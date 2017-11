Calgary (Kanada) - Hokejový útočník Jaromír Jágr se v dnešním domácím utkání NHL proti Vancouveru vrátí po šestizápasové pauze do sestavy Calgary. Pětačtyřicetiletý český veterán nastoupil naposledy 21. října v duelu s Minnesotou, zvládl však odehrát jen čtyři střídání a poté odstoupil kvůli zranění třísel.

Jágr absolvoval dnešní ranní rozbruslení v útočné řadě s Markem Jankowským a Samem Bennettem, kterým je dohromady 44 let, tedy o rok méně než jejich slavnému spoluhráči. Aby Calgary získalo místo na soupisce, nabídlo ostatním klubům Tannera Glasse.

"Mám trochu strach, abych se znovu nezranil. To by bylo docela smutné, zvlášť proto, že jsem v novém týmu. Na druhou stranu je to ale součást hokeje, součást sportu," uvedl Jágr po rozbruslení. "Takhle jsem si to ale nepředstavoval, to je jasné. Minulou sezonu jsem nevynechal jediný zápas, je to tedy trochu frustrující," připomněl kladenský rodák, že v minulém ročníku nastoupil za Floridu do všech 82 duelů základní části.

Hvězdný Jágr odehrál za Flames, s nimiž podepsal jako nechráněný volný hráč těsně před startem sezony roční kontrakt, pět utkání. Připsal si dvě asistence.

V lize má odehráno 1716 duelů a útočí na rekord NHL. Ten drží Gordie Howe s 1767 utkáními.