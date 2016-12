New York - Vedle Jaromíra Jágra, který se díky třem asistencím vyrovnal v historické tabulce produktivity NHL druhému Marku Messierovi, se v úterním programu NHL prosadil také Tomáš Plekanec, jenž přispěl třetí trefou v sezoně k výhře Montrealu 5:1 nad Anaheimem. Petr Mrázek nahradil ve 26. minutě v brankovišti Detroitu zraněného Jimmyho Howarda. Český gólman v dalším průběhu inkasoval třikrát z 15 střel a Red Wings prohráli 1:4 na ledě Tampy Bay.

Po akcích Jágra vedla Florida ve 33. minutě 2:0. U první trefy Jágr zavezl puk do pásma, přihrál ho Alexandru Barkovovi, který nadvakrát otevřel skóre. Oba útočníci připravili druhý gól obránci Keithu Yandlemu, jehož rána od modré se zastavila až v síti, zatímco Jágr stínil brankáři ve výhledu. Český útočník měl na přelomu první a druhé třetiny také dvě dobré šance zvýšit náskok týmu, ale neuspěl.

"Až ukončím kariéru, podívám se na to, co jsem dokázal. Možná teď na to budu trochu myslet, ale chci si hlavně užívat každý okamžik na ledě a šanci, že můžu v této soutěži hrát. Udělám vše pro to, abych se v ní udržel," uvedl čtyřiačtyřicetiletý Jágr, první hvězda zápasu. "Hokej moc miluji. Když jsem říkal, že chci hrát do padesáti, každý se mi smál. Ale makám každý den, abych to dokázal," podotkl.

A Buffalo vývoj utkání otočilo. "Když najednou prohráváte, vůbec nemyslíte na nějaké rekordy a podobné věci. Moc mě těší, že jsme bojovali dál, v závěrečných pěti minutách vyrovnali a nakonec vyhráli," uvedl Jágr, který šel týmu příkladem. Nejstarší hráč v soutěži při gólu na 3:3 získal za brankou kotouč a předal ho Barkovovi, po jehož přihrávce střílel Nick Bjugstad do prázdné branky.

Historický okamžik podtrhli fanoušci Floridy, kteří Jágra po vyrovnání Messierova výkonu odměnili dlouhým potleskem. "To bylo skvělé, obrovský bonus za mou práci. Uznávám fanoušky, že o tom věděli a dali to najevo. Vždy jsem chtěl pro ně hrát, střílet branky a vymýšlet hezké akce, aby měli důvod na hokej chodit a užili si ho. Jsem rád, že to ocenili," komentoval Jágr reakci publika v aréně, která byla zaplněna ze tří čtvrtin (14.265 diváků).

Přitom někteří jeho spoluhráči o vyrovnání Messierovy bilance ani nevěděli. "Myslel jsem si, že (Barkov) bere puk, protože jsem dal první gól sezony," pousmál se Bjugstad. "Úplně jsem na to zapomněl. Věděl jsem, že je blízko, ale nevěděl jsem, že jen o bod. Tak jsem mu (Barkovovi) naznačoval, ať kotouč nebere. Ale je dobře, že ho vzal, protože byl pro něho jiného," doplnil.

Nájezdy rozhodl Vincent Trocheck a gólman Roberto Luongo vychytal 447. výhru v NHL, čímž se v historickém pořadí dotáhl na pátého Terryho Sawchuka. "Máme obrovské štěstí. Novináři, trenéři, spoluhráči a fanoušci. To se nestává často, že máte dva takové hráče, kteří budou jednou uvedeni do Hokejové síně slávy. A my máme štěstí, že je můžeme sledovat naživo a bavit se jejich hrou," řekl trenér Floridy Tom Rowe.

Plekancův gól byl vítězný, protože v prostřední třetině upravil stav na 2:1. Kladenský odchovanec měl při zakončení snadnou práci, protože po pěkné přihrávce Paula Byrona skóroval do prázdné branky. Zbývající tři zásahy přidal Montreal v poslední třetině, celkově soupeře přestřílel v poměru 34:13.

"Víme, že když budeme jasně dodržovat náš systém, tak jsme těžko k poražení. Skvěle jsme taky dnes využívali rychlost, která je jednou z našich největších zbraní," uvedl útočník Montrealu Jeff Petry, který zaznamenal gól a dvě přihrávky. Jedinou branku soupeře vstřelil Andrew Cogliano, který odehrál 738. zápas v řadě. Jde o pátou nejdelší sérii v historii NHL.

