, abych ho dohnal. Byla to skvělá přihrávka a já jsem už jen trefil prázdnou branku," vtipkoval Jágr při popisu spolupráce se čtyřiadvacetiletým ofenzivním lídrem Flames, který si v utkání připsal tři body a vstřelil dvě branky.

Jágr v úterý při návratu do sestavy po šestizápasové absenci kvůli zranění třísel musel strávit domácí prohru s Vancouverem (3:5). Předtím před vlastním publikem prožil i porážky s Ottawou Senators (0:6) a Carolinou (1:2) a 21. října se zranil v úvodu utkání s Minnesotou (2:4). Výhry dosud slavil jen venku - v Los Angeles (4:3 v prodloužení) a s Vancouverem (5:2).

Na kontě měl druhý nejproduktivnější hráč historie NHL ze šesti duelů dva body - po jedné asistenci si připsal v duelech ve Vancouveru a s Carolinou. Oddechl si, že konečně přispěl doma k úspěchu. "Od prvního dne tady jsem cítil velkou podporu fanoušků a teď je jen na mně, jak budu hrát," prohlásil.

V pondělí uzavřou Flames šestizápasovou sérii domácích duelů proti St. Louis. Zatím v ní čtyři z pěti utkání vyhráli. "Bude to pro nás velký test, oni hrají velice dobře. Doufejme, že budeme hrát tak, jak se nám to dařilo dnes, fanoušci nám pomůžou, Smith bude opět skvělý v brance a vyhrajeme," dodal Jágr.