Mrázek inkasoval ještě v průběhu druhé třetiny všechny tři branky, kterými Tampa Bay odskočila do vedení 4:0. Český gólman za žádnou z branek nemohl. První padla v přesilovce pět na tři, v níž ho překonal tvrdou ranou k tyči Jonathan Drouin. Po něm se z dorážky prosadil Brayden Point a skvěle sehraný brejk dva na jednoho zakončil do prázdné klece Vladislav Naměstnikov.

Po utkání řekl trenér Detroitu Jeff Blashil, že pro příští zápas nebude mít Howarda určitě k dispozici. "Bližší informace ale zatím nemám," dodal kouč ke stavu gólmana, který se nemohl po kolizi v brankovišti postavit na pravou nohu.

"Je to moje vina. Utekl mi hráč, vzniklo přečíslení tři na dva. Rychle jsem to chtěl napravit, zpanikařil jsem. Když jsem viděl, že střílí, snažil jsem se pokrýt hráče před brankou. Zaklínili jsme se a spadli na Jimmyho," uvedl Nick Jensen, který hrál první zápas v NHL. A debut to byl netypický. Po jeho střele utrpěl zranění i na druhé straně gólman Ben Bishop a také odstoupil. Zároveň si Jensen připsal i asistenci u jediné branky týmu, kterou vstřelil 11 sekund před koncem Anthony Mantha.

Jiří Hudler kvůli záhadné nemoci nastoupil teprve k devátému utkání v sezoně a připsal si v něm druhý bod. Po jeho kličkované a následné střele dal z dorážky Jason Spezza gól na 2:1, ale Dallas nakonec podlehl St. Louis 2:3 v prodloužení. V dresu vítězů také jednou asistoval Dmitrij Jaškin, který se po čtyřech vynechaných zápasech vrátil do sestavy.

Sidney Crosby pomohl jedním gólem k výhře Pittsburghu 7:2 nad New York Rangers a v čele tabulky střelců NHL zvýšil náskok před druhým Davidem Pastrňákem na tři zásahy. Český útočník po operaci lokte chyběl podruhé za sebou Bostonu, který prohrál doma s New Yorkem Islanders 2:4. Hokejisté Columbusu pokračují ve spanilé jízdě, přehráli doma Los Angeles 3:2 po samostatných nájezdech a připsali si desátou výhru v řadě. Vytvořili tím nový klubový rekord.

Statistika NHL:

Boston - NY Islanders 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 44. Blidh, 48. Moore - 4. a 54. Lee, 6. Hickey, 27. Kuljomin. Střely na branku: 50:29. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Greiss, 2. Lee (oba NY Islanders), 3. C. Miller (Boston).

New Jersey - Nashville 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Branky: 55. Kalinin - 6. a 8. Neal, 26. Ekholm, 49. Forsberg, 54. Johansen. Střely na branku: 28:32. Diváci: 13.744. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Neal, 3. Saros (všichni Nashville).

Pittsburgh - NY Rangers 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Branky: 6. Crosby, 25. Malkin, 29. Kessel, 45. Schultz, 47. Rust, 53. Hörnqvist, 60. Bonino - 17. Puempel, 42. Grabner. Střely na branku: 47:28. Diváci: 18.541. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Crosby, 3. Schultz (všichni Pittsburgh).

Columbus - Los Angeles 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 28. a 45. Atkinson, rozhodující sam. nájezd Gagner - 37. a 51. Carter. Střely na branku: 27:46. Diváci: 16.568. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson, 2. McElhinney, 3. Dubinsky (všichni Columbus).

Montreal - Anaheim 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky: 19. Byron, 33. Plekanec, 45. Petry, 49. Pacioretty, 60. Terry - 6. Cogliano. Střely na branku: 34:13. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Petry, 2. Byron, 3. Beaulieu (všichni Montreal).

Tampa Bay - Detroit 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Branky: 8. Boyle, 28. Drouin, 38. Point, 40. Naměstnikov - 60. Mantha. Střely na branku: 31:27. Petr Mrázek odchytal za Detroit 34:21 minuty, inkasoval tři branky z 15 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procent. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Drouin, 2. Point, 3. Boyle (všichni Tampa Bay).

Florida - Buffalo 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 17. Barkov (Jágr), 33. Yandle (Jágr), 57. Bjugstad (Jágr), rozhodující sam. nájezd Trocheck - 36. Reinhart, 37. E. Kane, 53. Ristolainen. Střely na branku: 39:36. Diváci: 14.265. Hvězdy zápasu: 1. Jágr, 2. Barkov, 3. Luongo (všichni Florida).

Minnesota - Colorado 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 15. Coyle, 29. Koivu. Střely na branku: 33:18. Diváci: 19.018. Hvězdy zápasu: 1. Koivu, 2. Dubnyk (Minnesota), 3. Varlamov (Colorado).

Chicago - Ottawa 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Branky: 12. Panarin, 32. Motte, 42. Pánik - 5. Ryan, 28. Brassard, 28. Pyatt, 35. Phaneuf. Střely na branku: 26:30. Diváci: 21.614. Hvězdy zápasu: 1. Phaneuf, 2. Ryan (oba Ottawa), 3. P. Kane (Chicago).

Dallas - St. Louis 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 8. Eaves, 39. Spezza (Hudler) - 12. Schwartz (Jaškin), 40. Berglund, 62. Perron. Střely na branku: 38:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Schwartz (oba St. Louis), 3. Spezza (Dallas).

Vancouver - Winnipeg 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky: 30. a 44. Hansen, 47. Bärtschi, 58. Horvat - 15. Wheeler. Střely na branku: 24:32. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Hansen (Vancouver), 2. Wheeler (Winnipeg), 3. Markström (Vancouver).

San Jose - Calgary 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Branky: 35. a 37. Donskoi, 26. Marleau, 30. Martin - 42. Bennett. Střely na branku: 34:21. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Thornton, 2. Donskoi, 3. Pavelski (všichni San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 32 21 4 7 101:70 46 2. Ottawa 33 19 3 11 86:88 41 3. Boston 34 17 3 14 80:83 37 4. Tampa Bay 33 16 3 14 95:92 35 5. Florida 33 15 5 13 81:90 35 6. Buffalo 31 12 8 11 69:83 32 7. Detroit 33 14 4 15 79:93 32 8. Toronto 31 12 7 12 87:94 31

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 33 21 5 7 116:92 47 2. NY Rangers 35 23 1 11 115:82 47 3. Columbus 30 21 4 5 101:63 46 4. Philadelphia 34 19 4 11 107:102 42 5. Washington 30 19 3 8 81:66 41 6. Carolina 31 13 7 11 82:87 33 7. New Jersey 32 12 7 13 75:98 31 8. NY Islanders 32 12 6 14 85:101 30

Západní konference:

Centrální divize:

1. Chicago 35 22 4 9 101:84 48 2. Minnesota 31 19 4 8 91:60 42 3. St. Louis 34 18 5 11 96:98 41 4. Nashville 32 15 5 12 94:90 35 5. Dallas 34 13 7 14 86:104 33 6. Winnipeg 35 15 3 17 91:104 33 7. Colorado 31 11 1 19 65:99 23

Pacifická divize:

1. San Jose 33 20 1 12 84:73 41 2. Anaheim 34 17 5 12 95:97 39 3. Edmonton 34 17 5 12 100:92 39 4. Calgary 35 17 2 16 90:102 36 5. Los Angeles 32 16 3 13 81:81 35 6. Vancouver 33 14 3 16 84:101 31 7. Arizona 32 11 5 16 72:101 27

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 34 40 (12+28) 2. Tarasenko (St. Louis) 34 38 (16+22) 3. Malkin (Pittsburgh) 33 37 (14+23) 4. Crosby (Pittsburgh) 27 36 (22+14) 5. Panarin (Chicago) 35 35 (15+20) 6. Voráček (Philadelphia) 34 34 (11+23) 7. P. Kane (Chicago) 35 34 (10+24) 8. Atkinson (Columbus) 30 33 (14+19) 9. Kessel (Pittsburgh) 33 33 (11+22) 10. Seguin (Dallas) 34 32 (10+22) 26. Pastrňák (Boston) 27 26 (19+7) 95. Vrbata (Arizona) 32 20 (8+12) 109. Jágr (Florida) 33 19 (6+13) 110. Krejčí (Boston) 34 19 (6+13)

Střelci:

1. Crosby (Pittsburgh) 22 branek, 2. Pastrňák (Boston) 19, 3. Laine (Winnipeg) 18, 4. Carter (Los Angeles), Hossa (Chicago), Tarasenko (St. Louis), Simmonds (Philadelphia) všichni 16, 8. Matthews (Toronto), Panarin (Chicago) 15, 10. Rakell (Anaheim), Neal (Nashville), Atkinson (Columbus), Ovečkin (Washington), Anisimov (Chicago), Scheifele (Winnipeg), Malkin (Pittsburgh), Draisaitl (Edmonton), Grabner (NY Rangers) všichni 14.

Historické statistiky NHL:

Kanadské bodování:

1. Wayne Gretzky (Edmonton, Los Angeles, St. Louis, NY Rangers) 1487 zápasů/2857 bodů (894 branek + 1963 asistencí), 2. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1662/1887 (755+1132) a Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756/1887 (694+1193), 4. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767/1850 (801+1049), 5. Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1731/1798 (549+1249), 6. Marcel Dionne (Detroit, Los Angeles, NY Rangers) 1348/1771 (731+1040), 7. Steve Yzerman (Detroit) 1514/1755 (692+1063), 8. Mario Lemieux (Pittsburgh) 915/1723 (690+1033), 9. Joe Sakic (Quebec/Colorado) 1378/1641 (625+1016), 10. Phil Esposito (Chicago, Boston, NY Rangers) 1282/1590 (717+873), 11. Ray Bourque (Boston, Colorado) 1612/1579 (410+1169), 12. Mark Recchi (Pittsburgh, Philadelphia, Montreal, Carolina, Atlanta, Tampa Bay, Boston) 1652/1533 (977+956), 13. Paul Coffey (Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Detroit, Hartford, Philadelphia, Chicago, Carolina, Boston) 1409/1531 (396+1135), 14. Stan Mikita (Chicago) 1394/1467 (541+926), 15. Teemu Selänne (Winnipeg, San Jose, Colorado, Anaheim) 1451/1457 (684+773), ...76. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/1025 (408+617).

Střelci:

1. Wayne Gretzky (Edmonton, Los Angeles, St. Louis, NY Rangers) 1487 zápasů/894 branek, 2. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767/801, 3. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1662/755, 4. Brett Hull (Calgary, St. Louis, Dallas, Detroit, Phoenix) 1269/741, 5. Marcel Dionne (Detroit, Los Angeles, NY Rangers) 1348/731, 6. Phil Esposito (Chicago, Boston, NY Rangers) 1282/717, 7. Mike Gartner (Washington, Minnesota North Stars, NY Rangers, Toronto, Phoenix) 1432/708, 8. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756/694, 9. Steve Yzerman (Detroit) 1514/692, 10. Mario Lemieux (Pittsburgh) 915/690, 11. Teemu Selänne (Winnipeg, San Jose, Colorado, Anaheim) 1451/684, 12. Luc Robitaille (Pittsburgh, NY Rangers, Detroit, Los Angeles) 1431/668, 13. Brendan Shanahan (New Jersey, St. Louis, Hartford, Detroit, NY Rangers) 1524/656, 14. Dave Andreychuk (Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Buffalo, Tampa Bay) 1639/640, 15. Joe Sakic (Québec/Colorado) 1378/625, ...86. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/408.

Nahrávači:

1. Wayne Gretzky (Edmonton, Los Angeles, St. Louis, NY Rangers) 1487 zápasů/1963 asistencí, 2. Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1731/1249, 3. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756/1193, 4. Ray Bourque (Boston, Colorado) 1612/1169, 5. Paul Coffey (Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Detroit, Hartford, Philadelphia, Chicago, Carolina, Boston) 1409/1135, 6. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1662/1132, 7. Adam Oates (Detroit, St. Louis, Boston, Washington, Philadelphia, Anaheim, Edmonton) 1337/1079, 8. Steve Yzerman (Detroit) 1514/1063, 9. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767/1049, 10. Marcel Dionne (Detroit, Los Angeles, NY Rangers) 1348/1040, 11. Mario Lemieux (Pittsburgh) 915/1033, 12. Joe Sakic (Quebec/Colorado) 1378/1016, 13. Joe Thornton (Boston, San Jose) 1400/984, 14. Doug Gilmour (St. Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montreal, Toronto) 1474/964, 15. Mark Recchi (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1652/956, ...76. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/617.

Nejvíce zápasů:

1. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767, 2. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756, 3. Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1731, 4. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1662, 5. Mark Recchi (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1652, 6. Chris Chelios (Montreal, Chicago, Detroit, Atlanta) 1651, 7. Dave Andreychuk (Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Buffalo, Tampa Bay) 1639, 8. Scott Stevens (Washington, St. Louis, New Jersey) 1635, 9. Larry Murphy (Los Angeles, Washington, Minnesota North Stars, Pittsburgh, Toronto, Detroit) 1615, 10. Ray Bourque (Boston, Colorado) 1612, 11. Nicklas Lidström (Detroit) 1564, 12. Alex Delvecchio (Detroit) 1549, 13. John Bucyk (Detroit, Boston) 1540, 14. Brendan Shanahan (New Jersey, St. Louis, Hartford, Detroit, NY Rangers) 1524, 15. Steve Yzerman (Detroit) 1514.